Kiew: Schon 4.700 russische Raketen auf die Ukraine gefeuert

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zieht Parallelen zwischen Russland und China. Die Regierung in Peking strebe ebenso wie die in Moskau eine Welt an, in der "Macht Recht schafft‚Äú, sagt Austin in Kanada einer Rede vor einem Sicherheitsforum. Chinesische Flugzeuge w√ľrden fast t√§glich in rekordhoher Anzahl in der N√§he Taiwans fliegen und die Zahl "gef√§hrlicher Abfangman√∂ver‚Äú Chinas gegen US-amerikanische oder verb√ľndete Streitkr√§fte auf See oder in der Luft nehme zu. Die USA w√ľrden aus der Ukraine-Entwicklung ihre Lehren ziehen, um die F√§higkeiten ihrer indopazifischen Partner zur Selbstverteidigung zu st√§rken. Austin sagt zudem, w√ľrde die Hilfe scheitern, der Ukraine eine eigene Zukunft zu sichern, k√∂nne das in eine "Welt der Tyrannei und des Aufruhrs‚Äú f√ľhren.