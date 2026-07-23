Nach Paredes-Ausraster im WM-Finale: „Das ist alles Fußball“

Spaniens Fußball-Weltmeister Gavi hat den Argentinier Leandro Paredes nach dessen Ausraster nach dem WM-Finale in Schutz genommen. Der Argentinier hatte nach einem Disput mit Spaniens Eric Garcia auch gegen Gavi ausgeteilt und den Barcelona-Profi zu Boden gestoßen.

Die FIFA hat ein Disziplinarverfahren gegen den Mittelfeldspieler eingeleitet. „Ich denke nicht, dass er gesperrt werden sollte“, sagte Gavi im Podcast El Partidazo de COPE.