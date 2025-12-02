Dress geleakt: So könnte das ÖFB-Team bei der WM einlaufen
Der Fußball-Blog "Footy Headlines" hat das neue ÖFB-Trikot von Ausrüster Puma geleakt.
Am Freitagabend erfährt das ÖFB-Team, gegen wen man bei der WM 2026 in Amerika spielen wird. Am Samstag folgen bei einer weiteren Highlight-Show in Washington D.C. die Spielorte und Spieltermine. Der ÖFB wird mit einer mehrköpfigen Delegation, darunter natürlich Teamchef Ralf Rangnick, anreisen.
Fakt ist, dass es ein neues Trikot von Puma für die Österreicher bei der Endrunde geben wird. Der Fußball-Blog "Footy Headlines" will die neue "Wäsch" von David Alaba und Co. nun geleakt haben.
Demzufolge wird das neue rote Leiberl des ÖFB-Teams schwarze Ärmel haben. Eine neue Kombination, die es so noch nicht gab. Bei der EM 2021 spielten die Österreicher in Rot mit weißen Ärmeln, bei der EM 2024 wieder ganz in Rot.
