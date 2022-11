Cherson: Hunderte Menschen verschwunden

Schwere Kämpfe im Donezk

Die schweren Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen im ostukrainischen Gebiet Donezk dauern nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskij an. Es gebe „weder eine Entspannung noch eine Atempause“, sagte Selenskij am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. Etwa 100 russische Angriffe seien am Vortag in der Region Donezk abgewehrt worden.

Die ukrainischen Truppen würden durch Grenzschutzeinheiten aus Charkiw und Sumy unterstützt. Eine Brigade der Nationalgarde kämpfe in Bachmut. „Wir werden dem Feind in keinem der Frontgebiete nachgeben“, sagte Selenskij. „Wir reagieren überall, wir halten unsere Positionen überall.“