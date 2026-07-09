Als Jan Age Fjörtoft einen KURIER-Beitrag rettete
Norwegen, obwohl 196 Millionen Einwohner weniger als Brasilien zählend, nach dem 2:1 gegen die Zauberer vom Zuckerhut im Viertelfinale. Der Klub Bodö Glimt, obwohl 80 Kilometer nördlich vom Polarkreis beheimatet, heuer in der Champions League der Favoritenschreck! Das Argument, wonach Kleine nie Großes erreichen können im Fußball, ist widerlegt.
Zugegeben, dass an dieser Stelle vor dem Viertelfinalspiel Norwegen – England (trotz des so mannschaftsdienlichen wunderbaren Torjägers Harry Kane) mehr mit den Skandinaviern sympathisiert wird, hängt auch mit (ServusTV-)Kollege Jan Age Fjörtoft zusammen. Sein Kommentar erscheint im Samstag-KURIER. Er war in den USA schon vor 32 Jahren, obwohl 1994 zugleich bei der WM stürmend, KURIER-Kolumnist gewesen.
Unvergessen bleibt, wie Jan Age damals das Erscheinen seines Beitrages nach dem 1:0 gegen Mexiko (mit Haaland-Papa Alf Inge in der Verteidigung und Fjörtoft im Sturm) „rettete“, indem er mich nach Abpfiff noch aus dem Stadioninneren per Handy kontaktierte. Mir war nämlich die Mixed-Zone-Akkreditierung vom Pressechef in East Rutherford entzogen worden mit den Worten „...heim, Waldheim no, Austria no!“
An allen anderen WM-Schauplätzen in den USA, (wo damals vom WM-Publikum noch über weite Tormann-Ausschüsse gejubelt wurde) waren die WM-Mitarbeiter sehr freundlich. 1994 übertroffen nur von Hostessen der Winterspiele, die ein halbes Jahr davor in Lillehammer stattfanden.
Als die Norweger 1994 die meisten Medaillen (26) gewannen, führte man dies auch auf deren Heimvorteil zurück. Doch heuer bei Olympia in Italien haben Fjörtofts Landsleute ihre Erwartungen mit 41 Medaillen sogar noch deutlich übertroffen.
Leider kein Vergleich zu Österreich
Jedes kleine Dörfchen in Norwegen verfügt über eine blitzsaubere gepflegte Sporthalle, in der man uns in den 90ern abends mit dem Ski-Weltcuptross gratis kicken ließ. Moderne Turnsäle gibt es in Österreich längst auch. Nur bestimmt hierzulande meist der Platz- oder Schulwart oder in Wien ein XXLarge-Stadtrat, wann und ob trainiert werden darf.
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