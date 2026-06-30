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Fußball-WM 2026

Niederlande gegen Marokko live: So steht es beim WM-Spiel

Im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 treffen um 3 Uhr (live ORF) die Niederlande und Marokko aufeinander.
30.06.2026, 02:30

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Die Niederlande ist ohne große Probleme durch die Vorrunde der Fußball-WM 2026 gekommen. Dennoch sieht Bondscoach Ronald Koeman vor allem in der Defensive noch Verbesserungspotenzial. Wegen der großen marokkanischen Gemeinschaft in den Niederlanden hat das Spiel eine besondere Brisanz.

Schlimmer geht’s (n)immer? Befürchtungen und Wahrheit bei der WM

Für Marokko ist auch das Duell mit den Niederlanden (3 Uhr/live ORF) nur ein weiterer Schritt zum ganz großen Ziel. Mannschaft und Trainer glauben fest daran, dass mehr drin ist, als die Halbfinale-Teilnahme vor vier Jahren. Allerdings muss eine Leistungssteigerung her, denn beim 4:2 gegen Haiti geriet man gleich zweimal in Rückstand.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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