Das war das KURIER-Tippspiel zur WM 2026

Die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten hat am Sonntagabend mit Spanien einen würdigen Sieger gefunden. Damit fand auch das erste digitale KURIER-Tippspiel ein Ende. Die Gewinner und Gewinnerinnen werden in den nächsten Tagen benachrichtigt. An dieser Stelle blicken wir auf 39 Tage Tippspiel zurück. Knapp 1.200 Menschen nahmen am Tippspiel teil und gaben 29.405 Tipps ab. Wie gut die Teilnehmer getippt haben, wird in der Verteilung der Tipps klar. 47,33 Prozent haben zumindest die richtige Tendenz getippt, nur ungefähr 10 Prozent haben auf das exakte Ergebnis gesetzt.

Besonders spannend ist die Auswertung der einzelnen Runden. Nachdem in der ersten Runde noch überwiegend falsche Tipps abgegeben wurden, haben die Teilnehmer daraus gelernt und in der zweiten Runde schon mehr Spielausgänge richtig getippt.

Beim Blick auf die Bonustipps ist klar zu sehen, dass es unter den Teilnehmern jeweils ein paar eindeutige Favoriten gab. Bei den Torschützenkönig-Tipps wurden Lionel Messi, Kylian Mbappé und Harry Kane in die Top 3 gewählt – die meisten Tore hat schlussendlich der französische Superstar erzielt (10 Tore). Manche Teilnehmer waren besonders optimistisch, denn 1,06 Prozent der Torschützenkönig-Tipps entfielen auf Marko Arnautović.

Bei den Weltmeistertipps kristallisierten sich ebenfalls Favoriten heraus – die vier Mannschaften mit dem größten Anteil der Tipps schafften es bis ins Halbfinale. Frankreich war der Weltmeistertipp von jedem dritten Tippspielteilnehmer, scheiterte aber im Halbfinale an Spanien. Den Iberern, wie von ca. 22 Prozent der Teilnehmer getippt, gelang der Coup im Finale gegen Argentinien. Auch hier gab es wieder ein paar optimistische Tippspieler – 1,57 Prozent haben auf Österreich als Weltmeister gesetzt.

So wurde auf Österreich getippt Wenig überraschend haben die wenigsten Tippspieler mit einem 3:3 gegen Algerien gerechnet. Kein einziger Teilnehmer hat das exakte Ergebnis getippt, aber immerhin jeder Fünfte ein Unentschieden. Gegen Spanien hatte die Mehrheit wenig Hoffnung: 54,85 Prozent der Teilnehmer haben auf einen Sieg der Spanier getippt.