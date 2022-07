Sieben Prinzipien: So soll die Ukraine wieder aufgebaut werden

750 Milliarden Dollar, also knapp 720 Milliarden Euro - so viel soll der Wiederaufbau der durch den Krieg zerstörten Ukraine ungefähr kosten. Das geht aus einem hunderte Seiten dicken Vorschlag für den Wiederaufbau des Landes vor, den der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal und Außenminister Dmytro Kuleba an der Spitze einer großen ukrainischen Delegation in der Schweiz vorlegten. In Lugano erörterten 1.000 internationale TeilnehmerInnen, darunter auch Hilfsorganisationen, die letzten beiden Tage lang, wie man das kriegsgebeutelte Land wieder neu aufbauen und gestalten könne.

Der ukrainische Präsident hätte gern persönlich teilgenommen, war aber verhindert und richtete via Videobotschaft einen Appell an die teilnehmenden Staaten. Es sei die "gemeinsame Aufgabe der gesamten demokratischen Welt", die Ukraine wieder aufzubauen, mahnte er.

Die dringendsten Reparaturen solle man trotz Kämpfen sofort in Angriff nehmen, etwa Wasserversorgung und Brücken. Denn die Ukraine habe bereits Infrastruktur im Wert von 100 Milliarden Dollar verloren.