"Stille im Stadion": Englands Teamchef Tuchel haut auf die eigenen Fans hin

Thomas Tuchel hat die fehlende Unterstützung der englischen Fans beim 3:0 gegen Wales im Londoner Wembley-Stadion beklagt. „Im Stadion herrschte Stille - wir haben von den Fans keine Energie zurückbekommen. Und ich finde, die Spieler haben viel geliefert, um mehr von den Tribünen zu bekommen“, kritisierte Englands Teamchef beim TV-Sender ITV nach dem Testspiel-Erfolg gegen den Nachbarn.

Er erwarte mehr von Wembley, bejahte Tuchel eine entsprechende Nachfrage des Reporters. „Was kannst du mehr tun, als drei Tore in 20 Minuten zu schießen? Und wie wir weitermachen, die Art, wie wir Wales attackieren. Wir haben sie nicht aus ihrer eigenen Hälfte entkommen lassen, Ball nach Ball nach Ball gewonnen“, führte Tuchel aus. „Wenn man dann eine halbe Stunde lang nur die Fans aus Wales hört, ist das ein bisschen traurig, denn ich finde, die Mannschaft hätte heute große Unterstützung verdient gehabt.“

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel kam das Thema erneut auf. Er sei „ein wenig enttäuscht gewesen“, bekräftigte der frühere Bayern- und Dortmund-Trainer. Als Vergleich zog der 52-Jährige die Unterstützung der englischen Fans beim vorherigen 5:0-Sieg in Serbien heran, diese sei „absolut fantastisch“ gewesen. „Ich liebe englischen Fußball und englische Fußballfans und die Unterstützung, die sie geben - aber ich denke, dass die Atmosphäre heute nicht mit unserer Leistung auf dem Platz zusammengepasst hat.“ Für Tuchel war es das siebte Spiel als Coach der Three Lions.

Schneller Endstand

Morgan Rogers (3. Minute), Ollie Watkins (11.) und Bukayo Saka (20.) hatten schon vor der Pause alles klargemacht für Tuchels Elf, bei der Harry Kane nicht dabei war. Für die Engländer war es der dritte Sieg ohne Gegentor nacheinander.