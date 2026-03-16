Treibstofflager in Dubai getroffen + IEA gibt mehr als 400 Mio. Barrel Öl frei

Der französische Präsidenten Emmanuel Macron telefonierte Sonntagabend mit seinem iranischen Kollegen Masoud Pezeshkian. Die beiden haben sich nach Angaben aus Teheran über die Lage in der Straße von Hormuz ausgetauscht. Nähere Details wurden nicht bekannt. Der Schiffsverkehr durch die Meerenge ist infolge des Kriegs und durch iranischen Beschuss nahezu zum Erliegen gekommen, was die Ölpreise in die Höhe treibt.

Macron appellierte nach eigenen Angaben an Pezeshkian, dass Angriffe auf Länder in der Region sofort aufhören müssen. "Ich habe ihn aufgefordert, die inakzeptablen Angriffe, die der Iran gegen die Länder der Region führt - sei es direkt oder über Stellvertreter wie im Libanon und im Irak -, unverzüglich einzustellen", schrieb Macron nach einem Telefonat mit Pezeshkian auf der Plattform X. Er warnte Pezeshkian demnach davor, Frankreich ebenfalls ins Visier zu nehmen: Frankreich handle ausschließlich zum Zweck der Verteidigung, um seine Interessen und die der Partner in der Region zu schützen sowie die Freiheit der Schifffahrt zu gewährleisten.