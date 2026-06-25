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Fußball-WM 2026

Ecuador gegen Deutschland live: Nagelsmann lässt Undav wieder warten

Deutschland steht bereits als Gruppensieger fest. Für Ecuador geht es gegen die DFB-Elf um die Chance aufs Weiterkommen (22 Uhr/ live ORF).
25.06.2026, 21:36

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Ecuador spielt bislang ein enttäuschendes Turnier. Der Last-Minute-Niederlage bei der Fußball-WM 2026 gegen die Elfenbeinküste folgte ein torloses Remis gegen Underdog Curaçao. Um ihre Chance aufs Weiterkommen zu wahren, sollten die Ecuadorianer gegen Deutschland (22 Uhr/ live ORF 1) gewinnen. Dafür müsste die Offensive um Altstar Valencia allerdings auch mal ein Tor schießen.

Das gab bei Deutschland bei 20 WM-Turnieren seit 1934 noch nie: Platz eins ist gesichert vor dem letzten Gruppenspiel. Für Bundestrainer Nagelsmann bedeutet dies, die richtige Mischung zu finden zwischen Rotation und Turnierflow.

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