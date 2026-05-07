Trump: Iran will auf Atomwaffen verzichten
- Israel und die USA haben am 28. Februar mit Militärschlägen gegen den Iran begonnen.
- Seit 8. April gilt eine Waffenruhe. Gespräche zwischen den Konfliktparteien haben bisher keine Ergebnisse gebracht.
- US-Präsident Donald Trump hat die Kampfhandlungen im Iran vorige Woche für beendet erklärt.
- Einer DER Knackpunkte neben dem Atomprogramm: die Öffnung der Straße von Hormus. Das US-Militär will die iranische Blockade der Straße von Hormus brechen und hat am Montag im Rahmen der Mission "Projekt Freiheit" begonnen, Handelsschiffe zu eskortieren. Zwei US-Schiffe haben die Meerenge passiert - am Mittwoch aber schon wieder die Kehrtwende: Die US-Navy würden sich aus der Straße von Hormus zurückziehen, kündigte Turmp an.
- Der Iran hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump einen Verzicht auf Atomwaffen zugesichert. Dass die beiden Kriegsparteien kurz vor einer Einigung stünden, bezeichnete Irans Außenamtssprecher als "überzogen".
- Washington und Teheran sollen an einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit 14 Punkten arbeiten. Das Papier soll den Krieg formell beenden, die Öffnung der Straße von Hormus, eine Begrenzung des iranischen Atomprogramms und die Aufhebung der US-Sanktionen regeln.
Iran-Krieg
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Iran und USA arbeiten an Absichtserklärung
Nach übereinstimmenden US-Medienberichten arbeiten Washington und Teheran mit Vermittlern an einer einseitigen Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit 14 Punkten. Das Papier soll einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen schaffen und den Krieg formell beenden. Diskutiert werden demnach auch eine Lockerung von US-Sanktionen sowie Vereinbarungen zur Zukunft der Straße von Hormus, wo Iran zuletzt den Schiffsverkehr stark eingeschränkt und die USA eine sich gegen iranische Häfen gerichtete Blockade aufgebaut hatten.
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Unstimmigkeiten mit Saudi-Arabien bei US-Marineeinsatz
Der US-Sender NBC News berichtet, US-Präsident Donald Trump habe wegen Unstimmigkeiten mit Saudi-Arabien den Marineeinsatz "Project Freedom" zur Wiedereröffnung der blockierten Meerenge von Hormus unterbrochen. Saudi-Arabien habe dem US-Militär die Nutzung eines Stützpunkts im Land für die Operation untersagt, meldet der Sender unter Berufung auf zwei nicht genannte US-Regierungsvertreter. Die saudische Führung sei von Trumps Ankündigung, Schiffe durch die Straße von Hormus eskortieren zu wollen, überrascht und verärgert gewesen. Daraufhin habe Riad Washington mitgeteilt, es werde den USA die Erlaubnis verweigern, Militärflugzeuge von dem Stützpunkt aus oder durch den saudischen Luftraum fliegen zu lassen. Auch ein Telefonat zwischen Trump und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman habe das Problem nicht lösen können. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag eine Aussetzung des Marineeinsatzes mit Fortschritten bei den Friedensgesprächen mit dem Iran begründet.
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Trump kündigt schnelles Ende des Iran-Krieges an
Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Georgia sagt US-Präsident Donald Trump ein schnelles Ende des Iran-Kriegs voraus. Die USA dürften nicht zulassen, dass der Iran eine Atomwaffe bekommt. „Ich denke, die meisten Leute verstehen das. Sie verstehen, dass das, was wir tun, richtig ist, und es wird schnell vorbei sein."
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Iran hat Verzicht auf Atomwaffen zugesagt
Der Iran hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump zugesichert, keine Atomwaffen zu besitzen. „Iran darf keine Atomwaffe haben (…) und sie haben dem zugestimmt“, sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Teheran habe zudem auch bei anderen Punkten zugestimmt - welche das sein sollen, ließ der Republikaner offen.
Trump bezeichnete unterdessen die jüngsten Gespräche mit dem Iran als „sehr gut“. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir einen Deal machen werden“, sagte er.
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Emirate weisen Teherans Kritik an US-Partnerschaft zurück
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) weisen iranische Kritik an ihrer Zusammenarbeit mit den USA zurück. Das Außenministerium in Abu Dhabi teilt mit, man behalte sich alle diplomatischen und militärischen Optionen vor, um auf Bedrohungen oder feindselige Akte zu reagieren. Die VAE werfen dem Iran Angriffe in den vergangenen Tagen vor. Die Regierung in Teheran weist dies zurück. Sie bezeichnet die Kooperation der VAE mit den USA als Bedrohung der nationalen Sicherheit.
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Trump sieht Deal kurz bevorstehen und droht mit Bombardement
US-Präsident Donald Trump sieht die USA kurz vor einer Einigung mit dem Iran zur Beendigung des Konflikts. Man sei "sehr nah dran", sagte Trump am Mittwoch dem US-Sender PBS laut Transkript eines Telefoninterviews. Eine Einigung könne möglicherweise noch vor seiner für kommende Woche geplanten China-Reise zustande kommen. Falls es keinen Deal gebe, werde man den Iran "in Grund und Boden bombardieren", drohte Trump. Laut Teheran wird der US-Vorschlag derzeit überprüft.
Trump bestätigte in dem Interview auch mehrere Punkte einer möglichen Vereinbarung, über die zuvor bereits übereinstimmend das "Wall Street Journal", der Sender CNN und das Nachrichtenportal "Axios" berichtet hatten. Dieses sieht demnach vor, dass der Iran sein hochangereichertes Uran an die USA übergeben soll. Auf die Frage, ob das Material möglicherweise in die USA gebracht werden solle, antwortete Trump: "Nein, nicht vielleicht. Es geht in die Vereinigten Staaten." Der Iran muss nach dem Willen der USA 408 Kilogramm hochangereichertes Uran übergeben.
Zudem bestätigte Trump, dass Iran im Rahmen der Vereinbarung zusichern solle, keine unterirdischen Nuklearanlagen zu betreiben. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf einen iranischen Vertreter, dass ein langjähriges Moratorium für iranische Urananreicherung vorgesehen sei. Danach dürfte der Iran laut einem Vorschlag möglicherweise Uran wieder bis auf 3,67 Prozent Reinheit anreichern. Laut Trump hingegen ist Letzteres nicht Teil der Vereinbarung.
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US-Militär: Haben Tanker unter iranischer Flagge angegriffen
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen unter iranischer Flagge fahrenden, unbeladenen Öltanker angegriffen und außer Gefecht gesetzt. Von einem US-Kampfflugzeug seien in der Früh (Ortszeit Washington) mehrere Schüsse auf das Schiff "M/T Hasna" abgefeuert worden, nachdem es Warnungen der USA, dass es die US-Seeblockade verletze, ignoriert habe, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (CENTCOM) auf der Plattform X mit.
Der Tanker habe internationale Gewässer passiert und sich in Richtung eines iranischen Hafens am Golf von Oman bewegt, hieß es. Es sei manövrierunfähig gemacht worden. "Die US-Blockade gegen Schiffe, die versuchen, iranische Häfen anzulaufen oder zu verlassen, bleibt in vollem Umfang in Kraft", betonte das US-Militär.
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USA werden angereichertes Uran aus dem Iran erhalten
Die USA werden nach den Worten von Präsident Donald Trump angereichertes Uran aus dem Iran erhalten. "Wir werden es bekommen", erklärte Trump am Mittwoch am Rande einer Veranstaltung im Weißen Haus. Derzeit ringen beide Länder um ein Abkommen zur Beendigung des Golfkriegs. Eines der Hauptziele der US-Militärschläge gegen den Iran ist es, die Entwicklung von Atomwaffen durch die Regierung in Teheran zu verhindern.
Der Iran muss nach dem Willen der USA 408 Kilogramm hochangereichertes Uran übergeben.
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Israelische Luftwaffe griff Ziel in Beiruter Vorort an
Israels Luftwaffe griff erstmals seit Beginn der Waffenruhe vor drei Wochen wieder in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut an. Ziel sei ein Kommandant der Radwan-Einheit der libanesischen Hisbollah-Miliz gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und des Verteidigungsministers Israel Katz. Man habe ihn dabei "eliminieren" wollen.
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Ziel bleibt Entfernung von Uranvorräten
Vor dem Hintergrund von Berichten über eine mögliche Einigung zwischen den USA und dem Iran hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu betont, oberstes Ziel bleibe die vollständige Entfernung des hoch angereicherten Urans aus dem Iran sowie der Abbau seiner Anreicherungskapazitäten. Dabei handle es sich um ein gemeinsames Ziel Israels und der USA, sagte Netanjahu zum Auftakt einer Sitzung des sogenannten Sicherheitskabinetts.
"Präsident (Donald) Trump ist der Ansicht, dass er dies auf die eine oder andere Weise erreichen kann", sagte Netanjahu ferner. Israel sei jedoch gleichzeitig "auf jedes Szenario vorbereitet", und dies sei auch seine Anweisung an die israelische Armee. "Israel ist stärker denn je, Iran und seine Stellvertreter sind schwächer denn je", bekräftigte der Regierungschef.
Gleichzeitig dementierte er Medienberichte, denen zufolge Israel von der möglicherweise bevorstehenden Einigung der USA mit dem Iran überrascht worden sei. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit unseren Freunden in den Vereinigten Staaten". Er selbst spreche "fast täglich" mit Trump.
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Parlamentspräsident: USA zielen auf "Kapitulation" Teherans ab
Die USA wollen den Iran nach den Worten des iranischen Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf "durch verschiedene Methoden" zum Aufgeben bewegen. "Der Feind versucht in seiner neuen Strategie, durch eine Seeblockade, wirtschaftlichen Druck und Medienmanipulation den Zusammenhalt des Landes zu zerstören, um uns zur Kapitulation zu zwingen", sagte Ghalibaf in einer am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Botschaft.
Auf einen von den USA vorgelegten Friedensplan, den Teheran eigenen Angaben zufolge noch prüft, ging der einflussreiche Politiker und Chefunterhändler in den Gesprächen mit den USA nicht weiter ein.
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Frankreich verlegt Flugzeugträger für Hormus-Mission
Frankreich verlegt in Vorbereitung einer neutralen Marinemission in der Straße von Hormus seinen Flugzeugträger Charles de Gaulle und dessen Begleitschiffe näher an die Meerenge heran. Der Schiffsverband habe den Suezkanal passiert und Kurs auf das südliche Rote Meer genommen, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch in Paris mit. Frankreich und seine Partner seien nach Angaben des Präsidialamtes in der Lage, die Sicherheit in der Straße von Hormus zu gewährleisten.
Die Regierung in Paris wolle zudem, dass das Thema getrennt von den aktuellen Gesprächen zwischen den USA und dem Iran behandelt werde, teilt der Élysée-Palast mit. Mit der Verlegung des Kampfverbandes um den Flugzeugträger "Charles de Gaulle" in Richtung des Golfs von Aden solle die Zeitspanne zur Umsetzung der unter Führung von Frankreich und Großbritannien vorbereiteten Marine-Mission verkürzt werden, die nach einem Ende der Kampfhandlungen beginnen soll.
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Libanons Premier sieht Treffen mit Netanjahu als verfrüht an
Libanons Regierung sieht aktuell ein Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu als verfrüht an. Ministerpräsident Nawaf Salam sagte am Mittwoch, Gespräche auf hoher Ebene mit Israel erforderten umfassende Vorbereitungen. Der Libanon strebe keine Normalisierung der Beziehungen zu Israel an, sondern Frieden. Örtlichen Behörden zufolge hatten zuvor israelische Angriffe auf Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz in der Bekaa-Ebene mindestens vier Tote gefordert.
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Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte vorerst weiter in Gewahrsam
Zwei Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte sind vor einem israelischen Berufungsgericht damit gescheitert, ihre Freilassung aus dem verlängerten Gewahrsam zu erreichen. Die Behörde in Beersheba habe die Entscheidung der unteren Instanz bestätigt, wonach der Spanier Saif Abu Keshek und der Brasilianer Thiago Ávila bis Sonntag festgehalten werden dürften, so ihr Anwalt am Mittwoch. Die UNO hatte Israel aufgefordert, die beiden Männer "unverzüglich und bedingungslos" freizulassen.
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Hochrangiger Hamas-Polizist bei israelischem Angriff getötet
Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ist am Mittwoch palästinensischen Angaben zufolge ein hochrangiger Offizier der von der Hamas geführten Polizei getötet. Getroffen wurde das Fahrzeug des Leiters der Antidrogeneinheit in Khan Younis, wie Sanitäter und ein Vertreter der radikal-islamischen Gruppe mitteilen. Dabei seien mindestens 17 weitere Menschen verletzt worden. Eine israelische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
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Iran Außenamtssprecher Ismail Baghai wies Axios-Bericht als "überzogen" zurück
Ein hochrangiger iranischer Parlamentarier bezeichnete den US-Vorschlag als realitätsfernen Wunschzettel. Der Text sei eher eine amerikanische Wunschliste als die Realität, erklärte Ebrahim Rezaei, Sprecher des parlamentarischen Ausschusses für Außenpolitik und nationale Sicherheit, auf X. Die USA würden in einem Krieg, den sie verlören, nichts erreichen, was sie nicht schon in direkten Verhandlungen erreicht hätten. Außenamtssprecher Ismail Baghai wies den Axios-Bericht über einen möglicherweise bevorstehendes Abkommen zwischen den Kriegsparteien ebenfalls als "überzogen" zurück.
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Teheran prüft US-Vorschlag
Ein Insider aus Pakistan, das in dem Konflikt vermittelt, bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des US-Nachrichtenportals Axios über ein geplantes, eine Seite umfassendes Memorandum. "Wir werden das sehr bald abschließen. Wir sind nah dran." Wie Teheran im Anschluss mitteilte, wird der US-Vorschlag derzeit überprüft.
Die iranische Führung werde dem Vermittler Pakistan ihre Position zur Beendigung des mehr als zweimonatigen Krieges übermitteln, meldete die iranische Nachrichtenagentur ISNA unter Berufung auf das Außenministerium. Pakistan hatte im Vormonat die bisher einzigen Friedensgespräche ausgerichtet.
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Iran: Sichere Hormus-Durchfahrt bei Ende von US-Drohungen
Die Marine der iranischen Revolutionsgarden stellt eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus in Aussicht. Bei einem Ende der US-Drohungen sei dies möglich, berichten staatliche Medien unter Berufung auf die Garden. Die Elite-Truppen verweisen demnach auch auf neue Verfahrensregeln für den Transit. Worin diese neuen Abläufe bestehen, wird nicht präzisiert. Die Marine dankt jedoch den Reedern und Kapitänen dafür, dass sie bei der Passage die iranischen Vorschriften respektierten. Die Äußerungen sind die erste Reaktion des Iran auf die Entscheidung der USA, ihre Einsätze zur Unterstützung festsitzender Schiffe in der strategisch wichtigen Meerenge vorerst zu stoppen.
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Mögliche Entspannung im Nahen Osten: Goldpreis legt deutlich zu
Preis für eine Feinunze stieg um 3,42 Prozent auf 4.713 US-Dollar.
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Pakistan: USA und Iran kommen Vereinbarung zu Kriegsende näher
Die USA und der Iran kommen pakistanischen Vermittlerkreisen zufolge einer Vereinbarung für ein Kriegsende näher. Eine Einigung auf ein Memorandum zur Beendigung des Krieges könne bald erzielt werden, sagte ein pakistanischer Insider aus dem Umfeld der Vermittlungen am Mittwoch. "Wir werden das sehr bald abschließen. Wir stehen kurz davor." Ein entsprechender Bericht des US-Nachrichtenportals Axios sei zutreffend. Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor den Militäreinsatz für Geleitschutz von Handelsschiffen durch die vom Iran blockierte Straße von Hormus ausgesetzt und von Fortschritten bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts gesprochen. Axios zufolge handelt es sich um ein 14 Punkte umfassendes Memorandum.
Es werde von dem US-Gesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner mit iranischen Offiziellen verhandelt, sowohl direkt als auch über Vermittler. Die USA erwarteten laut Axios eine iranische Antwort innerhalb von 48 Stunden.
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Weiter Ringen um Straße von Hormus
Der Iran will sich mit Hilfe eines neuen Genehmigungsverfahrens die Kontrolle über die von ihm blockierte Straße von Hormus sichern. Laut iranischen Staatsmedien sollen Betreiber von Schiffen, die durch die Meerenge fahren sollen, eine E-Mail mit Regeln und Vorschriften für die Durchfahrt erhalten. Für den Transit benötigten die Schiffe dann die Erlaubnis einer iranischen Behörde (Persian Gulf Strait Authority) und müssten den Vorgaben folgen, so der Sender Press TV.
Unklar blieb zunächst, wie die Regeln aussehen und wie der Iran auf Verstöße reagieren könnte. Laut Press TV ist der Mechanismus in der Straße von Hormus bereits in Betrieb.
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Rubio: "Operation "Gewaltiger Zorn" ist abgeschlossen"
Der US-Militäreinsatz gegen den Iran ist nach Worten des amerikanischen Außenministers Marco Rubio bereits beendet. "Die Operation 'Gewaltiger Zorn' ist abgeschlossen. Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht", sagte er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump habe den Kongress entsprechend darüber in Kenntnis gesetzt. "Diese Phase haben wir hinter uns. (...) Jetzt widmen wir uns dem 'Projekt Freiheit'."
Mit dieser Initiative wollen die USA die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr und damit für den weltweiten Ölhandel öffnen. Wie Rubio außerdem erwähnte, wurden zehn Seeleute der Handelsmarine in dem Konflikt um die Meeresenge getötet.
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USA bemühen sich weiter um diplomatische Lösung
Die USA sind nach Angaben von Außenminister Marco Rubio weiter "sehr intensiv" damit befasst, Möglichkeiten für eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg auszuloten. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Präsidentenschwiegersohn Jared Kushner bemühten sich darum, sagte Rubio bei einer Pressekonferenz in Washington. Falls es einen diplomatischen Weg gebe, könne dieser den Iran zu "Wiederaufbau, Wohlstand und Stabilität" führen.
Ziel der Diplomatie sei es, Verständnis dafür zu entwickeln, über welche Themen der Iran zu verhandeln bereit sei. "Wir müssen die eigentliche Vereinbarung nicht an einem Tag zu Papier bringen - das ist hochkomplex und hochtechnisch". Aber es brauche eine diplomatische Lösung, die klar definiere, über welche Themen der Iran verhandeln wolle und zu welchen Zugeständnissen er von vorneherein bereit sei, damit sich Gespräche lohnten.
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Teheran dementiert Angriffe und droht Emiraten
Irans Militärführung hat Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate dementiert. Es seien in den vergangenen Tagen keinerlei Raketen oder Drohnen auf Ziele in den Emiraten abgefeuert worden, sagte der Sprecher des zentralen Hauptquartiers Khatam al-Anbiya laut einer Mitteilung, die der staatliche Rundfunk verbreitete. Gleichzeitig drohte der Militärsprecher den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Der Golfstaat sei zu einem "Stützpunkt der Amerikaner und Zionisten" und zum "Feind der islamischen Welt" geworden. Sollten von seinem Boden aus Angriffe gegen den Iran erfolgen, würden die Angreifer dies bereuen.
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Trump rechnet trotz neuer Gefechte mit Deal
US-Präsident Donald Trump hat einen Tag nach den schwersten Gefechten seit Beginn der Feuerpause mit dem Iran an der Darstellung festgehalten, die Islamische Republik sei kaum noch kampffähig. Ihre militärischen Fähigkeiten seien nur noch unbedeutend, sie sollten "die weiße Fahne der Kapitulation schwenken", sagte Trump am Dienstag im Oval Office. Die Marine der Revolutionsgarden warnte dagegen alle Frachtschiffe vor der Durchfahrt durch Hormuz ohne iranische Genehmigung.
Ansonsten hätten sie beim Passieren der Meeresenge mit massiven Reaktionen zu rechnen, hieß es aus Teheran. Entgegen der öffentlichen Bekundungen des Iran zeigte sich Trump sicher, dass die Regierung in Teheran eine Einigung erzielen möchte. "Sie treiben Spielchen, aber ich sage Ihnen, sie wollen einen Deal", sagte der Präsident vor Journalisten. "Und wer würde das nicht wollen, wenn das eigene Militär völlig am Ende ist?"
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Merz fordert Teheran zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf
Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz fordert den Iran auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Er muss aufhören, auf Zeit zu spielen." Der Iran müsse sein Atomwaffenprogramm einstellen. Es dürfe auch keine Angriffe mehr auf Israel und Golfstaaten geben. Deutschland setze sich für freie Seewege ein. Dies solle auch militärisch erfolgen, sobald dafür die Voraussetzungen erfüllt seien. Ein erstes deutsches Schiff sei bereits unterwegs ins östliche Mittelmeer, so Merz.
Dort werde es dann "vorstationiert". Deutschlands Außenminister Johann Wadephul forderte Teheran auf, seine "Politik der Brandstiftung" zu beenden. "Iran muss sein ballistisches Raketenprogramm aufgeben. Und Iran muss seine Politik der Brandstiftung in der Region aufgeben", sagte Wadephul am Dienstag nach einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Gideon Saar in Berlin.
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US-Verteidigungsminister Hegseth: "Waffenruhe nicht beendet"
Die Waffenruhe im Nahen Osten gerät nach neuen militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran in der Straße von Hormus in Gefahr. Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran gilt nach Darstellung von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth nach wie vor. "Die Waffenruhe ist nicht beendet", sagte er am Dienstag in Washington auf einer Pressekonferenz. Die USA wollten die Schifffahrt vor iranischer Aggression schützen, der Militäreinsatz sei vorübergehend.
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Energiekommissar Jørgensen: "Schwerste Energiekrise aller Zeiten"
Die Welt ist nach Einschätzung des Energiekommissars der Europäischen Union, Dan Jørgensen, mit der "wohl schwersten Energiekrise aller Zeiten" konfrontiert. "Seit Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bereits über 30 Milliarden Euro mehr für Importe fossiler Brennstoffe ausgegeben - ohne dafür zusätzliche Lieferungen zu erhalten", sagte er in Brüssel.
Nach einem Kriegsende werde es voraussichtlich Jahre dauern, bis die Gasproduktion in der Region wieder normal laufe, sagte Jørgensen. Die EU bereite sich auch auf mögliche Versorgungsengpässe vor, insbesondere bei Flugkraftstoff. Er verwies auf die neue Beobachtungsstelle der EU, die Daten zum vorhandenen Flugtreibstoff sammelt. So wolle man auch erkennen, falls politische Maßnahmen zur Koordinierung und Umverteilung nötig würden, sagte der Politiker. "Wir hoffen, dass es nicht zu einer Situation kommt, in der dies notwendig wird, aber wir bereiten uns darauf vor."
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Pakistan mahnt zur Einhaltung der Waffenruhe
Nach neuen Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat der Vermittlerstaat Pakistan zu Zurückhaltung gemahnt. Es sei "absolut essenziell, dass die Waffenruhe gewahrt und respektiert" werde, schrieb Premierminister Shehbaz Sharif auf X. Zudem verurteilte Sharif Raketen- und Drohnenangriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).
Der Iran hatte am Montag Ölanlagen im Hafen von Fudschaira angegriffen. Bis zum Dienstagvormittag lagen keine offiziellen Berichte über weitere Angriffe in der Region oder Zwischenfälle in der Straße von Hormus vor. Der Streit über die blockierte Meerenge gefährdet die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran.
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Iran zu Gefechten: "Haben noch nicht einmal begonnen"
Im Ringen um die Kontrolle der strategisch wichtigen Straße von Hormus hat der iranische Parlamentspräsident Mohammed Baqer Qalibaf den USA mit einem weiterem militärischen Vorgehen gedroht. Die Armee seines Landes habe mit den Angriffen "noch nicht einmal begonnen", erklärte Qalibaf am Dienstag im Onlinedienst X.
"Wir wissen genau, dass die Fortsetzung der gegenwärtigen Situation für die Vereinigten Staaten unhaltbar ist, obwohl wir noch nicht einmal begonnen haben", heißt es in der Erklärung Qalibafs, der auch Leiter der iranischen Delegation in den Verhandlungen mit der US-Regierung ist. Die "bösartige Präsenz" der USA am Persischen Golf werde abnehmen, fügte er hinzu.
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Indien nennt iranischen Luftangriff "inakzeptabel"
Indien hat den mutmaßlich iranischen Luftangriff auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) vom Montag verurteilt. Dieser Angriff, bei dem drei indische Staatsbürger verletzt worden seien, sei „inakzeptabel“, erklärt das indische Außenministerium auf dem Kurznachrichtendienst X. Indien fordere die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten sowie der Angriffe auf zivile Infrastruktur und unschuldige Zivilisten. Den VAE zufolge wurde bei einem iranischen Drohnenangriff eine Ölanlage in der Hafenstadt Fudschaira getroffen.
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Waffenruhe gefährdet: Iran und USA auf Eskalationskurs
Der Streit über die blockierte Straße von Hormus gefährdet die Waffenruhe zwischen der USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump drohte der Islamischen Republik erneut mit Vernichtung, nachdem der Iran als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der Meerenge Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) angegriffen und damit in Brand gesetzt hatte.
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IWF warnt vor Schäden für die Weltwirtschaft
Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor einem Wiederaufflammen der Inflation und schweren Schäden für die Weltwirtschaft durch den Krieg im Nahen Osten. Sollte der Konflikt bis ins Jahr 2027 andauern und der Ölpreis auf etwa 125 Dollar pro Barrel steigen, drohten weitaus schlimmere Folgen, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Montag auf einer Konferenz des Milken Institute. Die Sorte Brent markierte am Montagabend knapp 114 Dollar.
Wegen des anhaltenden Konflikts sei das bisherige IWF-Szenario, das lediglich eine leichte Abschwächung des weltweiten Wachstums und einen geringen Preisauftrieb vorsah, nicht länger haltbar, erklärte Georgiewa weiter. Stattdessen sei bereits das sogenannte Negativszenario eingetreten. Zwar bestünden die langfristigen Inflationserwartungen weiterhin und die Finanzierungsbedingungen verschärften sich derzeit nicht. Dies könne sich jedoch ändern, sollte der Krieg andauern.
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US-Militär eskortiert Handelsschiffe durch die Straße von Hormus
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben damit begonnen, Handelsschiffe durch die vom Iran blockierte Straße von Hormus zu eskortieren. Zwei US-Handelsschiffe hätten die Meerenge mit Unterstützung von Zerstörern der Marine passiert, teilte das US-Militär mit. Die Reederei Maersk bestätigte, dass der unter US-Flagge fahrende Frachter „Alliance Fairfax“ am Montag in Begleitung des US-Militärs den Golf über die Straße von Hormus verlassen habe. Der Befehlshaber der US-Streitkräfte in der Region, Admiral Brad Cooper teilt mit, das US-Militär ermutige Schiffe und Reedereien, die Meerenge trotz iranischer Drohungen zu durchfahren.
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Südkorea untersucht Schiffsbrand
Nach einem Brand auf einem von Südkorea betriebenen Schiff in der Straße von Hormus wollen die Behörden in Seoul die Ursache untersuchen. Das südkoreanische Außenministerium teilt mit, man werde die genaue Ursache des Unglücks klären, wenn das Schiff abgeschleppt und der Schaden begutachtet worden sei. Nach Angaben eines Sprechers der Reederei HMM war das Feuer im Maschinenraum des unter der Flagge Panamas fahrenden Frachtschiffes ausgebrochen. An Bord seien 24 Besatzungsmitglieder, darunter sechs südkoreanische Staatsangehörige. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor Iran beschuldigt, das Schiff beschossen zu haben. Er forderte Südkorea auf, sich den US-Bemühungen zur Öffnung der Meerenge anzuschließen.
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Israel sieht Angriffe auf Emirate als Kriegserklärung Irans
Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat die neuen iranischen Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate als Kriegserklärung eingestuft. "Dies ist de facto eine Erklärung der Wiederaufnahme des iranischen Krieges gegen die Verbündeten der Vereinigten Staaten und Israels in der gesamten Region", schrieb der Oppositionspolitiker in einem Post auf X.
"Der Iran versucht weiterhin, die Region einzuschüchtern, und stellt eine Bedrohung für die globale Sicherheit dar", schrieb Bennett zudem. "Wir stehen an der Seite unseres Verbündeten."
Ein israelischer Militärvertreter teilte mit, die Armee beobachte die Lage genau und befinde sich weiterhin in hoher Alarmbereitschaft. Die Anweisungen des Zivilschutzes für die Bürger seien aber vorerst unverändert.
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Arabische Staaten verurteilen Angriff auf Emirate
Arabische Staaten haben die erneuten Angriffe Irans auf die Vereinigten Arabischen Staaten scharf verurteilt. Jordaniens Außenminister Aiman al-Safadi missbilligte den "brutalen Angriff" in einem Telefongespräch mit seinem emiratischen Amtskollegen Abdullah bin Zayed al Nahyan, wie die jordanische Nachrichtenagentur Petra berichtete. Der Golfstaat Bahrain bezeichnete die Attacken als "gefährliche Eskalation, die die Sicherheit und Stabilität der Region bedroht".
Es handle sich um einen klaren Verstoß gegen die geltende Waffenruhe. Das Außenministerium bekräftigte die vollständige Solidarität des Königreichs Bahrain mit dem brüderlichen Staat Vereinigte Arabische Emirate und seine uneingeschränkte Unterstützung für die von ihm ergriffenen Maßnahmen zum Schutz seiner Souveränität, Sicherheit und Stabilität.
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Oman meldet Angriff
Der Oman meldete einen Angriff auf ein Wohngebäude. Die staatliche Nachrichtenagentur Oman News Agency berichtete, dass der Angriff die Region um Buch getroffen habe. Dabei handelt es sich um einer vom übrigen Staatsgebiet getrennte Exklave an der Straße von Hormuz. Zunächst war nicht klar, von wem der Angriff ausging.
Bei dem Angriff seien ausländische Arbeiter verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur weiter unter Berufung auf Sicherheitsquellen. Sie hätten schwere bis mittelschwere Verletzungen erlitten. Außerdem seien vier Fahrzeuge beschädigt worden. In einem benachbarten Haus gingen demnach Fensterscheiben zu Bruch. Die Behörden nahmen Ermittlungen zu dem Vorfall auf.
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Emirate: Großbrand nach iranischem Drohnenangriff
In den Vereinigten Arabischen Emiraten brach Behördenangaben zufolge nach einem iranischen Drohnenangriff ein Großbrand aus. Betroffen ist eine Industriezone der Hafenstadt Fujairah, wie das Medienbüro der Küstenstadt berichtete. Zuvor berichtete die Armee der Vereinigten Arabischen Emirate, dass sie drei iranische Raketen abgefangen hatte. Eine weitere Rakete sei im Meer niedergegangen, hieß es in einer Erklärung des emiratischen Verteidigungsministeriums. In mehreren Regionen des Landes sei die Flugabwehr zu hören gewesen. Die Erklärung erfolgte kurz nachdem die Behörden mitgeteilt hatten, dass die Flugabwehr auf eine Bedrohung reagiere, und die Bevölkerung aufgefordert hatten, sich in Sicherheit zu bringen.
Es ist die erste Warnung des Golfstaates seit dem 8. April, als eine zwischen den USA und Iran vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe begann, die von US-Präsident Donald Trump einseitig verlängert wurde. Die Vereinigten Arabischen Emirate waren unter den Golfstaaten besonders von iranischen Angriffen betroffen, mit denen Teheran seinerseits auf Angriffe der USA und Israels reagiert hatte.
Nutzer in den sozialen Medien hatten zuvor über den Start einer Rakete nahe der zentralen iranischen Metropole Isfahan berichtet. Von iranischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für Angriffe auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
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Neue Eskalation: US-Zerstörer in Persischen Golf eingedrungen
Das US-Militär ist nach eigenen Angaben mit zwei Lenkwaffenzerstörern in den Persischen Golf eingefahren, um die iranische Blockade der Straße von Hormus zu brechen. Zudem hätten zwei unter US-Flagge fahrende Handelsschiffe die Meerenge passiert, teilte das US-Zentralkommando (CENTCOM) am Montag mit. "Die amerikanischen Streitkräfte unterstützen aktiv die Bemühungen, die Durchfahrt für die Handelsschifffahrt wiederherzustellen", hieß es in der Mitteilung.
Der Einsatz erhöht die Gefahr einer neuen, direkten militärischen Konfrontation zwischen den USA und dem Iran in der strategisch wichtigen Meerenge. Zuvor hatte die Regierung in Teheran noch erklärt, sie habe ein US-Kriegsschiff an der Einfahrt in den Golf gehindert.
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Trumps Vorstoß verschärft Lage an der Straße von Hormus
Die Lage an der blockierten Meerenge von Hormus verschärft sich nach einem neuen Vorstoß von US-Präsident Donald Trump. Die US-Marine begann nach eigenen Angaben mit der von Trump angeordneten Befreiung festsitzender Schiffe im Rahmen der Initiative mit dem Titel „Projekt Freiheit“. US-Zerstörer seien durch die Straße von Hormus in den Persischen Golf eingefahren, teilte das für Nahost zuständige Regionalkommando Centcom auf dem Portal X mit.
Zwei Handelsschiffe unter US-Flagge hätten das Seegebiet verlassen können. Unabhängige Bestätigungen gab es zunächst nicht. Die iranischen Streitkräfte hatten zuvor für sich in Anspruch genommen, US-Marineschiffe am Einlaufen in die Straße von Hormus gehindert zu haben.
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Israel und Hisbollah greifen einander wieder gegenseitig an
Trotz formell geltender Waffenruhe bleibt die Lage im Südlibanon und Nordisrael angespannt. Israels Armee griff eigenen Angaben zufolge erneut Ziele der Hisbollah im Süden des Nachbarlandes an. Sie sprach von Infrastruktur der Miliz.
Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es am Nachmittag, das israelische Militär habe mehrere Orte im Südlibanon bombardiert. Über mögliche Opfer dabei wurde zunächst nichts bekannt.
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Deutsches Marineboot unterwegs zu möglichem Hormus-Straßen-Einsatz
Zur Vorbereitung eines möglichen Einsatzes in der Straße von Hormus ist ein Schiff der Deutschen Marine in Richtung Mittelmeer ausgelaufen. Das Minenjagdboot "Fulda" legte am Montag vom Marinestützpunkt Kiel-Wik aus ab, wie eine AFP-Reporterin berichtete. Das Schiff mit einer Besatzung von bis zu 45 Soldaten wird etwa zwei Wochen lang unterwegs sein.
Ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums sagte, die "Fulda" breche schon jetzt in Richtung Mittelmeer auf, "um im Falle eines Falles, wenn die auch durch den Bundeskanzler genannten Rahmenbedingungen erfüllt sind, dann an so einem Einsatz teilnehmen zu können und dann schon in räumlicher Nähe zu sein".
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USA: Kein Treffer
Das US-Militär bestritt indes, dass das US-Kriegsschiff in der Straße von Hormuz bei iranischem Beschuss getroffen worden sei. Kein Schiff der US-Marine sei getroffen worden, teilte das zuständige US-Zentralkommando (CENTCOM) mit. Ein ranghoher Vertreter des Iran teilte Reuters mit, die iranischen Streitkräfte hätten einen Warnschuss abgefeuert, um die Einfahrt eine Einfahrt in die Straße von Hormuz zu verhindern.
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Straße von Hormus: Iran meldet Beschuss von US-Kriegsschiff
Der Iran hat nach einem Bericht des Staatsfernsehens zufolge US-Kriegsschiffe am Vordringen in die Straße von Hormus gehindert. Ein US-Kriegsschiff sei nahe der Hafenstadt Dschask von zwei Raketen getroffen und zur Umkehr gezwungen worden, nachdem es zuvor eine Warnung des Iran ignoriert habe, meldet die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf örtliche Insider.
Ein hochrangiger US-Vertreter bestritt hingegen gegenüber einem Reporter des Nachrichtenportals Axios, dass ein US-Kriegsschiff von iranischen Raketen getroffen worden sei.
US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntagabend angekündigt, die US-Marine werde festsitzende Schiffe aus der Meerenge hinaus "geleiten".
Zuvor hatte die iranische Militärführung gewarnt, ausländische Streitkräfte anzugreifen, sollten diese versuchen, die Meerenge zu durchfahren.
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Hisbollah-Chef: "Es gibt keine Waffenruhe" mit Israel
Der Chef der Hisbollah, Naim Qassem, sieht keine Waffenruhe im Libanon und wirft Israel sowie den USA fortdauernde Militärattacken auf seine Miliz vor. "Es gibt keine Waffenruhe im Libanon, sondern eine andauernde israelisch-amerikanische Aggression", hieß es am Montag in einer im TV verlesenen Erklärung Qassems. Worte reichten nicht aus, um die Angriffe auf Zivilisten, Dörfer und Städte, die Zerstörung und die Tötung von Kindern, Frauen, Männern und Alten zu verurteilen.
Es gebe darüber hinaus keine "Gelbe Linie" oder Pufferzone, betonte er. Das israelische Militär hat den Südlibanon - nach dem Modell des auch nach einer Waffenruhe weiter zur Hälfte von Israel besetzten Gazastreifens - in mehrere Zonen aufgeteilt. Die sogenannte Gelbe Linie verläuft sechs bis zehn Kilometer entfernt von der israelischen Grenze. In dieser Zone, in der Dutzende von Dörfern liegen, führt Israel weiterhin militärische Einsätze durch, auch mit Bodentruppen.
Qassem betonte, ein Ausweg aus dem Konflikt könne nicht in einer Kapitulation liegen. Gespräche und Verhandlungen mit Israel kämen einer Kapitulation gleich. Die Hisbollah wird von Israels Erzfeind Iran unterstützt.
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Weißes Haus: Kongress muss Iran-Krieg nicht mehr zustimmen
Kurz vor Auslaufen einer wichtigen Frist für die Legitimierung des US-Militäreinsatzes gegen den Iran legt das Weiße Haus Kreisen zufolge die Offensive neu aus. Damit wäre das Weiße Haus nicht an eine gesetzliche 60-Tage-Frist gebunden, in der die USA ohne Zustimmung des Kongresses Krieg führen darf. US-Präsident Donald Trump müsste sich nicht die Einwilligung des Parlaments einholen.
"Im Sinne der War Powers Resolution sind die am Samstag, dem 28. Februar, begonnenen Kampfhandlungen beendet", teilte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter mit. Aus dem Weißen Haus verlautete zur Begründung weiter, dass Washington und Teheran sich am 7. April auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt haben und diese verlängert worden sei. "Seit Dienstag, dem 7. April, gab es keinen Schusswechsel mehr zwischen den US-Streitkräften und dem Iran", hieß es.
Hintergrund ist das Gesetz War Powers Resolution aus dem Jahr 1973, das Militäreinsätze ohne Zustimmung des Kongresses auf maximal 60 Tage einschränkt. Will ein Präsident darüber hinaus Kampfhandlungen des US-Militärs befehligen, bedarf es der förmlichen Zustimmung des Parlaments. Damit soll verhindert werden, dass die USA in langwierige, nicht legitimierte Einsätze hineingezogen werden. Trump wäre nach Ende der 60 Tage theoretisch gezwungen, die US-Truppen schrittweise abzuziehen. Das würde auch für die Seestreitkräfte und Schiffe gelten, die trotz der Waffenruhe zurzeit die US-Blockade iranischer Häfen aufrechterhalten. Allerdings gibt es einige Schlupflöcher, sodass Trump auch nach Verstreichen der Frist den Krieg fortsetzen könnte. Auch frühere Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama hatten das Parlament umgangen.
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Crew eines iranischen Frachters in Pakistan eingetroffen
Die Crew eines von US-Streitkräften festgesetzten iranischen Containerschiffs ist in Pakistan angekommen. Die 22 Crewmitglieder seien am Sonntagabend nach Pakistan geflogen worden, hieß es in einer Stellungnahme des pakistanischen Außenministeriums. Sie sollen heute iranischen Behörden übergeben werden. Zuvor hatte der US-Fernsehsender ABC über die Rückführung berichtet.
Die "Touska" war vor gut zwei Wochen von US-Streitkräften im Rahmen ihrer Seeblockade rund um die Sperre der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Straße von Hormuz festgesetzt worden. Das iranische Militär hatte den USA nach dem Angriff "bewaffnete Seepiraterie" vorgeworfen.
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Rutte: Europa hat Trumps Boschaft verstanden
Angesichts der Unstimmigkeiten zwischen einigen europäischen Staaten und US-Präsident Donald Trump mit Blick auf den Iran-Krieg versucht Nato-Generalsekretär Mark Rutte, die Wogen zu glätten. Die Europäer hätten Trumps Botschaft verstanden und sorgten nun dafür, dass Abkommen zur Nutzung von Militärstützpunkten umgesetzt würden, sagt Rutte. Trump wirft einigen Nato-Staaten vor, die USA im Iran-Krieg nicht ausreichend zu unterstützen. So hatte Spanien den USA die Nutzung von Stützpunkten im Land für Einsätze im Iran untersagt. "Ja, es gab eine gewisse Enttäuschung auf US-Seite, aber die Europäer haben zugehört“, sagte Rutte bei einem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Armenien. Trump hatte zuletzt einige Schritte mit Blick auf die Nato angekündigt, die von vielen als eine Art Bestrafung für nach Trumps Ansicht mangelnde Unterstützung oder unbotmäßige Kritik interpretiert worden waren. Im Visier hat Trump neben Spanien auch Deutschland.
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Weitere Hinrichtungen im Iran
Im Iran sind fünf weitere Menschen in kurzer Folge hingerichtet worden. Drei Männer seien am frühen Montagmorgen im Zusammenhang mit den Massenprotesten gegen das Mullah-Regime im Jänner hingerichtet worden, berichtete die mit der iranischen Justiz verbundene Nachrichtenagentur Mizan. Den Männern werde vorgeworfen, in der Stadt Mashhad im Nordosten des Landes, an Protesten teilgenommen und an einer Verschwörung mit Verbindungen zum Erzfeind Israel beteiligt gewesen zu sein.
Erst am Samstag waren im Iran zwei Männer hingerichtet worden. Der oberste Gerichtshof habe die Todesurteile wegen der Spionage für Israel und Kooperation mit dem israelischen Geheimdienst bestätigt, hieß es dazu ebenfalls bei Mizan. Die Männer hätten demnach vertrauliche Informationen weitergegeben.
Seit Beginn des Krieges Israels und der USA gegen den Iran Ende Februar geht die iranische Justiz mit äußerster Härte gegen Regimegegner vor. Mehrere Männer wurden seitdem bereits wegen mutmaßlicher Spionage für Israel hingerichtet.
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