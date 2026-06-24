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Fußball

"Der Zug hat keine Bremse": Ein Österreicher heizt den Deutschen ein

Der Ballermann-Schlager von Lorenz Büffel wurde zum WM-Hit des DFB-Teams. Der Österreicher ist stolz über die Wirkung seines Songs. 2024 trat er für Rapid-Fans auf.
24.06.2026, 10:32

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Julian Nagelsmann beim Training

Dass der deutsche Bundestrainer seinen Ballermann-Hit mal ins Englische übersetzen würde, hätte sich Lorenz Büffel gewiss nie zu träumen gewagt. Doch genau das tat Julian Nagelsmann nach dem 7:1 zum WM-Auftakt gegen Curacao vor internationalen Journalisten. 

„Und ich glaube, dass Julian Nagelsmann es wirklich ernst meinte, den Song im Stadion gehört hatte und für sich selber und für die Mannschaft eigentlich jetzt sagt: "Okay Leute, der Zug hat keine Bremse, wir ziehen das Ding jetzt durch und holen den Weltmeistertitel“, sagte der Partysänger der deutschen Presseagentur.

„Ich bin keiner, der das hört, eigentlich. Irgendwie passt es gerade. Und irgendwie weiß man auch immer, wenn eine Nation so in einen Flow kommt, dass es auch irgendwie Musik gibt“, sagte Nadiem Amiri. „Der Song passt ganz gut zu uns, und ich hoffe, dass die Überschrift noch bleibt“ - am besten bis zum Finale am 19. Juli. 

"Den Helm lackieren"

Im Kern geht es in dem Song geht es natürlich weniger um sportliche Aspekte, sondern eher um das Feiern am Ballermann. Oder wie Büffel es ausdrückt, "sich den Helm zu lackieren". Und dennoch hat sich das Stück zu Deutschlands Sport-Hit entwickelt. „Egal, ob es die Biathlon-WM war, ob es die Handball-WM war, überall, wenn die Mannschaft mit den Fans zusammenkommt, dann hat der Zug irgendwie keine Bremse“, sagte Büffel. Und bei der gerade laufenden Fußball-WM gibt es nochmal einen Schub.

Aus dem Erfolg zieht Büffel auch eine persönliche Befriedigung. „Als Manuel Neuer tanzte und auch der Rest der Mannschaft sich wirklich gefreut hat“, sagte der Sänger, das habe ihn „schon sehr, sehr stolz gemacht“.

Büffel ist optimistisch, dass es das deutsche Team samt seinem Hit bis zum Endspiel schafft. „Ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass es Richtung Finale geht. Das wäre natürlich richtig, richtig brutal“, sagte der 47 Jahre alte Österreicher.

Im November 2024 trat Büffel bei einer Geburtstagsparty von Mitgliedern des Rapid-Fanclubs "Sempre in Olio" in Wien auf.

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