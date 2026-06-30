Niederlande gegen Marokko live: So steht es beim WM-Spiel

Die Niederlande ist ohne große Probleme durch die Vorrunde der Fußball-WM 2026 gekommen. Dennoch sieht Bondscoach Ronald Koeman vor allem in der Defensive noch Verbesserungspotenzial. Wegen der großen marokkanischen Gemeinschaft in den Niederlanden hat das Spiel eine besondere Brisanz.

Für Marokko ist auch das Duell mit den Niederlanden (3 Uhr/live ORF) nur ein weiterer Schritt zum ganz großen Ziel. Mannschaft und Trainer glauben fest daran, dass mehr drin ist, als die Halbfinale-Teilnahme vor vier Jahren. Allerdings muss eine Leistungssteigerung her, denn beim 4:2 gegen Haiti geriet man gleich zweimal in Rückstand.

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