Iran in vier Szenarien: Wie geht es nach dem Ende der Feuerpause weiter?

Szenario 4: Gespräche scheitern – der Krieg geht weiter

Im vierten Szenario erscheinen die Konfliktparteien oder eine von ihnen gar nicht erst zu Gesprächen oder diese brechen rasch ab. Gründe dafür gäbe es viele. Beide Seiten könnten an ihren Maximalforderungen festhalten und sich kein Stück in die Gegenrichtung bewegen. Oder aber das Misstrauen, das Teheran gegenüber Washington hegt, überwiegt. Immerhin hat US-Präsident Trump in der Vergangenheit trotz laufender Verhandlungen den Iran militärisch angegriffen.

Trump hat in diesem Fall am Wochenende (erneut) massive Luftschläge gegen iranische Infrastruktur angedroht. Für den Iran wäre das verheerend. Nach wochenlangen Bombardements sind nicht nur militärische Einrichtungen, sondern auch zentrale wirtschaftliche Infrastruktur wie Fabriken und Häfen schwer beschädigt. Iranische Staatsmedien beziffern die Schäden im Land auf rund 270 Milliarden US-Dollar.

Doch auch für die USA wäre eine solche Eskalation sehr riskant: Sie könnte iranische Vergeltungsschläge gegen verbündete Staaten in der Region auslösen. Der US-Präsident weiß zudem, dass der Krieg in der eigenen Bevölkerung unbeliebt ist. Auch wirtschaftliche Faktoren spielen eine Rolle – insbesondere die davongaloppierenden Energiepreise vor den anstehenden US-Zwischenwahlen im Herbst. Verteidigungsbeamte warnen laut WSJ darüber hinaus, dass im Falle eines längeren Konflikts kritische Munitionsbestände knapp werden könnten, die das US-Militär in anderen Regionen benötigt.