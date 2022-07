Putin: Alle Ziele der "Militäroperation" werden erreicht - "ohne Zweifel"

Russland beschwert sich über den "öffentlichen Hype" der Regierung in Washington um die inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner als nicht hilfreich. Das Aufsehen um Griner "lenke von dem Fall ab" und 'störe', sagt Vize-Außenminister Sergej Rjabkow laut russischen Nachrichtenagenturen. Die USA müssten vielmehr "die Signale, die aus Russland kommen", berücksichtigen. Sein Aufruf erfolgt am Tag der zweiten Anhörung im Prozess gegen Griner, die in Moskau vor Gericht steht. Die 31-Jährige muss mit bis zu zehn Jahren Haft in einer russischen Strafkolonie rechnen. Die Starspielerin der US-Profiliga WNBA war Mitte Februar in Russland festgenommen worden. Nach Behördenangaben fanden Beamte in Griners Gepäck Kartuschen für E-Zigaretten mit Cannabisöl. Die Menge entspricht weniger als einem Gramm Cannabis in fester Form.