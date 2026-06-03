Trump zu Netanjahu: "Du bist völlig verrückt. Du wärst ohne mich im Gefängnis"

US-Präsident Donald Trump hat Berichte über einen hitzigen Wortwechsel mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu angesichts dessen Libanon-Strategie bestätigt. Gegenüber der New York Post räumte Trump am Mittwoch ein, dass er seinen engen Verbündeten in einem am Montag geführten Telefonat massiv beschimpft habe. Unter anderem soll er Netanjahu an den Kopf geworfen haben: "Du bist völlig verrückt. Du wärst im Gefängnis, wenn es mich nicht gäbe."

Auf die Frage, ob er in diesem Ton mit Netanjahu gesprochen habe, antwortete der US-Präsident in dem New York Post-Interview: "Ja, das habe ich." Er sei "ein wenig verärgert" darüber gewesen, dass sich Netanjahu "ständig mit dem Libanon anlegt", führte Trump aus. "Ich habe ihm gesagt: 'Bibi, wir müssen damit aufhören.'" Trump: "Ich mag Bibi sehr" Zugleich betonte Trump in dem Interview sein enges Verhältnis zu Netanjahu. Er habe "eine sehr gute Beziehung" zu Israels Regierungschef, sagte der US-Präsident. "Wir arbeiten gut zusammen (...) Ich mag Bibi sehr."

Dem US-Nachrichtenportal Axios und dem Sender ABC zufolge erinnerte Trump Netanjahu an seine politische Unterstützung während dessen Korruptionsverfahren. Besonders soll Trump aber den Berichten zufolge aufgebracht haben, dass Israels Drohungen, Hisbollah-Ziele in Libanons Hauptstadt Beirut anzugreifen, seine diplomatischen Bemühungen gegenüber dem Iran zu gefährden drohten. Israelische Medien haben die Darstellung des Gesprächs zurückgewiesen. Ein Vertreter des Weißen Hauses verwies die Nachrichtenagentur AFP auf Trumps Erklärungen auf seiner Onlineplattform Truth Social vom Montag, in denen er Netanjahu dafür dankte, Truppen auf dem Weg nach Beirut zurückzubeordern. In dem Truth-Social-Beitrag hatte Trump nach dem Telefonat mit Netanjahu erklärt, er habe Netanjahu und die Hisbollah zu einer Deeskalation bewegt. Es würden "keine (israelischen) Truppen nach Beirut entsandt, und alle Truppen, die bereits unterwegs sind, wurden bereits zurückbeordert".