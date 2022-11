Ukrainer melden immer mehr Leichenfunde

Zugverbindung von Kiew nach Cherson wiederhergestellt

In der kürzlich befreiten Stadt Cherson fuhr am Samstag zum ersten Mal nach gut acht Monaten ein Zug aus Kiew ein. 200 Passagiere hatten Fahrkarten unter dem Motto „Zum Sieg“ ergattert, wie ukrainische Medien berichteten. Die sieben Waggons waren von Künstlern bunt bemalt worden. Am Bahnhof bejubelten hunderte Schaulustige mit ukrainischen Landesfahnen die Ankunft des Sonderzugs.

Die Bahnverbindung zwischen Kiew und Cherson war unmittelbar nach Kriegsbeginn am 24. Februar infolge des Einmarschs russischer Soldaten unterbrochen worden. Die Region am Dnipro wurde erst vor kurzem befreit, nachdem die ukrainischen Militärs die russischen Besatzer zum Rückzug über den Fluss gezwungen hatten.

In Cherson begann am Samstag eine Aktion zur freiwilligen Umsiedlung von Zivilisten in sichere Gebiete im Westen des Landes. Helfer seien bereit, alle Personen, die dies wünschten, in andere Landesteile zu bringen, wo die Regierung für Unterkunft und Versorgung garantiere, berichtete die „Ukrajinska Prawda“ unter Berufung auf die Behörden.