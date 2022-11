Julia Timoschenko: "Wären wir in der NATO, gäbe es keinen Krieg"

Sie haben 2008 als Ministerpräsidentin den Antrag für den NATO-Beitritt gestellt. Putin behauptet, die NATO-Erweiterung sei „schuld“ an der Eskalation. Hat der Westen etwas falsch gemacht – im Umgang mit der Ukraine, und auch mit Russland?

Wenn die NATO uns nach 2008 tatsächlich aufgenommen hätte, wären Zehntausende noch am Leben – wir hätten keinen Krieg. Das war ein tragischer Fehler, der nach Kriegsende rückgängig gemacht werden sollte. Nicht die Stärke eines Landes oder eines Bündnissen provoziert einen Angriff, sondern seine Schwäche. Der Grund für den Krieg ist daher ebenso wenig die NATO oder der „böse“ kollektive Westen, sondern allein Putins absurde Vorstellung, er könne den Westen besiegen, Regierungen liquidieren, die Weltordnung erschüttern, um dann neue Grenzen zu ziehen und ein Imperium auferstehen lassen. Und: Wenn er wirklich so viel Angst vor der NATO hat, wieso ist er dann über die Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands nicht so wütend wie über die der Ukraine?

Die Unterstützung für den Krieg in Russland ist groß. Es ist also nicht nur Putins Krieg, sondern auch der Krieg vieler Russen. Auch wenn Putin einmal nicht mehr an der Macht ist: Wird der Krieg in den Köpfen jemals enden können?

Viel hängt von der Führung eines Landes ab. Putin ist ein Beispiel für absolut schlechte Führung: Er wollte die Demilitarisierung der Ukraine, bekommen hat er die Demilitarisierung seines eigenen Landes – und die militärische Aufrüstung der Ukraine. Er wollte, dass die NATO auf die Grenzen von 1997 schrumpft, im Endeffekt hat das Bündnis zwei neue Mitglieder. Er wollte die Ukraine als Nation auslöschen, nun beginnt dieser Prozess aber in Russland. Nicht, dass wir uns das wünschen oder provozieren wollen, aber: Russland könnte auseinanderfallen. Und ja, die Wunden, die Russland uns und anderen Staaten gerade zufügt, werden lange nicht heilen. Leider.

Sie haben Putin einige Male selbst getroffen. Agiert er rational? Oder regiert im Kreml ein Verrückter, wie viele mutmaßen?

Ich sage ganz klar: Er ist nicht verrückt. Was ihn leitet, nenne ich „finstere Vernunft“ – er hat falsche Ziele, verzerrte Ambitionen, aber eine rationale Vorgehensweise. Seine Logik ist: Internationale Regeln kann man verletzen, moralische Grenzen auch. Die Welt hatte bisher kein Rezept, um ihn aufzuhalten – das ist es, was wir brauchen, um wieder eine funktionierende internationale Sicherheitsordnung herzustellen.

Zur Person:

Die Gas-Oligarchin: Zu Beginn ihrer Karriere hatte Julia Timoschenko den Beinamen „Gasprinzessin“ – die Ostukrainerin war nach 1991 mit Gasimporten schwerreich geworden. Als Politikerin legte sie sich mit der kremltreuen Regierung an, wurde mit ihrem traditionellen Haarkranz zur Ikone der Maidan-Proteste 2004 und 2013

Liebling des Westens: Die Pro-Europäerin war zweimal Ministerpräsidentin und saß zweimal in Haft – immer aus politischen Motiven. Bei der Präsidentschaftswahl 2019 verlor sie gegen Selenskij