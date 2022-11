Irland fordert schnellen EU-Betritt der Ukraine + Oscar für Selenskij

Die Türkei hat begonnen, einen Teil ihres Erdgases aus Russland in Rubel zu bezahlen. Das sagte der türkische Energieminister Fatih Dönmez am Dienstag. In einem Interview mit dem Fernsehsender TRT Haber fügte Dönmez hinzu, dass in den kommenden Monaten der Anteil der Zahlungen in russischer Landeswährung im Energiehandel steigen werde.

Die EU lehnt die Zahlungen für in Euro oder Dollar abgeschlossene Gasverträge in Rubel dagegen ab. Russland, das wegen seines Einmarsches in der Ukraine von westlichen Sanktionen betroffen ist, verlangt dagegen von seinen Energieabnehmern zunehmend Zahlungen in Rubel, um seine Währung zu stärken. Ankara und Moskau hatten bereits im September vereinbart, Zahlungen für Erdgaslieferungen in Rubel aufzunehmen.