Schäbig: Warum die FIFA eine rote Linie überschritten hat

Das Achtelfinale ist vorbei, den ersten spielfreien Tag bei dieser WM möchte ich dazu nutzen, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Ich war von Anfang an skeptisch dieser aufgeblasenen WM gegenüber. Und das bin ich nach wie vor. Daran ändert auch nichts, dass die Vielzahl der Mannschaften die Chancen auf Märchen à la Kap Verde erhöht. Das sind die schönen Seiten des Fußballs, aber für mich ist das Turnier mit dem Achtelfinale erst so richtig losgegangen.

Wenn ich auf die ersten Wochen der WM zurückblicke, dann frage ich mich: Wer soll das in Zukunft veranstalten? Ich glaube, darüber haben sich bislang nur wenige Leute Gedanken gemacht. Ein Land wird so eine aufgeblasene WM nicht stemmen können, es wird wohl nur noch Endrunden mit mehreren Veranstaltern geben. Das ist schade, weil dann die Magie verloren geht, die es zum Beispiel 2006 beim Sommermärchen in Deutschland gegeben hat. Was ich auch ganz klar sagen muss: Die Hydration Breaks sind für die Fische. Kommerzialisierung gut und schön, aber ich hoffe, diese unnötigen Pausen werden nicht 1:1 übernommen. Was ich auch nicht gutheißen kann sind die hohen Ticketpreise. Obwohl die Stadien voll sind, geht man da in eine Richtung, die nicht gut ist.

Positiv sind mir natürlich die Superstars aufgefallen. Ob Haaland, Mbappe, Kane oder wie sie alle heißen – die Weltstars liefern bei dieser WM voll ab. Und zwar alle. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das in dieser Form schon einmal gegeben hat. Ein oder zwei haben immer ausgelassen. Heuer nicht, da ist sogar der Torrekord von Just Fontaine in Gefahr, der 1958 unglaubliche 13 Treffer erzielt hat.