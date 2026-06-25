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Fußball-WM 2026

Tunesien gegen Niederlande live: So steht es beim WM-Spiel

Während die Niederlande noch um den Gruppensieg kämpft, geht es für Tunesien im Duell mit der Elftal (1 Uhr/ live ServusTV) nur mehr um die Ehre.
26.06.2026, 00:30

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Für Tunesien geht es bei der Fußball-WM 2026 nur noch um die Ehre. Nach einem Trainerwechsel, zwei derben Klatschen gegen Schweden und Japan und internen Unruhen wollen die Afrikaner mit einem Überraschungssieg gegen die Niederlande (1 Uhr/ live ServusTV) die Fans in der Heimat milder stimmen. 

Die Tendenz stimmt bei der Niederlande nach dem 5:1 gegen Schweden, auch wenn in der Heimat über Spielmacher Frenkie de Jong gelästert wird. Vorwurf: Der Barça-Star spiele zu wenig Pässe in die Tiefe, was dieser prompt konterte: „Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen eigentlich nicht viel vom Fußball verstehen“, sagte der 29-Jährige. „Sie schauen wohl zu, aber sie sehen nicht viel.“

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