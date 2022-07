London: Zivile Opfer wegen ungenauer russischer Raketen

Angriffe im S√ľdwesten

Bei Angriffen auf das s√ľdwestukrainische Gebiet Odessa am 30. Juni seien vermutlich Raketen vom Typ Ch-22 eingesetzt worden. "Diese Waffen sind sogar noch ungenauer und ungeeignet f√ľr zielgenaue Angriffe und haben in vergangenen Wochen so gut wie sicher zu wiederholten zivilen Opfern gef√ľhrt", hie√ü es weiter.

Gro√übritannien ver√∂ffentlicht seit Kriegsbeginn am 24. Februar t√§glich in beispielloser Form Einsch√§tzungen seiner Geheimdienste zum Kriegsverlauf. Am Samstag hie√ü es zudem, dass russische Kr√§fte rund um die umk√§mpfte ostukrainische Stadt Lyssytschansk dank andauernder Luft- und Artillerieangriffe kleinere Gel√§ndegewinne erzielen konnten. Ukrainische Einheiten w√ľrden den Vormarsch aber offenbar in den s√ľd√∂stlichen Vororten der Stadt blockieren.