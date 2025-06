ÖFB-Stürmer Gregoritsch: "Den Nahen Osten schließe ich aus"

65 Mal hat Michael Gregoritsch bereits für Österreich gespielt. Im Team von Ralf Rangnick ist der 31-Jährige damit einer der Routiniers. Und der Deutsche ist bereits der dritte Teamchef nach Marcel Koller und Franco Foda, der auf den Steirer baut.

Und das spürt der Stürmer auch, obwohl er vergangene Saison bei seinem Klub SC Freiburg nicht erste Wahl war und nur auf sieben Einsätze von Beginn an kam. "Ich mache mir keine Sorgen, aus dem Nationalteam rauszufallen", sagte Gregoritsch am Montag in Seefeld im Rahmen der Vorbereitung des Teams auf den WM-Qualifikationsstart gegen Rumänien. Außerdem sprach der Stürmer über ...

... seine vergangene Saison in Freiburg: "Ich hab auch schon Jahre gehabt, da habe ich noch weniger gespielt als zuletzt in Freiburg. Leider habe ich nicht so viel gespielt wie in den zwei Jahren zuvor. Das ist Fußball und das muss man dann auch einmal akzeptieren. Es gibt weltweit vielleicht 50 Spieler, die jede Saison auf höchstem Niveau durchspielen. Das hab ich heuer nicht geschafft, ist aber völlig in Ordnung für mich, weil ich eine komplett andere Rolle in der Mannschaft eingenommen habe, die meinem Alter und meiner Erfahrung geschuldet ist. Und ich habe trotzdem einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass wir Fünfter geworden sind."