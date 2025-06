Diese neun ÖFB-Teamspieler stehen vor einem Klubwechsel

Bei Marko Arnautovic ist das anders. Obwohl noch nicht offiziell bestätigt, ist es dem Vernehmen nach fix, dass der 36-Jährige Inter Mailand nach Vertragsende verlassen wird. Auch der Stürmer will trotz seines Alters wieder mehr spielen. In dieser Saison kam Arnautovic bei Inter auf 28 Pflichtspiele, stand davon allerdings nur neun Mal in der Startelf. Da sind die acht erzielten Tore durchaus ein brauchbarer Wert. Klubs aus dem arabischen Raum sind interessiert.

Bewerbsübergreifend nur fünf Einsätze in der Startelf waren für Michael Gregoritsch in Freiburg „nicht zufriedenstellend“, wie er am Montag sagte. Ein Jahr vor Vertragsende zeigen bereits Klubs aus der deutschen Bundesliga Interesse. Nur einen Transfer in die Wüste wird es nicht geben. „Den Nahen Osten schließe ich aus. Das reizt mich nicht“, sagt der 31-Jährige, der vieles der WM im nächsten Jahr unterordnet. „Das wäre die Spitze meiner Karriere“, so Gregoritsch.