Selenskij besucht Warschau + Putin bei Lukaschenko

Das Pharmaunternehmen Stada warnt vor einem Zusammenbruch der Medikamentenversorgung der Ukraine. Grund ist laut einem Schreiben des Stada-Chefs an den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck und das deutsche Kanzleramt, dass das Unternehmen von der ukrainischen FĂŒhrung unter Druck gesetzt werde, keine Medikamente mehr nach Russland zu liefern. Mit Blick auf die in der Ukraine aufgebaute Produktion heißt es, Stada habe „keine lĂ€ngerfristige Sicherheit, unsere Produkte auch in Zukunft in der Ukraine vertreiben zu können“, heißt es in dem Brief von Vorstandschef Peter Goldschmidt vom 21. MĂ€rz.

Stada zĂ€hlt nach eigenen Angaben sowohl in der Ukraine als auch in Russland zu den wichtigsten Arzneimittelherstellern. „Bitte verhindern Sie den Ausschluss von internationalen pharmazeutischen Unternehmen vom ukrainischen Markt“, fordert Goldschmidt in dem Schreiben. Zwar seien GesetzesĂ€nderungen in der Ukraine nicht in der angekĂŒndigten SchĂ€rfe in Kraft getreten, die Unternehmen mit GeschĂ€ftsaktivitĂ€ten in Russland den Verkauf ihrer Produkte im ukrainischen Markt untersagt hĂ€tten. Aber die Ukraine drohe nach wie vor damit, Pharmaunternehmen, die Produkte in Russland vertreiben, die Marktzulassung zu entziehen. „Im schlimmsten Fall wĂŒrde das bedeuten, dass lebenswichtige Medikamente fĂŒr ukrainische Patientinnen und Patienten plötzlich nicht mehr verfĂŒgbar wĂ€ren, weil Stada und andere Hersteller Produktion und Vertrieb einstellen mĂŒssten.“ Weitere Investitionen in der Ukraine seien deshalb vorerst nicht geplant.