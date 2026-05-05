Waffenruhe gefährdet: Iran und USA auf Eskalationskurs
- Israel und die USA haben am 28. Februar mit Militärschlägen gegen den Iran begonnen.
- Seit 8. April gilt eine Waffenruhe. Gespräche zwischen den Konfliktparteien haben bisher keine Ergebnisse gebracht.
- US-Präsident Donald Trump hat die Kampfhandlungen im Iran vorige Woche für beendet erklärt.
- Einer DER Knackpunkte neben dem Atomprogramm: die Öffnung der Straße von Hormus.
- Das US-Militär ist am Montag mit zwei Lenkwaffenzerstörern in den Persischen Golf eingefahren, um die iranische Blockade der Straße von Hormus zu brechen.
- Der Iran hat als Reaktion die Vereinigten Arabische Emirate (VAE) mit Drohnen angegriffen. Der ehemalige israelische Ministerpräsident, Naftali Bennett, sieht in den Angriffen eine Kriegserklärung des Iran.
- Trump drohte dem Iran erneut mit Vernichtung. Der Iran und die USA sind auf Eskalationskurs, die Waffenruhe ist brüchig.
Iran-Krieg
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Waffenruhe gefährdet: Iran und USA auf Eskalationskurs
Der Streit über die blockierte Straße von Hormus gefährdet die Waffenruhe zwischen der USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump drohte der Islamischen Republik erneut mit Vernichtung, nachdem der Iran als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der Meerenge Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) angegriffen und damit in Brand gesetzt hatte.
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IWF warnt vor Schäden für die Weltwirtschaft
Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor einem Wiederaufflammen der Inflation und schweren Schäden für die Weltwirtschaft durch den Krieg im Nahen Osten. Sollte der Konflikt bis ins Jahr 2027 andauern und der Ölpreis auf etwa 125 Dollar pro Barrel steigen, drohten weitaus schlimmere Folgen, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Montag auf einer Konferenz des Milken Institute. Die Sorte Brent markierte am Montagabend knapp 114 Dollar.
Wegen des anhaltenden Konflikts sei das bisherige IWF-Szenario, das lediglich eine leichte Abschwächung des weltweiten Wachstums und einen geringen Preisauftrieb vorsah, nicht länger haltbar, erklärte Georgiewa weiter. Stattdessen sei bereits das sogenannte Negativszenario eingetreten. Zwar bestünden die langfristigen Inflationserwartungen weiterhin und die Finanzierungsbedingungen verschärften sich derzeit nicht. Dies könne sich jedoch ändern, sollte der Krieg andauern.
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US-Militär eskortiert Handelsschiffe durch die Straße von Hormus
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben damit begonnen, Handelsschiffe durch die vom Iran blockierte Straße von Hormus zu eskortieren. Zwei US-Handelsschiffe hätten die Meerenge mit Unterstützung von Zerstörern der Marine passiert, teilte das US-Militär mit. Die Reederei Maersk bestätigte, dass der unter US-Flagge fahrende Frachter „Alliance Fairfax“ am Montag in Begleitung des US-Militärs den Golf über die Straße von Hormus verlassen habe. Der Befehlshaber der US-Streitkräfte in der Region, Admiral Brad Cooper teilt mit, das US-Militär ermutige Schiffe und Reedereien, die Meerenge trotz iranischer Drohungen zu durchfahren.
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Südkorea untersucht Schiffsbrand
Nach einem Brand auf einem von Südkorea betriebenen Schiff in der Straße von Hormus wollen die Behörden in Seoul die Ursache untersuchen. Das südkoreanische Außenministerium teilt mit, man werde die genaue Ursache des Unglücks klären, wenn das Schiff abgeschleppt und der Schaden begutachtet worden sei. Nach Angaben eines Sprechers der Reederei HMM war das Feuer im Maschinenraum des unter der Flagge Panamas fahrenden Frachtschiffes ausgebrochen. An Bord seien 24 Besatzungsmitglieder, darunter sechs südkoreanische Staatsangehörige. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor Iran beschuldigt, das Schiff beschossen zu haben. Er forderte Südkorea auf, sich den US-Bemühungen zur Öffnung der Meerenge anzuschließen.
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Israel sieht Angriffe auf Emirate als Kriegserklärung Irans
Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat die neuen iranischen Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate als Kriegserklärung eingestuft. "Dies ist de facto eine Erklärung der Wiederaufnahme des iranischen Krieges gegen die Verbündeten der Vereinigten Staaten und Israels in der gesamten Region", schrieb der Oppositionspolitiker in einem Post auf X.
"Der Iran versucht weiterhin, die Region einzuschüchtern, und stellt eine Bedrohung für die globale Sicherheit dar", schrieb Bennett zudem. "Wir stehen an der Seite unseres Verbündeten."
Ein israelischer Militärvertreter teilte mit, die Armee beobachte die Lage genau und befinde sich weiterhin in hoher Alarmbereitschaft. Die Anweisungen des Zivilschutzes für die Bürger seien aber vorerst unverändert.
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Arabische Staaten verurteilen Angriff auf Emirate
Arabische Staaten haben die erneuten Angriffe Irans auf die Vereinigten Arabischen Staaten scharf verurteilt. Jordaniens Außenminister Aiman al-Safadi missbilligte den "brutalen Angriff" in einem Telefongespräch mit seinem emiratischen Amtskollegen Abdullah bin Zayed al Nahyan, wie die jordanische Nachrichtenagentur Petra berichtete. Der Golfstaat Bahrain bezeichnete die Attacken als "gefährliche Eskalation, die die Sicherheit und Stabilität der Region bedroht".
Es handle sich um einen klaren Verstoß gegen die geltende Waffenruhe. Das Außenministerium bekräftigte die vollständige Solidarität des Königreichs Bahrain mit dem brüderlichen Staat Vereinigte Arabische Emirate und seine uneingeschränkte Unterstützung für die von ihm ergriffenen Maßnahmen zum Schutz seiner Souveränität, Sicherheit und Stabilität.
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Oman meldet Angriff
Der Oman meldete einen Angriff auf ein Wohngebäude. Die staatliche Nachrichtenagentur Oman News Agency berichtete, dass der Angriff die Region um Buch getroffen habe. Dabei handelt es sich um einer vom übrigen Staatsgebiet getrennte Exklave an der Straße von Hormuz. Zunächst war nicht klar, von wem der Angriff ausging.
Bei dem Angriff seien ausländische Arbeiter verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur weiter unter Berufung auf Sicherheitsquellen. Sie hätten schwere bis mittelschwere Verletzungen erlitten. Außerdem seien vier Fahrzeuge beschädigt worden. In einem benachbarten Haus gingen demnach Fensterscheiben zu Bruch. Die Behörden nahmen Ermittlungen zu dem Vorfall auf.
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Emirate: Großbrand nach iranischem Drohnenangriff
In den Vereinigten Arabischen Emiraten brach Behördenangaben zufolge nach einem iranischen Drohnenangriff ein Großbrand aus. Betroffen ist eine Industriezone der Hafenstadt Fujairah, wie das Medienbüro der Küstenstadt berichtete. Zuvor berichtete die Armee der Vereinigten Arabischen Emirate, dass sie drei iranische Raketen abgefangen hatte. Eine weitere Rakete sei im Meer niedergegangen, hieß es in einer Erklärung des emiratischen Verteidigungsministeriums. In mehreren Regionen des Landes sei die Flugabwehr zu hören gewesen. Die Erklärung erfolgte kurz nachdem die Behörden mitgeteilt hatten, dass die Flugabwehr auf eine Bedrohung reagiere, und die Bevölkerung aufgefordert hatten, sich in Sicherheit zu bringen.
Es ist die erste Warnung des Golfstaates seit dem 8. April, als eine zwischen den USA und Iran vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe begann, die von US-Präsident Donald Trump einseitig verlängert wurde. Die Vereinigten Arabischen Emirate waren unter den Golfstaaten besonders von iranischen Angriffen betroffen, mit denen Teheran seinerseits auf Angriffe der USA und Israels reagiert hatte.
Nutzer in den sozialen Medien hatten zuvor über den Start einer Rakete nahe der zentralen iranischen Metropole Isfahan berichtet. Von iranischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für Angriffe auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
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Neue Eskalation: US-Zerstörer in Persischen Golf eingedrungen
Das US-Militär ist nach eigenen Angaben mit zwei Lenkwaffenzerstörern in den Persischen Golf eingefahren, um die iranische Blockade der Straße von Hormus zu brechen. Zudem hätten zwei unter US-Flagge fahrende Handelsschiffe die Meerenge passiert, teilte das US-Zentralkommando (CENTCOM) am Montag mit. "Die amerikanischen Streitkräfte unterstützen aktiv die Bemühungen, die Durchfahrt für die Handelsschifffahrt wiederherzustellen", hieß es in der Mitteilung.
Der Einsatz erhöht die Gefahr einer neuen, direkten militärischen Konfrontation zwischen den USA und dem Iran in der strategisch wichtigen Meerenge. Zuvor hatte die Regierung in Teheran noch erklärt, sie habe ein US-Kriegsschiff an der Einfahrt in den Golf gehindert.
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Trumps Vorstoß verschärft Lage an der Straße von Hormus
Die Lage an der blockierten Meerenge von Hormus verschärft sich nach einem neuen Vorstoß von US-Präsident Donald Trump. Die US-Marine begann nach eigenen Angaben mit der von Trump angeordneten Befreiung festsitzender Schiffe im Rahmen der Initiative mit dem Titel „Projekt Freiheit“. US-Zerstörer seien durch die Straße von Hormus in den Persischen Golf eingefahren, teilte das für Nahost zuständige Regionalkommando Centcom auf dem Portal X mit.
Zwei Handelsschiffe unter US-Flagge hätten das Seegebiet verlassen können. Unabhängige Bestätigungen gab es zunächst nicht. Die iranischen Streitkräfte hatten zuvor für sich in Anspruch genommen, US-Marineschiffe am Einlaufen in die Straße von Hormus gehindert zu haben.
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Israel und Hisbollah greifen einander wieder gegenseitig an
Trotz formell geltender Waffenruhe bleibt die Lage im Südlibanon und Nordisrael angespannt. Israels Armee griff eigenen Angaben zufolge erneut Ziele der Hisbollah im Süden des Nachbarlandes an. Sie sprach von Infrastruktur der Miliz.
Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es am Nachmittag, das israelische Militär habe mehrere Orte im Südlibanon bombardiert. Über mögliche Opfer dabei wurde zunächst nichts bekannt.
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Deutsches Marineboot unterwegs zu möglichem Hormus-Straßen-Einsatz
Zur Vorbereitung eines möglichen Einsatzes in der Straße von Hormus ist ein Schiff der Deutschen Marine in Richtung Mittelmeer ausgelaufen. Das Minenjagdboot "Fulda" legte am Montag vom Marinestützpunkt Kiel-Wik aus ab, wie eine AFP-Reporterin berichtete. Das Schiff mit einer Besatzung von bis zu 45 Soldaten wird etwa zwei Wochen lang unterwegs sein.
Ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums sagte, die "Fulda" breche schon jetzt in Richtung Mittelmeer auf, "um im Falle eines Falles, wenn die auch durch den Bundeskanzler genannten Rahmenbedingungen erfüllt sind, dann an so einem Einsatz teilnehmen zu können und dann schon in räumlicher Nähe zu sein".
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USA: Kein Treffer
Das US-Militär bestritt indes, dass das US-Kriegsschiff in der Straße von Hormuz bei iranischem Beschuss getroffen worden sei. Kein Schiff der US-Marine sei getroffen worden, teilte das zuständige US-Zentralkommando (CENTCOM) mit. Ein ranghoher Vertreter des Iran teilte Reuters mit, die iranischen Streitkräfte hätten einen Warnschuss abgefeuert, um die Einfahrt eine Einfahrt in die Straße von Hormuz zu verhindern.
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Straße von Hormus: Iran meldet Beschuss von US-Kriegsschiff
Der Iran hat nach einem Bericht des Staatsfernsehens zufolge US-Kriegsschiffe am Vordringen in die Straße von Hormus gehindert. Ein US-Kriegsschiff sei nahe der Hafenstadt Dschask von zwei Raketen getroffen und zur Umkehr gezwungen worden, nachdem es zuvor eine Warnung des Iran ignoriert habe, meldet die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf örtliche Insider.
Ein hochrangiger US-Vertreter bestritt hingegen gegenüber einem Reporter des Nachrichtenportals Axios, dass ein US-Kriegsschiff von iranischen Raketen getroffen worden sei.
US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntagabend angekündigt, die US-Marine werde festsitzende Schiffe aus der Meerenge hinaus "geleiten".
Zuvor hatte die iranische Militärführung gewarnt, ausländische Streitkräfte anzugreifen, sollten diese versuchen, die Meerenge zu durchfahren.
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Hisbollah-Chef: "Es gibt keine Waffenruhe" mit Israel
Der Chef der Hisbollah, Naim Qassem, sieht keine Waffenruhe im Libanon und wirft Israel sowie den USA fortdauernde Militärattacken auf seine Miliz vor. "Es gibt keine Waffenruhe im Libanon, sondern eine andauernde israelisch-amerikanische Aggression", hieß es am Montag in einer im TV verlesenen Erklärung Qassems. Worte reichten nicht aus, um die Angriffe auf Zivilisten, Dörfer und Städte, die Zerstörung und die Tötung von Kindern, Frauen, Männern und Alten zu verurteilen.
Es gebe darüber hinaus keine "Gelbe Linie" oder Pufferzone, betonte er. Das israelische Militär hat den Südlibanon - nach dem Modell des auch nach einer Waffenruhe weiter zur Hälfte von Israel besetzten Gazastreifens - in mehrere Zonen aufgeteilt. Die sogenannte Gelbe Linie verläuft sechs bis zehn Kilometer entfernt von der israelischen Grenze. In dieser Zone, in der Dutzende von Dörfern liegen, führt Israel weiterhin militärische Einsätze durch, auch mit Bodentruppen.
Qassem betonte, ein Ausweg aus dem Konflikt könne nicht in einer Kapitulation liegen. Gespräche und Verhandlungen mit Israel kämen einer Kapitulation gleich. Die Hisbollah wird von Israels Erzfeind Iran unterstützt.
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Weißes Haus: Kongress muss Iran-Krieg nicht mehr zustimmen
Kurz vor Auslaufen einer wichtigen Frist für die Legitimierung des US-Militäreinsatzes gegen den Iran legt das Weiße Haus Kreisen zufolge die Offensive neu aus. Damit wäre das Weiße Haus nicht an eine gesetzliche 60-Tage-Frist gebunden, in der die USA ohne Zustimmung des Kongresses Krieg führen darf. US-Präsident Donald Trump müsste sich nicht die Einwilligung des Parlaments einholen.
"Im Sinne der War Powers Resolution sind die am Samstag, dem 28. Februar, begonnenen Kampfhandlungen beendet", teilte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter mit. Aus dem Weißen Haus verlautete zur Begründung weiter, dass Washington und Teheran sich am 7. April auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt haben und diese verlängert worden sei. "Seit Dienstag, dem 7. April, gab es keinen Schusswechsel mehr zwischen den US-Streitkräften und dem Iran", hieß es.
Hintergrund ist das Gesetz War Powers Resolution aus dem Jahr 1973, das Militäreinsätze ohne Zustimmung des Kongresses auf maximal 60 Tage einschränkt. Will ein Präsident darüber hinaus Kampfhandlungen des US-Militärs befehligen, bedarf es der förmlichen Zustimmung des Parlaments. Damit soll verhindert werden, dass die USA in langwierige, nicht legitimierte Einsätze hineingezogen werden. Trump wäre nach Ende der 60 Tage theoretisch gezwungen, die US-Truppen schrittweise abzuziehen. Das würde auch für die Seestreitkräfte und Schiffe gelten, die trotz der Waffenruhe zurzeit die US-Blockade iranischer Häfen aufrechterhalten. Allerdings gibt es einige Schlupflöcher, sodass Trump auch nach Verstreichen der Frist den Krieg fortsetzen könnte. Auch frühere Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama hatten das Parlament umgangen.
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Crew eines iranischen Frachters in Pakistan eingetroffen
Die Crew eines von US-Streitkräften festgesetzten iranischen Containerschiffs ist in Pakistan angekommen. Die 22 Crewmitglieder seien am Sonntagabend nach Pakistan geflogen worden, hieß es in einer Stellungnahme des pakistanischen Außenministeriums. Sie sollen heute iranischen Behörden übergeben werden. Zuvor hatte der US-Fernsehsender ABC über die Rückführung berichtet.
Die "Touska" war vor gut zwei Wochen von US-Streitkräften im Rahmen ihrer Seeblockade rund um die Sperre der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Straße von Hormuz festgesetzt worden. Das iranische Militär hatte den USA nach dem Angriff "bewaffnete Seepiraterie" vorgeworfen.
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Rutte: Europa hat Trumps Boschaft verstanden
Angesichts der Unstimmigkeiten zwischen einigen europäischen Staaten und US-Präsident Donald Trump mit Blick auf den Iran-Krieg versucht Nato-Generalsekretär Mark Rutte, die Wogen zu glätten. Die Europäer hätten Trumps Botschaft verstanden und sorgten nun dafür, dass Abkommen zur Nutzung von Militärstützpunkten umgesetzt würden, sagt Rutte. Trump wirft einigen Nato-Staaten vor, die USA im Iran-Krieg nicht ausreichend zu unterstützen. So hatte Spanien den USA die Nutzung von Stützpunkten im Land für Einsätze im Iran untersagt. "Ja, es gab eine gewisse Enttäuschung auf US-Seite, aber die Europäer haben zugehört“, sagte Rutte bei einem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Armenien. Trump hatte zuletzt einige Schritte mit Blick auf die Nato angekündigt, die von vielen als eine Art Bestrafung für nach Trumps Ansicht mangelnde Unterstützung oder unbotmäßige Kritik interpretiert worden waren. Im Visier hat Trump neben Spanien auch Deutschland.
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Weitere Hinrichtungen im Iran
Im Iran sind fünf weitere Menschen in kurzer Folge hingerichtet worden. Drei Männer seien am frühen Montagmorgen im Zusammenhang mit den Massenprotesten gegen das Mullah-Regime im Jänner hingerichtet worden, berichtete die mit der iranischen Justiz verbundene Nachrichtenagentur Mizan. Den Männern werde vorgeworfen, in der Stadt Mashhad im Nordosten des Landes, an Protesten teilgenommen und an einer Verschwörung mit Verbindungen zum Erzfeind Israel beteiligt gewesen zu sein.
Erst am Samstag waren im Iran zwei Männer hingerichtet worden. Der oberste Gerichtshof habe die Todesurteile wegen der Spionage für Israel und Kooperation mit dem israelischen Geheimdienst bestätigt, hieß es dazu ebenfalls bei Mizan. Die Männer hätten demnach vertrauliche Informationen weitergegeben.
Seit Beginn des Krieges Israels und der USA gegen den Iran Ende Februar geht die iranische Justiz mit äußerster Härte gegen Regimegegner vor. Mehrere Männer wurden seitdem bereits wegen mutmaßlicher Spionage für Israel hingerichtet.
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Iran droht US-Marine
Der Iran warnt die US-Marine vor einer Einfahrt in die Straße von Hormus. Das melden staatliche Medien unter Berufung auf das Oberkommando der iranischen Streitkräfte. Die USA hatten zuvor erklärt, im Persischen Golf festsitzenden Schiffen eine Ausfahrt durch die vom Iran blockierte Meerenge ermöglichen zu wollen. In der iranischen Mitteilung heißt es weiter: "Wir haben wiederholt erklärt, dass die Sicherheit der Straße von Hormus in unseren Händen liegt." Die sichere Durchfahrt von Schiffen müsse mit den iranischen Streitkräften koordiniert werden.
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Trump will festsitzende Schiffe durch Straße von Hormus geleiten
Die US-Marine will nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ab Montagfrüh in der Straße von Hormus festsitzende Schiffe aus der Meerenge heraus "geleiten". Länder aus der ganzen Welt hätten die USA darum gebeten, ihnen dabei zu helfen, ihre Schiffe zu befreien, so der US-Präsident.
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"Ich glaube nicht, dass der Präsident einen Plan hat"
Der führende Demokrat im Streitkräfteausschuss des US-Senats, Jack Reed, hält eine mögliche Wiederaufnahme von Luftangriffen im Iran für nicht zielführend. Er glaube nicht, dass das die Entschlossenheit der Iraner brechen würde, weiter durchzuhalten, sagte Reed dem Sender ABC News. "Und ein Grund dafür ist, dass es für sie um ihre Existenz geht."
Er gehe davon aus, dass die Iraner nach den Angriffen auf ihre Führung und den scharfen Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump für sich nur eine Option sähen: "Weiterkämpfen". Reed plädierte vor diesem Hintergrund dafür, dass die USA Verhandlungen ernsthaft angehen müssten.
"Ich glaube nicht, dass der Präsident einen Plan hat", kritisierte Reed Trumps Vorgehen im Iran. Er denke, dass der US-Präsident impulsiv handle und von Tag zu Tag entscheide, je nachdem, wie er sich gerade fühle.
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Teheran prüft US-Antwort auf 14-Punkte-Plan
Der Iran erklärt, die USA hätten über den Vermittler Pakistan auf den 14-Punkte-Vorschlag Teherans geantwortet. Derzeit prüfe der Iran die US-Antwort, hieß es in staatlichen iranischen Medien. "Zum jetzigen Zeitpunkt finden keine Atomverhandlungen statt", wurde ein Sprecher des iranischen Außenministeriums außerdem von den Medien zitiert.
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Mindestens ein Toter im Libanon
Trotz der im Libanon geltenden Feuerpause hat Israel im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz erneut Ziele im Süden des Landes angegriffen. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei am Sonntag mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt.
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Trump will von Teheran übermittelten Plan prüfen
US-Präsident Donald Trump kündigt an, einen vom Iran übermittelten Plan für ein Ende des Kriegs prüfen zu wollen. Allerdings könne er sich nicht vorstellen, dass dieser Plan akzeptabel sein werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social am Samstag (Ortszeit). Der Iran habe "noch keinen ausreichend hohen Preis für das gezahlt (...), was er der Menschheit und der Welt in den letzten 47 Jahren angetan hat", begründete er seine Prognose.
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Wadephul fordert sofortige Öffnung der Straße von Hormus
Deutschlands Außenminister Johann Wadephul hat in einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Abbas Araqchi eine sofortige Öffnung der Straße von Hormus und einen Verzicht des Iran auf Atomwaffen verlangt. "Als enger US-Verbündeter teilen wir das gleiche Ziel", erklärte Wadephul am Sonntag im Onlinedienst X. Der Iran müsse "vollständig und nachprüfbar auf Kernwaffen verzichten und die Straße von Hormus sofort freigeben", wie es auch US-Außenminister Marco Rubio fordere.
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Haftverlängerung in Israel für zwei Gaza-Aktivisten
Ein israelisches Gericht hat die Haft zweier Aktivisten verlängert, die nach dem Stopp der Gaza-Hilfsflotte nach Israel gebracht worden waren. Das Gericht in der israelischen Küstenstadt Ashkelon habe eine Haftverlängerung um zwei Tage angeordnet, teilte die Menschenrechtsorganisation Adalah mit, die die beiden vertritt. Die Organisation sprach von einer "rechtswidrigen Entführung" des Spaniers Saif Abu Keshek und des Brasilianers Thiago Ávila durch Israel.
Eine israelische Gerichtssprecherin bestätigt, der Richter habe eine Haftverlängerung bis Dienstag angeordnet. Israel wirft Saif Abu Keshek, der palästinensische Wurzeln hat, Verbindungen zur Terrororganisation Hamas im Gazastreifen vor. Spanien fordert seine sofortige Freilassung. Ávila werden "illegale Aktivitäten" vorgeworfen. Konkrete Beweise wurden bisher nicht vorgelegt.
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VAE nehmen Flugbetrieb wieder auf
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben nach wochenlangen Einschränkungen wegen des Iran-Kriegs ihren Luftraum nach eigenen Angaben wieder freigegeben. Der normale Flugbetrieb werde vollständig wieder aufgenommen, teilte die Luftfahrtbehörde auf der Plattform X mit, nachdem es zwei Monate nur begrenzt Sonderflüge gegeben hatte. Die Entscheidung sei nach einer umfassenden Begutachtung der Betriebs- und Sicherheitsbedingungen erfolgt, hieß es. Der Luftraum werde kontinuierlich überwacht, um die Sicherheit zu gewährleisten.
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OPEC+ erhöht nach Austritt der Emirate Ölförderquote
Nach dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate hat die OPEC+ ihre Öl-Förderquote erhöht.
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US-Außenminister kommende Woche in Rom und im Vatikan
Nach der jüngsten Kritik von US-Präsident Donald Trump an Italien vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs sowie seines Schlagabtauschs mit Papst Leo XIV. wird US-Außenminister Marco Rubio offenbar in der kommenden Woche in Rom und im Vatikan erwartet. Der Katholik Rubio werde Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sowie Italiens Außenminister Antonio Tajani treffen, verlautete am Sonntag aus italienischen Regierungskreisen.
Laut Medien ist aller Voraussicht nach auch ein Gespräch mit Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto geplant. Die Berichte stellten Rubios geplanten Besuch am Donnerstag und Freitag als Bemühen um eine "Tauwetterdiplomatie" dar.
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Israel fordert Bewohner im Südlibanon zu Evakuierungen auf
Das israelische Militär hat die Bewohner im Südlibanon aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Sie sollten sich mindestens einen Kilometer in offenes Gelände zurückziehen. Das Militär erklärte, es führe Einsätze gegen die Hisbollah durch, nachdem diese gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen habe. Jeder, der sich in der Nähe von Hisbollah-Kämpfern oder -Einrichtungen aufhalte, könnte daher in Gefahr sein.
Israels Armee beschädigte nach eigenen Angaben bei einem Einsatz gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon ein Gebäude auf einem "religiösen" Gelände. Im Dorf Jarun eingesetzte Soldaten hätten bei der Zerstörung von "terroristischer Infrastruktur" in der Gegend eines der Häuser in "einer religiösen Anlage" beschädigt, teilte der Armeesprecher Avichay Adraee am Samstag auf X mit. Demnach feuerte die Hisbollah von dem Gelände aus mehrere Raketen auf israelisches Gebiet ab.
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Trump kündigt Überprüfung eines Iran-Plans an
US-Präsident Donald Trump kündigt an, einen vom Iran übermittelten Plan für ein Ende des Kriegs prüfen zu wollen. Allerdings könne er sich nicht vorstellen, dass dieser Plan akzeptabel sein werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social am Samstag (Ortszeit). Der Iran habe "noch keinen ausreichend hohen Preis für das gezahlt (...), was er der Menschheit und der Welt in den letzten 47 Jahren angetan hat", begründete er seine Prognose.
Auf dem Flughafen in Palm Beach in Florida sagte Trump Reportern, was den Iran betreffe, laufe es für die USA sehr gut. "Sie wollen einen Deal." Auf die Frage, ob er die restlichen iranischen Raketenproduktionskapazitäten beseitigen wolle, sagte Trump: "Ja, ich würde sie gerne beseitigen." Ansonsten wäre dies für den Iran ein Anfang, sie wieder aufbauen zu können.
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USA ziehen weit mehr als 5.000 US-Soldaten aus Deutschland ab
Die USA wollen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump ihre Truppenpräsenz in Deutschland über die bereits angekündigte Zahl hinaus herunterfahren. "Wir werden die Zahl noch deutlich stärker reduzieren, und zwar um weit mehr als 5.000" US-Soldaten, sagte Trump am Samstag (Ortszeit) in West Palm Beach. Am Vortag hatte das US-Verteidigungsministerium nach erneuten Drohungen von Trump den Abzug von rund 5.000 Soldaten aus Deutschland angeordnet.
Der Abzug dürfte "in den kommenden sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein", erklärte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Freitag (Ortszeit). Die US-Entscheidung zum Abzug aus Deutschland folge "auf eine gründliche Überprüfung der Truppenpräsenz des US-Verteidigungsministeriums in Europa".
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Iranische Politiker betonen "militärische Entschlossenheit"
Führende iranische Politiker haben sich nach der Ablehnung ihres jüngsten Verhandlungsvorschlags durch US-Präsident Donald Trump zu Verhandlungen bereit erklärt, zugleich aber militärische Entschlossenheit betont. "Der Iran hat seinen Plan dem pakistanischen Vermittler vorgelegt, um den aufgezwungenen Krieg dauerhaft zu beenden", sagte Vize-Außenminister Kaze Gharibabadi am Samstag vor ausländischen Botschaftern in Teheran. Nun liege "der Ball im Feld der USA".
Washington müsse sich zwischen Diplomatie oder der Fortführung eines "konfliktorientierten Ansatzes" entscheiden, sagte Gharibabadi. Der Iran sei zur Sicherung seiner nationalen Interessen "zu beiden Optionen bereit". Auch Justizchef Gholamhossein Mohseni Ejei gab sich unnachgiebig: Teheran werde sich keine Politik von außen "aufzwingen lassen".
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Peking: China wird US-Sanktionen ignorieren
China wird die US-Sanktionen gegen fünf Unternehmen, die wegen des Kaufs von iranischem Öl ins Visier genommen wurden, nicht befolgen. Dies kündigte Pekings Handelsministerium am Samstag an. Die US-Maßnahmen würden "nicht anerkannt, umgesetzt oder befolgt", heißt es in der Verfügung. "Die chinesische Regierung hat sich stets gegen einseitige Sanktionen ausgesprochen, denen sowohl eine Mandatierung durch die Vereinten Nationen als auch eine Grundlage im Völkerrecht fehlt."
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Zwei Teilnehmer der Gaza-Hilfsflotte für Befragung in Israel
Zwei Teilnehmer der unlängst gestoppten Hilfsflotte für den Gazastreifen sind für Vernehmungen nach Israel gebracht worden. Der Spanier Saif Abu Keshek und der Brasilianer Thiago Avila befänden sich in Israel und würden zur Befragung an die Strafverfolgungsbehörden übergeben. Das teilte das israelische Außenministerium am Samstag auf dem Onlinedienst X mit. Das spanische Außenministerium forderte die Freilassung Abu Kesheks.
"Es handelt sich hier um eine rechtswidrige Festnahme in internationalen Gewässern außerhalb der Zuständigkeit der israelischen Behörden", sagte Spaniens Außenminister José Manuel Albares in einem Interview mit dem Radiosender RAC1. Auf die Frage, ob es sich bei der Verbringung von Abu Keshek nach Israel um eine "Entführung" handle, antwortete Albares: "Wenn dies von Behörden vorgenommen wird, die rechtlich gar nicht zuständig sind, ja, auf jeden Fall."
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Flugbetrieb wird vollständig wieder aufgenommen
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben nach wochenlangen Einschränkungen wegen des Iran-Kriegs ihren Luftraum nach eigenen Angaben wieder freigegeben. Der normale Flugbetrieb werde vollständig wieder aufgenommen, teilte die Luftfahrtbehörde am Samstag auf der Plattform X mit, nachdem es zwei Monate nur begrenzt Sonderflüge gegeben hatte. Die Entscheidung sei nach einer umfassenden Begutachtung der Betriebs- und Sicherheitsbedingungen erfolgt, hieß es.
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Trump droht dem Iran
Sollten die Verhandlungen mit dem Iran scheitern, warnte Trump die Iraner davor, sie "in die Luft zu jagen". Am Samstag zeigte sich Irans Außenminister Abbas Araqchi unter gewissen Bedingungen für ein Ende des Iran-Kriegs verhandlungsbereit. Der Iran sei bereit zu verhandeln, falls sich "die übertriebenen Forderungen, die bedrohliche Rhetorik und die provokativen Handlungen der amerikanischen Seite" änderten, zitierte der iranische Fernsehsender Press TV den Außenminister. Indes bezeichnete ein ranghoher iranischer Militärvertreter einen erneuten Konflikt mit den USA als "wahrscheinlich".
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Verhandlungen zwischen Israel und Libanon
Die USA dringen angesichts der fragilen Waffenruhe auf direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon auf höchster Ebene. Die Waffenruhe hatte US-Präsident Donald Trump Mitte April nach Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun verkündet.
Die US-Botschaft in Beirut sprach sich für ein Treffen zwischen Aoun und Netanyahu aus, um Garantien für Souveränität, sichere Grenzen, humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau zu erreichen - abgesichert durch die USA. Aoun lehnt ein solches Treffen laut libanesischen Medien derzeit während der anhaltenden Kämpfe ab und stellt es erst nach erfolgreichen Verhandlungen in Aussicht.
Bei einem Treffen Aouns mit US-Botschafter Michel Issa am Freitag ging es laut Präsidialamt um die Stabilisierung der Waffenruhe und mögliche weitere Gespräche in Washington zur Grenzsicherheit. In ersten direkten Gesprächen dort hatte Israel die vollständige Entwaffnung der Hisbollah gefordert, während der Libanon einen vollständigen israelischen Abzug verlangte. Die Entwaffnung der Hisbollah, die laut Vereinbarung von 2024 vorgesehen war, ist bisher nicht umgesetzt worden.
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Iran bietet Öffnung von Hormus-Straße an
Der Iran hat den USA nach Angaben eines ranghohen iranischen Regierungsvertreters die Öffnung der Straße von Hormuz und ein Ende der US-Blockade vorgeschlagen. Gespräche über das iranische Atomprogramm sollten auf später verschoben werden, sagte der Insider am Samstag. US-Präsident Donald Trump wies den Vorschlag bisher zurück. Er sei mit dem jüngsten Angebot Irans "nicht zufrieden", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus. "Sie verlangen Dinge, denen ich nicht zustimmen kann".
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Iran: Zwei Männer nach Vorwurf der Spionage hingerichtet
Der Iran hat zwei Männer hingerichtet, die wegen der Spionage für Israel verurteilt worden waren. Beide seien gehängt worden, gab die iranische Justizwebsite "Misan Online" am Samstag bekannt. Sie machte keine Angaben dazu, wann die beiden Männer festgenommen worden waren.
Einem der Männer wurde "Misan Online" zufolge vorgeworfen, Militär- und Sicherheitsstandorte gefilmt und fotografiert zu haben. Die Aufnahmen soll er während des zwölftägigen Kriegs zwischen dem Iran und den USA im Juni 2025 an einen Offizier des israelischen Geheimdienstes Mossad geschickt haben.
Der andere Mann wurde den Angaben zufolge beschuldigt, Informationen über "religiöse und provinzielle Persönlichkeiten" und "wichtige Zentren wie das Gebiet Natanz" an den Mossad weitergeleitet zu haben. In Natanz befindet sich eine wichtige iranische Atomanlage.
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Irans Außenminister stellt Bedingungen für Verhandlungen mit USA
Irans Außenminister Araqchi zeigt sich unter gewissen Bedingungen für ein Ende des Iran-Kriegs verhandlungsbereit. Der Iran sei bereit zu verhandeln, falls sich "die übertriebenen Forderungen, die bedrohliche Rhetorik und die provokativen Handlungen der amerikanischen Seite" änderten, zitierte der iranische Fernsehsender Press TV den Außenminister. Indes bezeichnete ein ranghoher iranischer Militärvertreter einen erneuten Konflikt mit den USA als "wahrscheinlich".
Es gebe Anzeichen dafür, dass die USA "sich nicht an Versprechen oder Vereinbarungen halten", zitierte die iranische Nachrichtenagentur Fars am Samstag Mohammad Jafar Asadi, einen hochrangigen Vertreter des zentralen Militärkommandos Khatam al-Anbiya.
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Trump: USA handeln bei Hafen-Blockade "wie Piraten"
US-Präsident Donald Trump vergleicht das Vorgehen der USA bei der Blockade iranischer Häfen mit dem von Piraten. "Wir haben uns das Schiff genommen, wir haben uns die Fracht genommen, wir haben uns das Öl genommen", sagt Trump mit Blick auf die Beschlagnahmung eines Schiffes vor wenigen Tagen. Dies sei ein sehr einträgliches Geschäft. "Wir sind wie Piraten. Wir sind so etwas wie Piraten, aber wir spielen keine Spielchen."
Während des Krieges der USA und Israels gegen den Iran hält die Regierung in Teheran fast alle ausländischen Schiffe in der Straße von Hormuz auf, während Trump seinerseits eine Blockade iranischer Häfen verhängt hat.
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Libanon: Zwölf Menschen bei israelischen Angriffen getötet
Trotz Waffenruhe zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz dauern die gegenseitigen Angriffe an. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte laut der staatlichen Nachrichtenagentur NNA mit, bei israelischen Angriffen auf Orte im Südlibanon seien zwölf Menschen ums Leben gekommen und 25 weitere verletzt worden. Eines der Opfer sei ein Kind. Die israelische Armee äußerte sich zu den Vorfällen zunächst nicht.
Israels Armee teilte auf der Plattform Telegram mit, sie habe mehrere mit Sprengstoff beladene Drohnen und eine Rakete abgefangen, die ihre Soldaten im Südlibanon bedroht hätten. Mehrere Abfangraketen seien gestartet worden. Laut Medienberichten wurden im Südlibanon und in Nordisrael vier israelische Soldaten leicht verletzt.
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USA billigen milliardenschwere Rüstungsexporte
Das US-Außenministerium hat nach eigenen Angaben Waffenverkäufe im Wert von mehr als 8,6 Milliarden Dollar an Verbündete im Nahen Osten genehmigt. Zu den Empfängern gehören Israel, Katar, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Ankündigung erfolgt neun Wochen nach Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran sowie mehr als drei Wochen nach Inkrafttreten einer brüchigen Waffenruhe.
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Trump in Brief an Kongress: "Kämpfe sind beendet"
US-Präsident Donald Trump hat die Kampfhandlungen im Iran am Freitag für beendet erklärt. Seit Beginn der Waffenruhe am 7. April habe es keine Gefechte zwischen dem Iran und den USA gegeben, heißt es in einem von Trump unterzeichneten Brief des Weißen Hauses an den Kongress. "Die am 28. Februar 2026 begonnenen Feindseligkeiten sind beendet." Relevant sind die Aussagen auch deshalb, weil zum Wochenende theoretisch das Zeitfenster ausläuft, in dem er den Krieg noch führen darf.
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"USS Gerald R. Ford" verlässt Golfregion
Der US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" verließ unterdessen die Golfregion, nachdem er zuvor an Militäreinsätzen gegen den Iran teilgenommen hatte, wie ein US-Beamter am Freitag mitteilte. Damit seien mit der "USS Abraham Lincoln" und der "USS George Bush" noch zwei US-Flugzeugträger in der Region. Der weltweit größte Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" ist seit zehn Monaten auf See. Mitte März war auf dem Schiff in einem Waschraum ein Feuer ausgebrochen, bei dem zwei Matrosen verletzt wurden.
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Trump: Werde keine Kongresserlaubnis einholen
Ungeachtet der Gesetzeslage wird US-Präsident Donald Trump sich die Fortsetzung des Iran-Krieges nicht vom Parlament genehmigen lassen. "Nie zuvor" sei eine solche Genehmigung beantragt worden, sagte er am Freitag vor Journalisten in Washington. "Warum sollten wir da eine Ausnahme bilden?" Trump betonte zugleich, dass er im Austausch mit dem Kongress stehe.
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