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Fußball-WM 2026

Deutschland gegen Paraguay live: So steht es beim WM-Spiel

Nach der Niederlage gegen Ecuador muss Deutschland jetzt liefern. Gegen Paraguay (22.30 Uhr/live ORF) soll der Einzug ins Achtelfinale gelingen.
29.06.2026, 21:30

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Jetzt muss geliefert werden. Gegen Paraguay (22.30 Uhr/live ORF) steht für Deutschland wieder ein Duell gegen einen physisch starken Kontrahenten an. Nach dem missglückten Vorrundenabschluss gegen Ecuador bei der Fußball-WM 2026 ist der Druck riesig. Auch 2002 war Paraguay der erste K.o.-Gegner. Der WM-Weg ging danach bis ins Finale.

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Die vier Gegentore zum Auftakt gegen die USA waren ein unerwarteter Start für die defensivstarke Mannschaft aus Paraguay, die dann gegen die Türkei und Australien kein weiteres Tor mehr kassierte. Gegen die Türken verteidigte das Team mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl, Almiron hat seine Sperre abgesessen und ist wieder dabei. Dafür muss das Team nach zwei Gelben Karten auf den gesetzten Diego Gomez im defensiven Mittelfeld und wohl auch auf Innenverteidiger Alderete verzichten. 

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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