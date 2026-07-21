Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Mehr Zuschauer als beim Papst: Spanien feiert seine Weltmeister

Zwei Millionen Menschen feierten auf den Straßen von Madrid ihre Helden. „Gemeinsam sind wir stärker“, sagte Teamchef Luis de la Fuente.
21.07.2026, 08:50

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

2 Millionen Menschen feierten auf den Straßen von Madrid.

Den WM-Titel der spanischen Nationalelf haben nach offiziellen Angaben rund zwei Millionen Menschen auf den Straßen Madrids gefeiert. Das wären mehr als beim Besuch von Papst Leo dem IV. im Juni. Bei der Parade im offenen Bus durch das Zentrum der Metropole jubelten die begeisterten Menschen den frisch gekrönten Weltmeistern um Rodri und Jungstar Lamine Yamal zu. Teamchef Luis de la Fuente hatte eine klare Botschaft: „Gemeinsam sind wir stärker“, rief er den Fans zu.

FIFA World Cup 2026 - Spain Victory Parade

Trainer Luis de la Fuente im Mittelpunkt

„Ich schwebe buchstäblich auf Wolke sieben“, sagte Ferran Torres, der Schütze des 1:0-Siegtores im Finale gegen Argentinien, kurz vor Beginn des Korsos. Die Spieler tanzten, sangen und stellten immer wieder den gewonnenen WM-Pokal zur Schau. Allein am Cibeles-Platz, wo der Höhepunkt der Riesenparty war, warteten nach Schätzung der Hauptstadt-Behörden rund 120.000 Menschen - meist in roten Hemden - auf den Bus mit „La furia roja“ (der roten Furie), wie die spanische Auswahl genannt wird.

WM 2030: Warum die FIFA eine Endrunde auf 3 Kontinenten veranstaltet
FIFA und WM: Alles wächst, nur der Widerstand gegen Infantino nicht

Nacheinander betraten dort die 26 Spieler des Nationalteams die Bühne, tanzten, umarmten sich, winkten der Menge zu und reckten den WM-Pokal in die Höhe. Nach ihrer Rückkehr aus den USA am frühen Nachmittag waren die Mitglieder der spanischen Auswahl zunächst von König Felipe VI., seiner Frau, Königin Letizia, sowie ihren beiden Töchtern, der Prinzessin Leonor und der Infantin Sofía, empfangen worden. Anschließend hatte die Mannschaft Ministerpräsident Pedro Sánchez einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.

Fußball-WM Spanien
Agenturen, FLOP  | 

Kommentare