Nordkorea bestreitet Munitions-Lieferung an Russland

Die EU-Kommission wird am Mittwoch einen weiteren Vorschlag zur UnterstĂŒtzung der Ukraine durch die EU vorlegen. "Es ist eine Art Makrofinanzhilfe Plus", sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni vor Beratungen der Euro-Finanzminister in BrĂŒssel. EU-KommissionsprĂ€sidentin Ursula von der Leyen hat den ukrainischen PrĂ€sidenten Wolodymyr Selenskyj am Sonntag ĂŒber PlĂ€ne fĂŒr ein neues Hilfspaket fĂŒr die Ukraine in Höhe von bis zu 18 Milliarden Euro informiert. Sie wolle das Paket, das in monatliche Tranchen von jeweils 1,5 Milliarden Euro gegliedert sein soll, demnĂ€chst in BrĂŒssel vorlegen, erklĂ€rte die EU-Kommission zu dem Telefonat.

Der Plan, die Ukraine mit 18 Milliarden Euro zu unterstĂŒtzen, sei "sehr herausfordernd", sagte Finanzminister Magnus Brunner am Montag in BrĂŒssel. "Aber Österreich wird hier auch natĂŒrlich seinen Beitrag leisten. Es geht um Darlehen, die zur VerfĂŒgung gestellt werden sollen, und ĂŒber das werden wir auch diskutieren", so der Finanzminister.