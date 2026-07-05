Brasilien gegen Norwegen live: So steht es im WM-Achtelfinale

Brasilien hatte im Sechzehntelfinale gegen Japan schwer zu kämpfen , setzte sich nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und einem ganz späten Tor allerdings noch mit 2:1 durch. Kommen die Brasilianer nun in Schwung? Ihr Glaube an den Titel wird immer größer. Zuerst muss allerdings einmal Norwegen (22 Uhr/live ORF) besiegt werden.

Die Euphorie in Norwegen ist riesig. Und gute Erinnerungen an Brasilien haben die Norweger auch. Bei der WM 1998 besiegten sie die Seleção in der Gruppenphase überraschend mit 2:1. 28 Jahre später wollen Stürmerstar Erling Haaland, Kapitän Martin Odegaard und Kollegen ihre eigene Geschichte schreiben.

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