"Der Zug hat keine Bremse": Ein Österreicher heizt den Deutschen ein

Dass der deutsche Bundestrainer seinen Ballermann-Hit mal ins Englische übersetzen würde, hätte sich Lorenz Büffel gewiss nie zu träumen gewagt. Doch genau das tat Julian Nagelsmann nach dem 7:1 zum WM-Auftakt gegen Curacao vor internationalen Journalisten.

„Und ich glaube, dass Julian Nagelsmann es wirklich ernst meinte, den Song im Stadion gehört hatte und für sich selber und für die Mannschaft eigentlich jetzt sagt: "Okay Leute, der Zug hat keine Bremse, wir ziehen das Ding jetzt durch und holen den Weltmeistertitel“, sagte der Partysänger der deutschen Presseagentur.

„Ich bin keiner, der das hört, eigentlich. Irgendwie passt es gerade. Und irgendwie weiß man auch immer, wenn eine Nation so in einen Flow kommt, dass es auch irgendwie Musik gibt“, sagte Nadiem Amiri. „Der Song passt ganz gut zu uns, und ich hoffe, dass die Überschrift noch bleibt“ - am besten bis zum Finale am 19. Juli.