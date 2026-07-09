Als Jan Age Fjörtoft einen KURIER-Beitrag rettete

Norwegen, obwohl 196 Millionen Einwohner weniger als Brasilien zählend, nach dem 2:1 gegen die Zauberer vom Zuckerhut im Viertelfinale. Der Klub Bodö Glimt, obwohl 80 Kilometer nördlich vom Polarkreis beheimatet, heuer in der Champions League der Favoritenschreck! Das Argument, wonach Kleine nie Großes erreichen können im Fußball, ist widerlegt.

Zugegeben, dass an dieser Stelle vor dem Viertelfinalspiel Norwegen – England (trotz des so mannschaftsdienlichen wunderbaren Torjägers Harry Kane) mehr mit den Skandinaviern sympathisiert wird, hängt auch mit (ServusTV-)Kollege Jan Age Fjörtoft zusammen. Sein Kommentar erscheint im Samstag-KURIER. Er war in den USA schon vor 32 Jahren, obwohl 1994 zugleich bei der WM stürmend, KURIER-Kolumnist gewesen. Unvergessen bleibt, wie Jan Age damals das Erscheinen seines Beitrages nach dem 1:0 gegen Mexiko (mit Haaland-Papa Alf Inge in der Verteidigung und Fjörtoft im Sturm) „rettete“, indem er mich nach Abpfiff noch aus dem Stadioninneren per Handy kontaktierte. Mir war nämlich die Mixed-Zone-Akkreditierung vom Pressechef in East Rutherford entzogen worden mit den Worten „...heim, Waldheim no, Austria no!“