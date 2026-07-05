Skurril: Casemiro spielte gesamte Karriere unter falschem Namen

Brasiliens Teamspieler spielt seit Jahren mit einer falsch geschriebenen Version seines Vornamens. Eigentlich heißt der 34-jährige Mittelfeldspieler nämlich Casimiro. Ausgelöst durch einen Fehler seines damaligen Klubs FC Sao Paulo steht aber die andere Version auf seinem Dress. „Ich werde für alle immer Casemiro sein. Das ist alles Sao Paulos Schuld“, erläuterte der Ex-Real-Kicker.

Unter Casemiro ist er bekannt geworden, sein richtiger Name ist das aber nicht:

Aus Aberglaube nicht korrigiert

Der Verein habe damals seinen Namen aus Versehen mit „e“ geschrieben, sagte der Nationalspieler schon vor einiger Zeit in einem Interview der italienischen Zeitung La Repubblica. Den Schreibfehler habe er später aus Aberglaube nicht mehr korrigieren lassen. „Es war ein einmaliger Fehler und jetzt trage ich ihn für immer mit mir“, sagte der Akteur, der mit Real Madrid fünfmal die Champions League gewonnen hat. „Ich habe dem Klub gesagt: Ihr braucht den Namen nicht ändern.“

Bis Ende Juni stand er bei Manchester United unter Vertrag, inzwischen ist er vereinslos.

Die Selecao spielt heute ab 22 Uhr MESZ (live ORF 1) gegen Norwegen um den Einzug ins Viertelfinale. Mit dem KURIER verfolgen Sie die Partie im Liveticker.