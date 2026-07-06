Der Balogun-Fall bei der WM zeigt: Trump bleibt Trump

Im Vorfeld der Fußball-WM waren die Befürchtungen groß. Fans könnten an der Einreise gehindert werden, Stadien leer bleiben oder US-Präsident Donald Trump das Turnier zu seiner persönlichen Bühne machen. Vieles davon trat nicht ein. Trump blieb lange erstaunlich unsichtbar. Bis jetzt.

Mit der mutmaßlichen Einflussnahme auf die Sperre von US-Goalgetter Folarin Balogun hat das Turnier seinen ersten echten Skandal. In Telefonaten hat Trump bei FIFA-Präsident Gianni Infantino interveniert, damit Balogun trotz Roter Karte im vorangegangenen Spiel im Achtelfinale gegen Belgien spielen darf. Mit Erfolg: Die Sperre wurde völlig überraschend in eine Bewährungsstrafe umgewandelt.

Und auch wenn das Spiel zwischen Belgien und den USA heute Nacht gespielt sein wird: Der fahle Beigeschmack bleibt. In der Welt des Fußballs, in der Schiedsrichterentscheidungen Tatsachenentscheidungen sind und Rote Karten eine Sperre nach sich ziehen, blieb kaum jemand ob dieser Entscheidung ruhig. Die Proteste waren groß. Von Politikerinnen über Verbandsbosse, von TV-Expertinnen über Trainer und sogar Infantinos berüchtigter Vorgänger Sepp Blatter – jeder hatte etwas zu sagen über den Eingriff des US-Präsidenten in „unser“ Spiel, den er sogar selbst stolz zugab.

Trump, der Macher Donald Trump sieht sich als Macher. Er greift dort ein, wo er kann – nicht nur dort, wo er darf. Trump betrachtet Regeln selten als feste Grenzen. Öfter als Ausgangspunkt für Verhandlungen. Was für andere verbindlich ist, ist für ihn nur eine Frage des politischen Gewichts. Das hat er in der Vergangenheit mehrmals bewiesen. Und damit kam der 80-Jährige nicht nur immer wieder durch, er hatte damit auch Zeit seines Lebens oft genug Erfolg.