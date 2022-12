Russland schafft nach Einsch√§tzung des US-amerikanischen Instituts f√ľr Kriegsstudien (ISW) in Belarus weiter die Voraussetzungen f√ľr einen m√∂glichen Angriff auf den Norden der Ukraine. Auch das ukrainische Milit√§r teilte am Samstag mit, dass Russland Bataillone dorthin verlegt habe. Die ISW-Experten meinten zwar, dass ein solcher Angriff weiter unwahrscheinlich sei. Er sei aber m√∂glich. Und die Gefahr m√ľsse ernst genommen werden. Als ein Indiz daf√ľr, dass Russland von dort aus angreifen k√∂nnte, wurde die Einrichtung eines Feldlazaretts angesehen. Dagegen betont Lukaschenko, der am Samstag zu einem neuen Besuch in Moskau eintraf, sich nicht an dem Krieg zu beteiligen. Lukaschenko und Putin treffen sich am 26. und 27. Dezember zu einem weiteren informellen Gipfel der Gemeinschaft Unabh√§ngiger Staaten (GUS).

Das US-Institut h√§lt es f√ľr m√∂glich, dass es sich bei dem Aufmarsch der russischen Truppen in Belarus um ein Ablenkungsman√∂ver handelt. M√∂glich sei auch ein Sabotageangriff, um die ukrainischen Streitkr√§fte von der Verteidigung im Donbass abzulenken. Russland k√∂nne dann eine wom√∂glich geringere Aufmerksamkeit der ukrainischen Truppen f√ľr eine Offensive im Gebiet Luhansk im Osten der Ukraine oder auch anderswo nutzen, hie√ü es. Auch der Chef des ukrainischen Milit√§rgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, hatte am Freitag gesagt, dass Russlands Aktivit√§ten in Belarus ein Element der Desinformationskampagne sein k√∂nnten. Die Ukraine sei in der Lage, ihre Grenze im Norden zu sch√ľtzen.