Die Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben im vergangenen Jahr angesichts des Ukraine-Kriegs die Entwicklungsleistungen kräftig erhöht. 2022 wurden für sogenannte ODA-Leistungen (Official Development Assistance) 185,5 Milliarden Euro ausgegeben, teilte die OECD am Mittwoch in Paris mit. Dies entspreche einem realen Plus von 13,6 Prozent im Vergleich zu 2021. In Österreich stiegen die ODA-Leistungen um ganze 36 Prozent.

Gründe für Steigerungen sind laut OECD die gestiegene Unterstützung für die Aufnahme von Flüchtlingen sowie humanitäre Hilfe nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. "Die Covid-19-Pandemie und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die weltweite Instabilität, den Hunger und die extreme Armut verschärft und jahrzehntelange Entwicklungsfortschritte in den Entwicklungsländern, insbesondere bei den Ärmsten und Schwächsten, zunichte gemacht", sagte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann. "Es überrascht nicht, dass die Geberländer erhebliche zusätzliche Mittel für die Unterstützung von Flüchtlingen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, und für die Hilfe für die Ukraine bereitstellten."

Österreichs Entwicklungshilfe stieg laut OECD um 36,2 Prozent, Grund dafür war vor allem der Anstieg der Kosten für Flüchtlinge im Land. Insgesamt hat Österreich im vergangenen Jahr 0,39 Prozent (1,7 Mrd. Euro) des Bruttonationaleinkommens (BNE) für ODA-Leistungen ausgegeben. Damit bleibt unsere Alpenrepublik trotz Steigerung weiterhin weit hinter der international vereinbarten Zielmarke von 0,7 Prozent des BNE zurück. Immerhin schaffte es Österreich diesmal aber leicht über den OECD-Schnitt von 0,36 Prozent.

Erreicht bzw. überschritten wurde die Zielmarke von 0,7 Prozent indes laut OECD-Zahlen von Luxemburg, Schweden, Norwegen, Deutschland und Dänemark. Knapp darunter lagen die Niederlande und Irland.