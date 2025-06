Rangnick-Assistent Kornetka: "Jetzt haben wir die Qual der Wahl“

Sondern?

Einfach weil es das Schönste ist am Spiel, Tore zu schießen. Zuletzt hatten wir kaum Zeit und mussten darauf achten, in welcher Verfassung die Jungs waren. Viele kamen aus Verletzungen, dann hatten viele Spieler ganz viele Spiele in den Beinen und wir hatten Spieler dabei, die gar nicht gespielt haben bei ihren Vereinen. Diesmal hatten wir die Chance, sie auf Herz und Nieren zu testen, um zu gucken: Wo steht jeder? Und wie können wir ins Rennen gehen?

Besteht beim Thema Chancenauswertung die Gefahr, dass man verkrampft, wenn man es zu viel thematisiert?

Es ist ja nicht so, dass wir uns keine Chancen erspielen. Wir ordnen das vernünftig ein. Unsere letzten drei Spiele waren dominant, aber das Ergebnis stimmte nicht. Wir wollen den Faktor Zufall im Fußball minimieren. Deshalb haben wir im Training viele Spielformen gewählt, in denen es immer um das Erzielen von Toren geht. Am schnellsten kommt man nach Ballgewinn zu Tormöglichkeiten, also durch Kontermomente. Daher haben wir auch eine Video-Sitzung zum Thema Umschalten gemacht und das trainiert. Wir erobern mehr Bälle als fast jede andere Nationalmannschaft in Europa und sind sehr gut darin, ins Tempo zu kommen. Und auch hier gilt: Wir wollen noch besser werden.