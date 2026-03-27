Trump verlängert Ultimatum an den Iran erneut + Pentagon prüft Entsendung von Bodentruppen

Die US-Regierung erwägt einem Zeitungsbericht zufolge, für die Ukraine bestimmte Waffen in den Nahen Osten umzuleiten. Grund dafür sei, dass der Krieg im Iran Bestände des US-Militärs an besonders wichtiger Munition verbrauche, berichtet die Washington Post unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zu den Waffen, die umgeleitet werden könnten, gehören Luftverteidigungs-Abfangraketen, die im Rahmen einer im vergangenen Jahr gestarteten NATO-Initiative beschafft wurden, bei der Partnerländer US-Waffen für Kiew kaufen, heißt es in dem Bericht.

Die Überlegung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Operationen in der Region zunehmen. Admiral Brad Cooper, Chef des Central Command und verantwortlich für die US-Streitkräfte im Nahen Osten, sagte am Mittwoch, dass die USA über 10.000 Ziele im Iran angegriffen hätten und dabei seien, Irans Fähigkeit zur Machtausweitung außerhalb seiner Grenzen einzuschränken.

Ein Sprecher des Pentagon sagte der Zeitung, das Verteidigungsministerium werde sicherstellen, dass "die US-Streitkräfte sowie die Kräfte unserer Verbündeten und Partner haben, was sie brauchen, um zu kämpfen und zu siegen.“ Pentagon, US-Außenministerium und NATO reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters um eine Stellungnahme.