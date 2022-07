Mit scharfen Worten hat die Ukraine einen russischen Raketenangriff mit mindestens 21 Toten und 39 Verletzten auf ein Wohnhaus im sĂŒdukrainischen Gebiet Odessa verurteilt. PrĂ€sident Wolodimir Selenskij sprach von einem "absichtlichen, gezielten russischen Terror". In dem Haus seien weder Waffen noch militĂ€rische AusrĂŒstung versteckt gewesen - "wie russische Propagandisten und Beamte immer ĂŒber solche Angriffe erzĂ€hlen", sagte er am Freitag in einer Videobotschaft.

Der Einschlag der drei Raketen sei kein Versehen gewesen. Der Samstag ist fĂŒr die Ukraine der 129. Kriegstag. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warf Russland einen Krieg gegen Zivilisten vor. "Ich fordere unsere Partner dringend auf, der Ukraine so schnell wie möglich moderne Raketenabwehrsysteme zur VerfĂŒgung zu stellen. Helft uns, Leben zu retten und diesem Krieg ein Ende zu setzen", teilte Kuleba per Twitter mit.