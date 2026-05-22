Rubio sieht "Fortschritte" bei Iran-Gesprächen + Teheran prüft neuen US-Vorschlag

Die islamistische Hamas im Gazastreifen wirft Israel vor, die Vereinbarungen für eine Waffenruhe zu verletzen. Hamas-Sprecher Hasem Kassem begründete dies mit israelischen Militäreinsätzen in den vergangenen Tagen.

Die Bombardierung von Wohnhäusern im Gazastreifen und die damit einhergehende Flucht der Bevölkerung stehe im Widerspruch zu den Vereinbarungen, so Kassem. Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig vor, eine seit Oktober 2025 geltende Waffenruhe zu verletzen.

Bei einem israelischen Angriff auf einen Polizeiposten im Norden des Gazastreifens sind fünf Polizisten getötet. Mehrere weitere Menschen seien bei dem Vorfall nahe dem Viertel Sheikh Radwan verletzt worden, teilt die dortige Polizeidirektion am Samstag mit.

Die israelische Armee erklärte auf der Plattform X, dass bei zwei separaten Vorfällen am Freitag "mehrere Terroristen" getötet worden seien. Diese hätten die sogenannte gelbe Linie überschritten und sich den Streitkräften in bedrohlicher Weise genähert.