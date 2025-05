Ovationen und Selfies: Heißer Empfang für das ÖFB-Team in Seefeld

Das erste öffentliche Training des ÖFB-Nationalteams in Seefeld lockte mehr Besucher an als manches Heimspiel des lokalen Bundesligisten WSG Tirol. Tausend Fans drängten sich rund um den Fußballplatz, selbst die Baumstümpfe im Wäldchen oberhalb der Anlage waren besetzt.

Das hitzige Match Schwimmbad – Fußballplatz fand einen klaren Sieger. Am ersten richtigen Sommertag mit Temperaturen um die 30 Grad verzichteten viele Tiroler lieber auf den Sprung ins Nass und nahmen zur Mittagszeit lieber ein Bad in der Menge.

„Es ist schön, die Euphorie zu sehen, die wir in den letzten Jahren ausgelöst haben“, sagt Leopold Querfeld .

So musste vergangene Woche das All-Star-Team des FC Bayern München mit den Legenden wie Giovane Elber, Roy Makaay oder Paulo Sergio sein Match auf einem Nebenplatz austragen.

Die Seefelder Greenkeeper haben ihren Rasenplatz in den letzten Wochen nur mit Samthandschuhen angefasst und dabei auch einigen Legenden des Weltfußballs die Rote Karte gezeigt.

Die meisten von ihnen waren noch nicht auf der Welt, als Österreich 1998 das letzte Mal bei einer WM am Ball sein durfte.

Der Höhepunkt der ersten Trainingseinheit von Ralf Rangnick fand am Samstag jedenfalls abseits des Rasens statt. Die lange Schlange der Autogrammjäger und Selfiesammler zeigt einmal mehr die Popularität dieser Nationalmannschaft.

Großes Ziel

„Das ganze Land würde sich unfassbar freuen, wenn wir es wieder einmal zu einer WM schaffen. Wir verfolgen alle dieses große Ziel“, sagt Leopold Querfeld. „Für ein Land wie Österreich ist es nicht selbstverständlich, bei einer WM dabei zu sein.“

Offiziell startet die Mission am Samstag mit dem ersten Qualifikationsspiel in Wien gegen Rumänien. Ralf Rangnick und sein Betreuerstab haben die Spieler freilich schon vor langer Zeit auf die Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, USA und Kanada eingeschworen.