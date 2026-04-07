IWF-Chefin: Krieg wird Preise hochtreiben + Israel wehrt iranische Raketen ab

Die USA und Israel haben ihre Luftangriffe im Iran in der Nacht auf Montag fortgesetzt. Dabei wurden laut staatlichen Medien auch Wohngebiete massiv getroffen. In der Hauptstadt Teheran kamen demnach mindestens sechs Kinder ums Leben. Zuvor war von vier Toten die Rede gewesen. Bei einem Bombardement südwestlich von Teheran starben mindestens 13 Menschen, in der Stadt Qom im Zentrum des Landes fünf. Auch aus Israel wurden nach iranischen Attacken Todesopfer gemeldet.

Die staatlich kontrollierten Medien im Iran - wie die Nachrichtenagenturen Fars oder Mehr - beriefen sich auf Rettungsdienste. Die Bergungsarbeiten dauerten ihnen zufolge in den frühen Morgenstunden noch an. Unterdessen teilte die israelische Armee in den frühen Morgenstunden mit, eine weitere Welle an Angriffen in Teheran beendet zu haben.

Bei einem neuen Raketenangriff auf den Großraum Tel Aviv am Montag früh (Ortszeit) setzte der Iran nach israelischen Medienberichten erneut Streumunition ein. Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete von rund 20 Einschlagsorten im Umkreis von Tel Aviv. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurden mehrere Menschen verletzt, darunter eine Frau schwer. In der Stadt Tel Aviv sei eine Schule getroffen worden. Auch ein Armeesprecher sagte, es handle sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um Streumunition.

Auch im Norden habe es im Umkreis der Hafenstadt Haifa nach einem iranischen Angriff mit Streumunition rund zehn Einschlagsorte gegeben, berichtete "ynet". Mehrere Autos seien in Brand geraten. In der Nacht waren in Haifa zwei Menschen tot aus einem Gebäude geborgen worden. Dieses war bei einem früheren Angriff von einer iranischen Rakete getroffen worden.



