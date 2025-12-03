Neuer Look für Alaba und Co.: Das ist das neue Heimtrikot des ÖFB
Zum ersten Mal seit 1998 nimmt Österreich wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Das nahm der ÖFB zum Anlass um am heutigen Mittwoch das neue Heimtrikot der Nationalteams, das auch bei der WM zum Einsatz kommen wird, gemeinsam mit Puma zu präsentieren. Bereits am Dienstag wurde das Trikot geleakt.
Hommage an die Heimat
Unter dem Motto "Immer wieder Österreich“ soll das Trikot für die tiefe Verbindung zwischen Team, Fans und Heimat stehen.
"Das neue Trikot ist ein Symbol für die Einheit zwischen den Teams und den Fans und repräsentiert die Werte, nach denen wir in der Gesamtheit stets streben sollten", betont Bernhard Neuhold, Geschäftsführer des ÖFB.
So viel kostet das neue ÖFB-Trikot
Das Trikot soll laut dem ÖFB eine Hommage an die Heimat sein und ist inspiriert von den mitreißenden Stadiongesängen und dem leidenschaftlichen und dynamischen Spielstil Österreichs. Dabei wird die rote Grundfarbe mit schwarzen und weißen Akzenten vereint und soll eine kraftvolle Darstellung der österreichischen Flagge und des Teamgeists sein.
Erhältlich sein wird das Trikot in zwei Varianten, der Authentic- und der Replica-Version. Beide Trikots werden aus mindestens 50 % recycelten Materialien hergestellt und sind ab sofort im Fanshop des ÖFB erhältlich. Während die Replica-Version knapp 100 Euro kostet, kommt die Authentic-Variante auf stolze 149 Euro.
Der Launch des neuen Auswärtstrikots folgt im März 2026.
Kommentare