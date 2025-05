Zwischen den Zeilen: Die versteckte Botschaft von ÖFB-Boss Pröll

Er werde nicht durch voreilige Personalentscheidungen Unruhe in den Verband bringen, sagte Pröll auf die Frage nach den beiden im Clinch liegenden Geschäftsführern Bernhard Neuhold und Thomas Hollerer. Was er auch gesagt hat: Die WM-Qualifikation für 2026 ist oberstes Ziel, den Teamchef wolle er in Ruhe arbeiten lassen. Und dass er mit Ralf Rangnick ebenso schon im Austausch war wie mit Kapitän David Alaba.