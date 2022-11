Trotz Wintereinbruch: Russische Ostseeflotte kündigt große Manöver an

Die russische Ostseeflotte bereitet zahlreiche große Militärübungen vor. "In der Winterausbildungszeit ist auf den Übungsplätzen der Baltischen Flotte die Durchführung einiger Dutzend Großmanöver auf verschiedenen Ebenen geplant - unter Einbeziehung von Panzer- und motorisierten Schützeneinheiten, Luftabwehr-, Funk-, Artillerie- und Aufklärungstrupps sowie der Luftwaffe der Flotte", teilte der Pressedienst der Ostseeflotte am Samstag laut der Nachrichtenagentur Interfax mit.

Die Ostseeflotte liegt in der russischen Exklave Kaliningrad. Das Ausbildungsjahr beginnt in den Streitkräften am 1. Dezember. Zur Ostseeflotte gehört seit 2016 mit der Bildung des 11. Armeekorps auch eine größere Heereseinheit. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass dieses Korps mit einer zusätzlichen motorisierten Schützendivision verstärkt worden ist. Das russische Militär begründete die Aufrüstung mit der hohen Aktivität der NATO an Russlands Westgrenzen.

Kaliningrad ist von den EU-Ländern Polen und Litauen umschlossen und befindet sich mehr als 1000 Kilometer Luftlinie von Moskau, aber nur rund 500 Kilometer von Berlin entfernt.