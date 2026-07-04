Kanada gegen Marokko live: So steht es im WM-Achtelfinale

Das späte 1:0 über Außenseiter Südafrika sorgte für eine kleine Euphoriewelle bei Kanada. Trainer Jesse Marsch begeistert das Land und singt voller Inbrunst die kanadische Hymne mit, obwohl er Amerikaner ist.

Noch zwei Siege - und Marokko ist wieder da, wo man vor vier Jahren bereits stand. Dieses Mal soll es allerdings mehr als das Halbfinale werden. Nicht nur dieser Anspruch zeigt, dass der Afrikameister gegen Kanada (19 Uhr/live ServusTV) in der Favoritenrolle ist. Auch individuell ist man vom Neu-Münchner Ismael Saibari bis zum bisher überragenden Achraf Hakimi deutlich besser besetzt als Kanada.

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