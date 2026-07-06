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Fußball-WM 2026

USA gegen Belgien live: So steht es im WM-Achtelfinale

WIe schon 2014 treffen die USA und Belgien in einem WM-Achtelfinale aufeinander (2 Uhr/live ServusTV). Damals gewannen die Belgier. Ein gutes Omen?
07.07.2026, 01:30

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Nationaltrainer Pochettino kann auf seinen Toptorjäger Balogun bauen - trotz der Roten Karte gegen Bosnien-Herzegowina. Die FIFA setzte die Sperre mit Verweis auf Artikel 27 des Disziplinarreglements für ein Jahr zur Bewährung aus, US-Präsident Donald Trump dankte dem Weltverband kurz darauf für die Entscheidung. Im WM-Achtelfinale 2014 unterlagen die USA Belgien, schon damals trafen die noch immer aktiven De Bruyne und Lukaku. Für den Gastgeber geht es (2 Uhr/ live ServusTV) um das zweite WM-Viertelfinale überhaupt.

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Für die Belgier ist es bereits das dritte Spiel in Seattle. Auf das 1:1 gegen Ägypten in der Vorrunde folgte das große 3:2 nach 0:2 gegen Senegal im Sechzehntelfinale. Trainer Garcia hat keinerlei Personalsorgen.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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