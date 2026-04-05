Trump: Ohne Deal "jage ich dort drüben alles in die Luft" + OMV-Beteiligung Borouge in Brand
- Israel und die USA haben Ende Februar mit Militärschlägen gegen den Iran begonnen. Dabei wurden prominente Köpfe des Regimes getötet: etwa der Oberste Führer Ali Khamenei, Sicherheitschef Larijani, der iranische Geheimdienstminister Ismail Chatib und der Sprecher der Revolutionsgarden.
- US-Präsident Donald Trump erwägt nach eigenen Worten von Mittwoch ernsthaft einen Austritt der USA aus der NATO - Grund sei die mangelnde Unterstützung der Verbündeten für den US-Militäreinsatz gegen den Iran.
- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 12.300 Ziele im Iran angegriffen.
- Wegen des gestörten Öltransports durch die Straße von Hormus verteuert sich das verfügbare Kerosin, sodass sich Passagiere auf weiter steigende Ticketpreise für Flüge einstellen müssen. Aufgrund der gestörten Lieferketten wird auch mit Anstieg der Preise für Make-up und Cremes gerechnet.
- Trump forderte europäische Verbündete dazu auf, sich einer "Koalition der Willigen" zur Wiederöffnung der Straße von Hormus anzuschließen. Ansonsten gebe es Konsequenzen für die Ukraine. Eine UN-Abstimmung über Schutz der Hormus-Straße wurde laut Insidern auf nächste Woche vertagt.
- "Nicht mit Neutralität vereinbar": Österreich hat dem US-Militär Überflüge direkt in das Kriegsgebiet verweigert.
- US-Kriegsminister Pete Hegseth hat am Freitag den obersten Armee-Chef, General George, entlassen.
- Trump gab dem Iran ein Ultimatum bis Dienstag, die Durchfahrt durch die Meerenge Hormus wieder zu gewähren. Sonst werde die "Hölle losbrechen". Montag Mittag (US-Zeit) will sich Trump wieder an die Medien wenden.
- Der Iran-Krieg verursacht hohe Giftstoffmengen. Das Grund- und Trinkwasser sind langfristig gefährdet.
Iran-Krieg
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US-Präsident Donald Trump hat sein dem Iran gesetztes Ultimatum zur Öffnung der Straße von Hormus mutmaßlich um einen Tag verlängert. In seinem Onlinedienst Truth Social veröffentlichte Trump am Sonntag den schlichten Hinweis "Dienstag, 20.00 Uhr" (Ortszeit, Mittwoch 2.00 Uhr MESZ). Zuvor hatte Trump Teheran Montag als Frist genannt, bis zu der eine Einigung erzielt werden müsse. Andernfalls drohe eine massive Zerstörungswelle von Kraftwerken und Brücken im Iran.
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Hamas: Lehnen Forderung nach Entwaffnung derzeit ab
Der bewaffnete Flügel der Hamas lehnt eine Entwaffnung der Gruppe derzeit ab. Eine solche Forderung sei "nichts anderes als der offene Versuch, den Völkermord an unserem Volk fortzusetzen - etwas, das wir unter keinen Umständen akzeptieren werden", sagte ein Sprecher. Die Frage der Waffenabgabe ist ein großes Hindernis bei der Umsetzung des von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Plans für den Gazastreifen.
Das Vorhaben soll einen Waffenstillstand festigen, der im Oktober zwei Jahre andauernde, umfassende Kämpfe beendet hat. Insider hatten jüngst Reuters gesagt, die Hamas habe Vermittlern mitgeteilt, sie werde keine Entwaffnung diskutieren, wenn es keine Garantien dafür gebe, dass Israel sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückziehe.
Es war zunächst unklar, ob die Äußerungen vom Sonntag eine formelle Ablehnung des US-Plans bedeuten. Seit Inkrafttreten des Waffenstillstands haben sich die Hamas und Israel wiederholt gegenseitig vorgeworfen, gegen dessen Bedingungen zu verstoßen.
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Verletzte nach Einschlag von iranischer Rakete in Haifa
Bei einem iranischen Raketenangriff in Israel sind am Sonntag mindestens vier Menschen verletzt worden. Ein Wohnhaus in der Stadt Haifa wurde getroffen, so die Armee. Der Einschlag sei kurz nach einer Warnung vor einer neuen iranischen Angriffswelle erfolgt. Laut dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom wurden in dem siebenstöckigen Wohngebäude vier Menschen verletzt, darunter ein 82-jähriger Mann. Er erlitt schwere Verletzungen, zwei Frauen und ein Baby leichte.
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Trump: Ohne Deal "jage ich dort drüben alles in die Luft"
In einem Telefoninterview mit dem Portal Axios versicherte Trump, sich nicht vorschnell aus dem Kriegsgeschehen zurückzuziehen. Die Iranerinnen und Iraner hätten Angst, dass sich die USA mitten im Krieg zurückzögen, wurde der Republikaner von Axios zitiert, aber das werde nicht passieren. Es gebe eine große Chance, ein Abkommen zu erzielen, sagte Trump. "Aber wenn sie keinem Deal zustimmen, jage ich dort drüben alles in die Luft."
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OPEC-Staaten beschlossen erhöhte Ölproduktion ab Mai
Angesichts der Auswirkungen des Iran-Krieges auf die weltweiten Ölpreise haben Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Partner (OPEC+) zum zweiten Mal in Folge eine Erhöhung ihrer Produktionsquoten für das kommende Monat beschlossen. OPEC+, zu der die führenden Ölproduzenten Saudi-Arabien, Russland und mehrere Golfstaaten zählen, habe "eine Förderanpassung ab Mai" in Höhe von 206.000 Barrel pro Tag beschlossen, so die Organisation am Sonntag.
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China: Kooperation mit Russland im UN-Sicherheitsrat zu Hormus
China will im UNO-Sicherheitsrat mit Russland kooperieren, um die Lage in Nahost zu beruhigen. Dies sagte Außenminister Wang Yi laut Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag in einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Die Lösung der Schifffahrtsprobleme in der Straße von Hormus sei ein schnellstmöglicher Waffenstillstand. In der kommenden Woche stimmt der UN-Sicherheitsrat über eine Resolution Bahrains zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Meerenge ab.
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Trump geht von Einigung bis Montag aus
Dem Sender Fox-News sagte Trump, er rechne bis Montag mit einem Abkommen mit dem Iran. Die Regierung in Teheran verhandle derzeit. Den aktuellen Unterhändlern auf iranischer Seite sei eine eingeschränkte Amnestie gewährt worden. Sollte der Iran nicht zu einer Einigung bereit sein, wolle er sich das iranische Öl aneignen, fügt Trump hinzu. Zudem erklärt er, die USA hätten Anfang des Jahres über die Kurden Waffen an iranische Demonstranten geliefert. Er gehe jedoch davon aus, dass die Kurden diese behalten haben.
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Iran: "Drohungen verstoßen gegen das Völkerrecht"
Die iranische UNO-Vertretung in Genf erklärte auf X als Reaktion auf Trumps Aussagen, die Androhung der vorsätzlichen Zerstörung ziviler Infrastruktur - Kraftwerke und Brücken - stelle einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar. "Diese Rhetorik ist nicht nur eines Präsidenten unwürdig, sondern zeugt auch von einer gefährlichen Missachtung der Genfer Konventionen und des Schutzes von Nichtkombattanten." Diplomatie erfordere ein Mindestmaß an Rechtmäßigkeit und keine Drohungen mit der "Hölle".
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OMV-Beteiligung Borouge in Emiraten in Brand geschossen
In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind nach einem iranischen Angriff auf eine petrochemischen Anlage des Kunststoffherstellers Borouge mehrere Brände ausgebrochen. Das teilte das Medienbüro der Hauptstadt Abu Dhabi am Sonntag mit. Dies hat auch einen Österreich-Aspekt: Am 31. März hatten die heimische, teilstaatliche OMV und der Energiekonzern ADNOC aus Abu Dhabi die Fusion ihrer Chemiesparten zur neuen Borouge International mit Sitz in Wien abgeschlossen.
Der Zusammenschluss von Borealis, Borouge und Nova Chemicals schafft einen globalen Kunststoff-Riesen im Wert von rund 60 Mrd. US-Dollar (52,1 Mrd. Euro). Borouge International ist damit der viertgrößte Produzent von Polyolefin-Kunststoffen. OMV und ADNOC halten als gleichberechtigte Partner je 50 Prozent. Bei Borouge handelt es sich um einen 1998 gegründeten, in Abu Dhabi ansässigen Petrochemie-Konzern und führenden Hersteller von Polyolefinen (Kunststoffen), der in der Al Ruwais Industrial City einen der weltgrößten Anlagenkomplexe betreibt.
Die Brände im Boroge-Komplex seien durch herabfallende Trümmer nach erfolgreichen Abfangaktionen durch die Flugabwehr verursacht worden, hieß es Der Betrieb der Anlage sei umgehend eingestellt worden, der Schaden werde begutachtet. Verletzte seien keine gemeldet worden, hieß es.
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Geretteter US-Pilot "schwer verletzt"
Der gerettete US-Soldat sei schwer verletzt, befinde sich aber in Sicherheit. Trump lobte den Soldaten und alle an dem Spezialeinsatz Beteiligten für ihren Mut.
Er bezeichnete den Einsatz in einer Bergregion als eine der kühnsten Such- und Rettungsaktionen in der Geschichte der USA. Der Pilot der zweisitzigen F-15 war US-Angaben zufolge bereits am Freitag gerettet worden. Der Offizier sei in einer Felsspalte geortet und gerettet worden, hieß es. An dem Einsatz seien Dutzende Militärflugzeuge beteiligt gewesen, sagte ein Vertreter der US-Regierung. Die Truppen seien auf heftigen Widerstand der iranischen Streitkräfte gestoßen. Die Rettung sei auch dank einer List gelungen. Demnach streute der Geheimdienst CIA das Gerücht, US-Truppen hätten den vermissten Offizier gefunden und brächten ihn auf dem Landweg außer Landes. Dies habe die iranischen Kräfte verwirrt.
Die US-Streitkräfte mussten einem Insider zufolge mindestens ein eigenes Flugzeug wegen eines technischen Defekts zerstören. Einem Bericht der Zeitung Wall Street Journal zufolge sprengten US-Truppen zwei speziell ausgerüstete MC-130J-Maschinen nach einer Fehlfunktion. Das iranische Militär erklärte, es seien mehrere US-Flugzeuge zerstört worden, darunter zwei Transportmaschinen und zwei Black-Hawk-Hubschrauber. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigten ausgebrannte Wrackteile, die die Nachrichtenagentur Reuters der Region zuordnen konnte.
Die Abschüsse seien im Süden von Isfahan erfolgt, teilte das zentrale Einsatzkommando Khatam al-Anbiya am Sonntag mit. "Untersuchungen von Experten vor Ort haben ergeben, dass zwei militärische Transportflugzeuge vom Typ C-130 und zwei Black-Hawk-Hubschrauber der US-Armee von unseren Streitkräften zerstört wurden", hieß es. Diese stünden "nun in Flammen".
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Weiterer iranischer Öl-Kommandant getötet
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge kürzlich einen hochrangigen Kommandanten des für die Revolutionsgarden wichtigen "Öl-Hauptquartiers" bei einem Luftangriff getötet. Der Chef des Öl-Hauptquartiers, Mohammad Reza Ashrafi Kahi, sei bereits am Freitag bei einem Bombardement der Luftwaffe in der Gegend der iranischen Hauptstadt Teheran ums Leben gekommen, hieß es am Sonntag. Er sei innerhalb des Öl-Hauptquartiers der Revolutionsgarden der Leiter des Handels gewesen.
Diese Abteilung ermögliche den Revolutionsgarden die Fortsetzung ihrer Aktivitäten und ihres militärischen Aufbaus durch Gewinne aus Ölverkäufen, teilte das israelische Militär am Nachmittag zudem mit. Gleiches gelte für Irans Verbündeten in der Region, darunter die libanesische Hisbollah und die Houthi-Miliz im Jemen, die ebenfalls Geld aus den Ölverkäufen erhielten.
Vor einigen Tagen hatte Israels Armee laut eigenen Angaben bereits den Kommandanten des Öl-Hauptquartiers der iranischen Streitkräfte getötet. Dieses hat einen ähnlichen Zweck wie die gleichnamige Abteilung der Revolutionsgarden. Die Armee sprach deshalb nun von "einem weiteren schweren Schlag gegen die wirtschaftlichen Grundlagen des iranischen Sicherheitsapparats".
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Iran beschoss Israel erneut mit Raketen
Nach neuen iranischen Raketenangriffen auf Südisrael hat es am frühen Sonntagnachmittag dort auch Einschläge gegeben. Sicherheitskräfte seien deshalb im Einsatz, teilten Israels Polizei und Armee mit. Israelische Medien meldeten, bei einem Angriff sei ein Industriegebiet in der Wüste Negev getroffen worden. Es ist den Angaben zufolge bereits das dritte Mal, dass das Gebiet seit Kriegsbeginn vor fünf Wochen unter Beschuss geraten ist.
Den Berichten zufolge gab es lediglich geringe Schäden durch Splitter und eine Druckwelle. Im israelischen Fernsehen verbreitete Aufnahmen zeigten dicke Rauchschwaden über dem Gebiet.
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Ostergrüße von Netanjahu an "christliche Freunde in Israel und USA"
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Christen in aller Welt am Sonntag ein frohes Osterfest gewünscht. In seiner am Sonntag auf Sozialen Medien veröffentlichten Botschaft grüßte er ausdrücklich die "christlichen Freunde in Israel und den Vereinigten Staaten". Netanyahu erinnerte daran, dass weltweit Christen verfolgt würden, auch im Mittleren Osten, im Libanon und in Syrien.
"Aber in unserer Region verteidigt Israel allein unsere christliche Gemeinschaft, die wächst und gedeiht", so der Ministerpräsident. Auf die Attacken und Anschläge israelischer Siedler auf Dörfer im Westjordanland, worunter auch die Christen vor Ort massiv zu leiden haben, ging Netanjahu nicht ein.
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Pressekonferenz am MontagTrump kündigte für Montag eine Pressekonferenz an. Diese werde mit Vertretern der US-Armee im Oval Office in Washington am Montag um 13.00 Uhr (Ortszeit, 19 Uhr MESZ) stattfinden. Bereits am Samstag hatte er einen inhaltlich ähnlichen, aber bei weitem nicht so beleidigend formulierten Post abgesetzt, um mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken zu drohen. "Die Zeit läuft davon - 48 Stunden, bevor die Hölle über sie hereinbricht", schrieb er am Samstag auf Truth Social.
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Trump: "Öffnet die Meerenge, ihr verrückten Bastarde"
US-Präsident droht dem Iran in scharfem Ton mit verstärkten Angriffen auf Kraftwerke und Brücken. "Öffnet die verdammte Meerenge, ihr verrückten Bastarde, oder ihre werdet in der Hölle landen", erklärte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social mit Blick auf die Straße von Hormus und unter Verweis auf ein von ihm gestelltes Ultimatum an den Iran. "Dienstag wird der Tag der Kraftwerke und der Tag der Brücken, alles in einem. Das wird ein unvergessliches Erlebnis!"
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Revolutionsgarden wollen weitere Petrochemieanlagen angreifen
Die iranischen Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriffen auf petrochemische Anlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Bahrain. Sollten sich die Angriffe auf zivile Ziele im Iran wiederholen, würden die Einsätze gegen wirtschaftliche Interessen der USA intensiviert, warnten sie am Sonntag in einer Mitteilung.
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Israels Armee griff Ziele in Beirut an
Israels Armee griff am Sonntag erneut Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut an. Im Visier seien von der pro-iranischen Hisbollah-Miliz genutzte Gebäude und Anlagen, hieß es. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete am frühen Sonntagnachmittag vier Tote und Dutzende Verletzte bei einem Angriff im Süden der Stadt. Laut der libanesischen Nachrichtenagentur und Augenzeugen wurde ein dreistöckiges Gebäude getroffen. Verletzte seien in Decken weggetragen worden.
Augenzeugen meldeten darüber hinaus vier weitere heftige Bombardements in den als Dahija bekannten südlichen Vororten Beiruts seit der Mittagszeit (Ortszeit). Rauchwolken seien in dem Gebiet aufgestiegen. Die Gegend gilt als Hochburg der Hisbollah, ist aber auch dicht besiedeltes Wohngebiet. Israels Armee hatte die Bewohner bereits mehrfach zur Flucht aufgerufen.
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Iran und Oman suchen nach Ausweg zu Straße von Hormus
Der Iran und der Oman bemühen sich um eine Regelung für die Schifffahrt in der für den globalen Energiehandel zentralen Straße von Hormus. Nach Angaben der omanischen Nachrichtenagentur vom Sonntag erörtern Vertreter der Außenministerien beider Länder sowie Fachleute Optionen, "wie unter den derzeitigen Umständen in der Region ein reibungsloser Durchgang durch die Straße von Hormus gewährleistet werden kann".
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Öltanker mit irakischem Rohöl passiert Straße von Hormus
Ein mit irakischem Rohöl beladener Tanker hat am Sonntag laut Angaben der Datenanbieter LSEG und Kpler zufolge die Straße von Hormus nahe der iranischen Küste passiert. Zuvor hatte der Iran den Irak von den Transitbeschränkungen für die wichtige Seeroute ausgenommen. Die "Ocean Thunder" hat den Daten nach rund eine Million Barrel Rohöl geladen und soll ihre Fracht Mitte April in Malaysia entladen.
Der Iran blockiert die Meerenge, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und LNG-Transporte fließt, seit US- und israelischen Luftangriffen Ende Februar für Schiffe mit Verbindungen in die USA oder nach Israel. Andere Schiffe dürfen die Route inzwischen wieder passieren.
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Kuwait meldet starke Schäden durch iranischen Drohnenangriff
Der Golfstaat Kuwait meldet nach Beschuss aus dem Iran schwere Schäden an Infrastruktur und Regierungsgebäuden. Laut Energieministerium wurden zwei Strom- und Entsalzungsanlagen durch iranische Drohnen erheblich beschädigt. Als Folge seien zwei Stromgeneratoren ausgefallen. Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es. Beim Einschlag einer weiteren Drohne in einem Gebäude des Finanzministeriums sei ebenfalls erheblicher Sachschaden entstanden.
Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Kuna unter Berufung auf das Ministerium. Verletzte habe es auch dort nicht gegeben, hieß es. Nach Angaben des Informationsministeriums traf eine Drohne zudem eine Anlage des Ölkonzerns Kuwait Petroleum Corporation. Auch dabei habe es keine Verletzten gegeben.
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OPEC+ berät über höhere Ölförderung
Die OPEC+ erwägt Insiderkreisen zufolge eine Ausweitung der Ölförderung. Ein solcher Schritt dürfte jedoch weitgehend nur auf dem Papier existieren, da die wichtigsten Mitglieder der Allianz wegen des Krieges der USA und Israels gegen den Iran ihre Produktion nicht hochfahren können. Durch den Krieg ist die Straße von Hormus blockiert, was die Exporte der OPEC+-Mitglieder Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait und Irak begrenzt.
Andere Staaten wie Russland können ihre Förderung wegen westlicher Sanktionen und Schäden durch den Krieg mit der Ukraine nicht steigern. Zudem ist die Infrastruktur am Golf durch Raketen- und Drohnenangriffe schwer beschädigt. Derzeit fallen schätzungsweise zwölf bis 15 Millionen Barrel pro Tag oder bis zu 15 Prozent des weltweiten Angebots weg.
Das treibt den Ölpreis in die Höhe. Derzeit kostet ein Barrel fast 120 Dollar. Sollte die Meerenge bis Mitte Mai blockiert bleiben, könnten die Preise laut der Bank JPMorgan auf ein Rekordhoch von über 150 Dollar klettern. Bei dem aktuellen Treffen geht es um die Förderquoten für Mai.
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Iran meldet Beschuss von Aluminiumwerk in den VAE
Das iranische Staatsfernsehen berichtete von Drohnenangriffen auf US-Radaranlagen und ein mit den USA verbundenes Aluminiumwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie auf ein US-Militärhauptquartier in Kuwait. Dies sei die Vergeltung für tödliche Angriffe auf iranische Industriezentren
Kuwait meldete nach Beschuss aus dem Iran schwere Schäden an Infrastruktur und Regierungsgebäuden. Nach Angaben des Energieministeriums wurden zwei Strom- und Entsalzungsanlagen durch iranische Drohnen erheblich beschädigt. Als Folge seien zwei Stromgeneratoren ausfallen. Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es. Beim Einschlag einer weiteren Drohne in einem Gebäude des Finanzministeriums sei ebenfalls erheblicher Sachschaden entstanden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Kuna unter Berufung auf das Ministerium.
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Drei im Libanon getötete Blauhelmsoldaten in Indonesien beigesetzt
Eine Woche nach ihrer Tötung im Südlibanon sind in Indonesien drei Blauhelmsoldaten beigesetzt worden. Die Soldaten der UN-Mission UNIFIL wurden am Sonntag in ihren jeweiligen Heimatorten mit militärischen Ehren beerdigt. Ihre Särge waren jeweils mit der indonesischen Flagge umhüllt. Weinende Angehörige streuten Blütenblätter auf die Gräber.
Zulmi Aditya Iskandar wurde auf einem Militärfriedhof in seiner Heimatstadt Bandung im Westen der indonesischen Insel Java beigesetzt. Muhammad Nur Ichwan und Farizal Rhomadhon fanden in ihren jeweiligen Heimatstädten in Zentraljava und Yogyakarta ihre letzte Ruhe. Die drei Leichname waren am Samstag in Jakarta eingetroffen, wo sie mit einer militärischen Zeremonie im Beisein von Präsident Prabowo Subianto empfangen wurden.
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Satellitenfirma stoppt auf Bitten der USA Bilder aus Nahost
Der Anbieter von Satellitenbildern Planet Labs stellt auf Bitten der US-Regierung die Veröffentlichung von Aufnahmen aus dem Iran und der Konfliktregion im Nahen Osten auf unbestimmte Zeit ein. Das kalifornische Unternehmen komme damit einer Aufforderung der Regierung in Washington nach, teilte es am Samstag mit. Demnach hat die US-Regierung alle Anbieter von Satellitenbildern aufgefordert, auf unbestimmte Zeit keine Bilder aus der Konfliktregion zu veröffentlichen.
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Israels Armee: Chemiewerk für Raketenbau im Iran attackiert
Die israelische Luftwaffe hat im Iran nach Armeeangaben einen Industriekomplex zur Herstellung von Chemikalien für die Waffenproduktion bombardiert. Es sei in Mahshahr im Südwesten ein Gelände mit einer von zwei zentralen Anlagen zur Herstellung von Materialien für Sprengstoffe, ballistische Raketen und andere Waffensysteme attackiert worden, teilte die Armee in der Nacht auf Sonntag mit.
Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim hatte zuvor unter Berufung auf das Gouverneursamt von drei Einschlägen berichtet. Getroffen wurden demnach die Petrochemieunternehmen Fajr 1 und 2, Rijal und Amirkabir, hieß es. Es sei sehr wahrscheinlich, dass es Todesopfer und Verletzte gegeben habe. Mahshahr ist eine Hafenstadt in der iranischen Provinz Chusesten nahe der Grenze zum Irak.
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Trump: "Viele militärische Anführer" des Iran getötet
Bei einem Luftangriff auf die iranische Hauptstadt Teheran wurden zudem nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zahlreiche hochrangige Militärvertreter des Iran getötet. "Viele der militärischen Anführer des Iran, die das Land schlecht und unklug geführt haben, werden - neben vielem anderen - durch diesen massiven Angriff in Teheran ausgeschaltet", schrieb Trump am Samstagabend in seinem Onlinedienst Truth Social und veröffentlichte dazu ein Video mit nächtlichen Explosionen über einer nicht näher erkennbaren Stadt. Zum Zeitpunkt des von ihm erwähnten Angriffs machte Trump keine Angaben.
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Trump: US-Soldat gerettet und in Sicherheit
Nach dem Abschuss eines US-Kampfjets über dem Iran ist laut US-Präsident Donald Trump auch das zweite Crewmitglied gerettet worden. "Wir haben ihn", schrieb Trump am Sonntag im Onlinedienst Truth Social an die Bürger der USA gerichtet. Das US-Militär habe den Offizier in "einer der gewagtesten Such- und Rettungsaktionen in der Geschichte der Vereinigten Staaten" gerettet, er könne "voller Freude mitteilen", dass der Soldat zwar verletzt, aber "wohlauf" sei.
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Fünf Tote nach US-israelischem Angriff auf Petrochemie-Zentrum
Bei US-israelischen Angriffen auf ein petrochemisches Zentrum im Südwesten des Iran sind am Samstag nach Behördenangaben fünf Menschen getötet worden. Dies meldete die Nachrichtenagentur ISNA unter Berufung auf den Vize-Gouverneur der Provinz Chusestan, Valljollah Hajati. Zuvor hatten Staatsmedien von fünf Verletzten gesprochen.
"In der Sonderzone für Petrochemie in Mahschahr haben sich Explosionen ereignet", berichtete die Nachrichtenagentur FARS in der Früh unter Berufung auf das Gouverneursbüro der Provinz. Bei "US-israelischen Angriffen" wurden den Angaben zufolge drei Unternehmen in dem Gebiet getroffen.
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Israel bereitet Insider zufolge Angriff auf iranische Energieanlagen vor
Die Regierung in Jerusalem bereitet indes laut einem ranghohen Vertreter des Verteidigungsministeriums einen Angriff auf iranische Energieanlagen vor. Es fehle aber noch auf grünes Licht aus den USA, hieß es.
Jeder derartige Schlag dürfte in der kommenden Woche erfolgen. US-Präsident Donald Trump hat dem Iran ein 48-Stunden-Ultimatum unter Verweis auf eine frühere Forderung gestellt, entweder ein Abkommen zu schließen oder die Straße von Hormus wieder zu öffnen.
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Hunderte Menschen fordern in Tel Aviv Kriegsende
Hunderte Menschen haben in Tel Aviv gegen den Iran-Krieg demonstriert. Die Demonstranten versammelten sich am Samstagabend auf dem zentralen Habima-Platz der israelischen Stadt mit Schildern mit der Aufschrift: "Nicht bombardieren - reden! Beendet den endlosen Krieg!"
Im Zuge der Protestaktionen in Tel Aviv bezeichnete eine Frau den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu auf einem Plakat als "die größte Bedrohung für die Existenz Israels". Die Behörden hatten wegen Sicherheitsvorkehrungen zum Iran-Krieg nur eine Kundgebung mit 150 Teilnehmern zugelassen. Deswegen drängte die Polizei die Demonstranten, die auch gegen das Vorgehen der israelischen Armee gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon protestierten, kurz nach Beginn der Versammlung zurück und nahm Dutzende von ihnen fest, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Einige Demonstranten kehrten aber zurück und setzten sich auf den Platz.en - reden! Beendet den endlosen Krieg!"
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Israelischer Soldat getötet
Bei Kämpfen im Süden des Libanon wurde am Samstag laut israelischer Armee ein 21-jähriger Oberfeldwebel getötet. Damit sind seit Beginn der Bodenoffensive gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz Mitte März elf israelische Soldaten im Südlibanon getötet worden.
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Mindestens fünf Verletzte nach Raketenangriffen auf Israel
Bei iranischen Raketenangriffen auf Israel sind am Samstag mindestens fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben des israelischen Rettungsdiensts Magen David Adom wurden in Tel Aviv und Umgebung fünf Männer unter anderem durch Glassplitter verletzt. Mehrere Häuser wurden beschädigt. In Jerusalem hörten Reporter der Nachrichtenagentur AFP am späten Nachmittag mindestens sechs Detonationen.
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Verwandte des getöteten Al-Quds-Chef in USA festgenommen
In den USA sind die Nichte und Großnichte des getöteten iranischen Militärkommandanten Qassem Soleimani festgenommen worden. Zuvor habe US-Außenminister Marco Rubio deren dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung widerrufen, teilt das State Department in Washington am Samstag mit. Hamideh Soleimani Afshar und ihre Tochter befänden sich nun in der Obhut der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE, hieß es in der Erklärung weiter.
Der ehemalige Kommandant der Al-Quds-Brigade war im Jänner 2020 auf Befehl von US-Präsident Donald Trump bei einem Drohneneinsatz in Bagdad getötet worden.
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Ultimatum von US-Präsident Trump
US-Präsident Donald Trump drohte Teheran mit der "Hölle", sollte es zu keiner Einigung auf eine Öffnung der Straße von Hormus kommen.
"Die Zeit läuft ab", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, "48 Stunden, bevor die Hölle über sie hereinbricht". Die Bedingungen seien erfüllt, wenn der Iran einem Abkommen zustimme oder die Straße von Hormus öffne. Trump hatte gedroht, falls der Iran die Meerenge nicht vollständig und "ohne Drohungen" für den Schiffsverkehr öffnen sollte, werde er iranische Kraftwerke zerstören lassen.
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Osterliturgien in Dubai wegen Krieges abgesagt
Alle Gottesdienste in Dubai wurden wegen des Nahostkonflikts abgesagt. Das teilten laut der der christlichen Nachrichtenplattform Ucanews (Samstag) zwei katholische Kirchen in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Karfreitag auf ihren Webseiten mit. Die Maßnahme folge einer Weisung der Regierung.
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Russland zieht 200 Arbeiter von iranischem AKW abWenige Stunden nach dem Angriff erklärte Moskau, dass 198 russische Arbeiter von dem Atomkraftwerk abgezogen worden seien. "Etwa 20 Minuten nach dem verhängnisvollen Angriff fuhren Busse vom Busbahnhof Bushehr in Richtung der iranisch-armenischen Grenze ab", erklärte der Chef der russischen Atombehörde Rosatom, Alexej Lichatschow, nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass. Es seien 198 Arbeiter in Sicherheit gebracht worden - "das ist die größte Evakuierung". Russland war an dem Bau des Akw in Bushehr beteiligt, russische Techniker unterstützten den Betrieb vor Ort. Bereits Ende März waren gut 160 russische Arbeiter nach US-israelischen Angriffen von dem Gelände fortgebracht worden. Die nun erfolgte Evakuierung von weiteren 198 Arbeitern sei bereits vor dem Angriff am Samstag geplant gewesen, erklärte Lichatschow.
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Nach dem Abschuss eines US-Kampfjets läuft im Iran die dramatische Suche nach dem vermissten Besatzungsmitglied. Das US-Militär hat Medienberichten zufolge Spezialkräfte in den Süden des Landes geschickt - auch um eine Gefangennahme des Waffenoffiziers der abgeschossenen F-15E durch den Iran zu verhindern.
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Bisher über 30 Universitäten im Iran angegriffen
Die USA und Israel haben im Iran seit Beginn des Krieges Ende Februar nach offiziellen Angaben mehr als 30 Universitäten angegriffen. "Bis heute wurden mehr als 30 Universitäten direkt angegriffen", sagte am Samstag der iranische Wissenschaftsminister Hossein Simai Sarraf. Er äußerte sich am Samstag beim Besuch der Shahid-Beheshti-Universität im Norden Teherans, die am Freitag getroffen worden war.
Der Iran hatte zuvor bereits als Vergeltung auf die Angriffe damit gedroht, US-Universitäten in Ländern im Nahen Osten ins Visier zu nehmen.
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Meinl-Reisinger telefoniert mit iranischem Amtskollegen
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) hat am Karsamstag mit ihrem iranischen Amtskollegen Abbas Araqchi telefoniert. "In Zeiten wie diesen ist es wichtig, den Dialog aufrechtzuerhalten", erklärte die Außenministerin auf der Plattform X. Meinl-Reisinger forderte im Telefonat laut eigenen Angaben eine Deeskalation und ein Ende der Angriffe auf Nachbarstaaten. Zudem müsse die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz wiederhergestellt werden.
Besonders im Hinblick auf die humanitären Auswirkungen auf die globale Ernährungssicherheit mit Fokus auf Düngemittel und andere wichtige Güter sei dies besonders wichtig. Österreich unterstütze jeden diplomatischen Weg zu einer neuen Vereinbarung über das iranische Atomprogramm und zur vollständigen Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), so Meinl-Reisinger abschließend.
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Angriff auf Grenzübergang
Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim war auch der wichtige Grenzübergang Shalamtsheh in Khorramshahr Ziel eines amerikanisch-israelischen Luftangriffs. Es seien schwere Schäden entstanden. Es handelt sich um einen der wichtigsten Grenzübergänge für den Handel und Personenverkehr zwischen dem Iran und dem Irak. Die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA berichtete, bei dem Angriff seien eine Person getötet und fünf Menschen verletzt werden. Der Grenzübergang sei für den Handel und Personenverkehr gesperrt worden.
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Türkei: Zwei Schiffe passieren Straße von Hormus
Zwei von insgesamt 15 Schiffen unter türkische Flagge, die in der Nähe der Straße von Hormus auf die Durchfahrt warten, haben diese inzwischen passieren dürfen. Das sagte der türkische Verkehrsminister Abdülkadir Uraloğlu dem Sender CNN Türk am Samstag. Eines der beiden Schiffe habe bereits am 13. März die Meerenge passiert, berichtet der Sender TRT unter Berufung auf das Ministerium.
Für neun weitere Schiffe liefen Gespräche mit den zuständigen Behörden, um die Passage durch die strategisch wichtige Meerenge zu ermöglichen, sagte Uraloğlu. Die Verantwortlichen für vier weitere Schiffe hätten entschieden, dass diese vorerst vor Ort bleiben, darunter seien zwei schwimmende Kraftwerke.
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"Kritische" Suche nach US-Besatzungsmitglied im Iran
Die Suche nach dem vermissten Besatzungsmitglied eines abgeschossenen Kampfjets im Iran ist für die USA einer Expertin zufolge eine "kritische Mission", die die Haltung der US-Bevölkerung zum Krieg maßgeblich beeinflussen könnte. Sollte der Iran das Besatzungsmitglied zuerst finden, wäre das "ein großer Gewinn" für Teheran, sagte Laurel Rapp, Direktorin des Nordamerika-Programms der Denkfabrik Chatham House, der BBC. Der Iran hätte dann "ein sehr starkes Druckmittel".
Das Kampfflugzeug vom Typ F-15E war im Süden des Iran abgeschossen worden. Der Pilot konnte übereinstimmenden Medienberichten zufolge gerettet werden. Das vermisste Besatzungsmitglied soll der Waffensystemoffizier gewesen sein; dieser sitzt in der Regel auf dem hinteren Sitz im Cockpit. Die US-Regierung hält sich zu dem Zwischenfall weiterhin bedeckt, mindestens ein Flugzeug und zwei Hubschrauber sollen an einer Rettungsmission beteiligt sein.
Medienberichten zufolge haben im Iran staatsnahe Sender dazu aufgerufen, das Besatzungsmitglied lebend zu fassen. Angeblich wurde eine Belohnung ausgerufen. Sollte das Crew-Mitglied in Gefangenschaft geraten und sollten Bilder davon veröffentlicht werden, könnte das die ohnehin schon kritische Haltung der amerikanischen Öffentlichkeit zum Krieg weiter negativ beeinflussen.
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Wegen Ölpreisen: Senegal verbietet Dienstreisen
Wegen der explodierenden Ölpreise infolge des Iran-Kriegs hat die Regierung des Senegal alle nicht notwendigen Auslandsreisen für Minister und Regierungsmitarbeiter gestrichen. Ministerpräsident Ousmane Sonko warnte vor extrem schwierigen Zeiten. Die stark gestiegenen Energiekosten belasten den Haushalt des westafrikanischen Landes. Bei einer Jugendveranstaltung in der Küstenstadt Mbour verwies Sonko darauf, dass Rohöl derzeit für etwa 115 Dollar pro Barrel gehandelt werde.
In den Haushaltsplanungen des hoch verschuldeten Landes seien jedoch 62 Dollar veranschlagt worden. "Kein Minister meiner Regierung wird das Land verlassen, es sei denn, es handelt sich um eine unerlässliche Aufgabe, die mit unserer aktuellen Arbeit zusammenhängt", sagte der Regierungschef Freitagabend. Er selbst habe geplante Reisen in den Niger, nach Spanien und Frankreich abgesagt.
Sonko kündigte für die kommende Woche weitere Schritte an. Der Minister für Energie und Bergbau werde sich in den nächsten Tagen an die Bevölkerung wenden, um die Pläne der Regierung im Detail vorzustellen.
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Erneuter Angriff nahe Irans Atomkraftwerk
Der Iran meldet einen weiteren Luftangriff in der Nähe des Atomkraftwerks Bushehr. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna schlug ein Geschoss nahe dem Grenzzaun ein. Als Folge der Explosion und herumfliegender Splitter sei ein Mitarbeiter getötet und ein Nebengebäude des Kraftwerks beschädigt worden. Nach Angaben der Agentur sind keine Schäden an den Hauptbereichen des Kraftwerks entstanden. Der Betrieb sei nicht beeinträchtigt.
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Verletzte nach Angriff auf Petrochemie-Zentrum im Iran
Der Iran hat Luftangriffe auf die Sonderwirtschaftszone der Petrochemie in Mahshahr gemeldet. Die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unter Berufung auf das Gouverneursamt, dass es drei Einschläge und heftige Explosionen gegeben habe. Getroffen wurden demnach die Petrochemieunternehmen Fajr 1 und 2, Rijal und Amirkabir. Es sei sehr wahrscheinlich, dass es Todesopfer und Verletzte gegeben habe. Israels Armee wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Angriff äußern.
Tasnim berichtete unter Berufung auf den Sprecher für Notfallsituationen in der Sonderwirtschaftszone, dass eine vollständige Evakuierung aller aktiven Industrieeinheiten in der Region angeordnet worden sei. Mahshahr ist eine Hafenstadt in der iranischen Provinz Khuzestan nahe der Grenze zum Irak.
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Israel und Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an
Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah dauern an. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete am Samstag in der Früh einen israelischen Drohnenangriff im Südlibanon mit zwei Toten. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Bericht. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete zudem elf Verletzte bei israelischen Luftangriffen im Süden des Landes in der Nacht.
Demnach soll es dabei auch Schäden an einem Krankenhaus gegeben haben. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für die Angriffe.
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Iran vollstreckt erneut Todesurteile gegen Dissidenten
Im Iran sind zwei weitere Männer im Zuge einer Hinrichtungswelle exekutiert worden. Laut Justizportal Mizan sollen Abolhassan Montaser und Vahid Bani-Amerian im Auftrag der oppositionellen Volksmujaheddin Anschläge und Explosionen in Teheran geplant und durchgeführt haben. Die Justiz wirft ihnen außerdem vor, dabei auch Raketenwerfer eingesetzt zu haben.
Menschenrechtsgruppen kritisieren jedoch, dass "Regimegegner" regelmäßig mit diesem Vorwurf konfrontiert werden. Amnesty International spricht in den Fällen Montaser und Bani-Amerian von unfairen Verfahren und möglichen Foltergeständnissen. Sie hätten wiederholt alle Vorwürfe zurückgewiesen, gegen den Staat zu den Waffen gegriffen zu haben.
Die Volksmujaheddin sind eine iranische Oppositionsgruppe im Exil, die seit Jahrzehnten gegen das islamische System im Iran kämpft. Da die Gruppe im Iran als Terrororganisation eingestuft wird, wurden viele ihrer Mitglieder in den letzten Jahren hingerichtet.
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Syrien: Mann durch israelischen Panzerbeschuss getötet
Bei israelischem Panzerbeschuss ist im Süden Syriens nach Angaben syrischer Staatsmedien ein Mann getötet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete am Freitag, ein "junger Syrer" sei in der Provinz Quneitra nahe den von Israel besetzten Golanhöhen durch den Beschuss eines Fahrzeugs getötet worden. Auch das Staatsfernsehen meldete, ein ziviles Auto sei getroffen worden.
Das syrische Außenministerium schrieb in einer Stellungnahme von einem "Verbrechen", bei dem "die Besatzungstruppen" eine Panzergranate auf ein "ziviles Fahrzeug abgefeuert" hätten. Der Vorfall stelle eine "flagrante Verletzung des humanitären Völkerrechts" dar, hieß es weiter.
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Explosionen in Beirut und Damaskus
In der Nacht auf Samstag erschütterten zudem mehrere laute Explosionen die libanesische Hauptstadt Beirut. Binnen einer halben Stunde ereigneten sich mindestens zwei Explosionen, berichtete ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP. Die israelische Armee erklärte im Onlinedienst Telegram, sie habe "Einrichtungen" der vom Iran finanzierten Hisbollah-Miliz in Beirut angegriffen. Libanesische Medien berichteten von Attacken auf südliche Vororte der Hauptstadt.
Auch in der syrischen Hauptstadt Damaskus und Umgebung waren Explosionen zu hören. Dem syrischen Staatsfernsehen zufolge löse das Abfangen iranischer Raketen durch die israelische Luftabwehr die Detonationen aus. Unterdessen heulten in Bahrain dem dortigen Innenministerium zufolge die Warnsirenen.
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