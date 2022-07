Ukraine ruft Zivilisten zur Flucht auf + Es strömt kein Gas mehr durch Nord Stream 1

Der Russland-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Stefan Meister, geht davon aus, dass Russland den gesamten Donbass in einigen Wochen oder in einem Monat erobern wird. Weitere Teile der Ukraine könne Russland derzeit nicht angreifen, dazu habe es keine Ressourcen mehr, sagte er in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit den "Salzburger Nachrichten".

Putin werde aber nicht aufgeben: "Er möchte die gesamte Ukraine zu einem späteren Zeitpunkt erobern", so Meister. Dass Putin Kompromisse eingeht, dürfe man nicht erwarten. Der Westen müsse zur Abschreckung auf Aufrüstung setzen: "Je weniger wir in unsere Sicherheit investieren, desto teurer wird es in der Zukunft."

Eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Russland lehnt Meister ab. Man habe den Höhepunkt der Sanktionen erreicht: "Die Kosten für uns werden zu hoch, wenn wir noch weiter gehen." Stattdessen müsse man sich dauerhaft von der russischen Energie abkoppeln. Eine Entspannung des Konflikts ist laut Meister nicht in Sicht: "Wir werden dauerhaft mit einem aggressiven Russland umgehen müssen." Putin sei, wenn er die Möglichkeit sehe, auch bereit, das Baltikum anzugreifen.