Trump verlängert Waffenruhe + Keine Entspannung an den Ölmärkten
- Israel und die USA haben am 28. Februar mit Militärschlägen gegen den Iran begonnen.
- Am 8. April einigten sich die Konfliktparteien auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand. Die ersten Friedensverhandlungen sind jedoch gescheitert.
- Der Iran hat vergangene Woche angekündigt, die Straße von Hormus für die Dauer der Waffenruhe "vollständig" zu öffnen. Da Trump allerdings an der US-Blockade festhalten wollte, machte der Iran die Öffnung wieder rückgängig.
- Für Montag wären Friedensverhandlungen in Islamabad geplant gewesen, der Iran sagte neue Friedensgespräche jedoch ab. Später hieß es, man erwägt nun doch eine Teilnahme.
- Die Spritpreise in Österreich sind zu Wochenbeginn weiter gesunken. Seit gut zwei Wochen gehen die Preise für Benzin und Diesel an den heimischen Tankstellen zurück.
- US-Präsident Donald Trump hat am Dienstagabend die Verlängerung der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran verkündet.
- Die verlängerte Waffenruhe stoppt den Ölpreis-Anstieg kaum.
Iran-Krieg
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Iran meldet Hinrichtung von Mann wegen Spionage für Israel
Im Iran ist nach staatlichen Angaben ein Mann hingerichtet worden, der wegen Spionage für Israel verurteilt worden war. Der Mann habe in einer Zivilschutzeinheit gearbeitet und geheime Informationen an den israelischen Geheimdienst Mossad weitergegeben, meldete das Justizportal Mizan am Mittwoch. Das Todesurteil sei vom Obersten Gerichtshof bestätigt und nach Abschluss des Rechtswegs vollstreckt worden.
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Bericht: USA stoppen Dollar-Lieferungen an den Irak
Die US-Regierung stoppt einem Zeitungsbericht zufolge Dollar-Lieferungen an den Irak und friert die Sicherheitszusammenarbeit ein. Damit wolle Washington die Regierung in Bagdad zwingen, vom Iran unterstützte Milizen im Land zu zerschlagen, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf irakische und US-Regierungsvertreter. Das US-Finanzministerium blockiere eine Bargeldsendung von fast 500 Millionen Dollar aus irakischen Ölverkäufen.
Außerdem setze Washington die Finanzierung von Programmen zur Terrorbekämpfung und zur militärischen Ausbildung aus, bis die Milizen ihre Angriffe einstellen. Der Bericht konnte zunächst nicht überprüft werden.
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Verlängerte Waffenruhe stoppt Ölpreis-Anstieg kaum
Trotz der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verlängerung der Iran-Waffenruhe zeichnet sich an den Ölmärkten keine echte Entspannung ab. Die Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete vor Trumps Ankündigung erstmals seit gut einer Woche wieder über hundert Dollar. Anschließend gab der Preis etwas nach und lag zuletzt bei 99 Dollar. Im Vergleich zum Vortag entspricht das einem Plus von knapp vier Prozent. Der Anstieg bei der US-Sorte WTI fiel weniger stark aus.
Zuvor hatte Trump mitgeteilt, auf Bitten Pakistans von weiteren Angriffen abzusehen, bis die Führung im Iran einen geeinten Vorschlag unterbreite und die Gespräche zu einem Ende kämen. Die Waffenruhe wäre sonst nach Trumps Angaben in der deutschen Nacht zu Donnerstag ausgelaufen. Trump hatte für diesen Fall mit schweren Angriffen auf den Energiesektor und die zivile Infrastruktur im Iran gedroht. Eine Annäherung bei den Verhandlungen ist unterdessen nicht in Sicht.
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Marine-Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus geplant
Für einen möglichen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus nach einem Ende der Kampfhandlungen treffen sich am Mittwoch Militärs aus 30 Ländern im britischen Militärhauptquartier Northwood in London. Das von Großbritannien und Frankreich ausgerichtete zweitägige Planungstreffen folgt auf eine internationale Konferenz in der französischen Hauptstadt in der vergangenen Woche.
London und Paris wollen einen neutralen Marineeinsatz organisieren, der sich klar von den Kriegsparteien abgrenzt, um Handelsschiffe zu begleiten und zu sichern. Bei der Pariser Konferenz forderten die beteiligten Länder - neben den Europäern auch Indien, China und die Türkei - eine sofortige, bedingungslose und vollständige Wiederöffnung der Meerenge durch alle Parteien. Der Iran blockiert seit Wochen die Durchfahrt der wichtigen Meeresenge für Handelsschiffe.
Die Aufgabe der militärischen Planungskonferenz sei nun, den diplomatischen Konsens in einen gemeinsamen Plan zum Erhalt der Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu übertragen, sagte der britische Verteidigungsminister John Healey einer Mitteilung zufolge. Voraussetzung für die Umsetzung der Pläne ist jedoch ein stabiles Waffenstillstandsabkommen zwischen den Kriegsparteien USA, Israel und Iran.
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++ Trump verlängert Waffenruhe ++
US-Präsident Donald Trump hat die Feuerpause mit dem Iran erneut verlängert. Das kündigt Trump am Dienstagabend an. Eigentlich wäre die Waffenruhe am Mittwochabend (US-Ostküstenzeit) abgelaufen.
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Teilnahme Irans noch offen
Pakistan wartet nach Angaben von Informationsminister Attaullah Tarar weiterhin auf eine offizielle Antwort des Iran zur Teilnahme an einer zweiten Runde von Friedensgesprächen mit den USA in Islamabad. "Eine Entscheidung des Iran, an den Gesprächen vor dem Ende der zweiwöchigen Waffenruhe teilzunehmen, ist von entscheidender Bedeutung", schrieb Tarar auf X. Pakistan habe sich aufrichtig bemüht, die iranische Führung von einer Teilnahme zu überzeugen, fügte er hinzu.
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US-Präsident: "Ich will das nicht tun"
US-Präsident Donald Trump will die in Kürze auslaufende Waffenruhe im Krieg gegen den Iran nicht verlängern. Die USA seien zu einem erneuten militärischen Vorgehen bereit, sollten weitere Verhandlungen nicht erfolgreich sein, sagte Trump am Dienstag. Die US-Regierung hatte sich zuversichtlich geäußert, dass in Pakistan Gespräche mit dem Iran in letzter Minute noch stattfinden würden. Ein ranghoher iranischer Vertreter sagte, Teheran erwäge eine Teilnahme.
Eine Entscheidung darüber blieb allerdings zunächst offen. Die vereinbarte Waffenruhe läuft nach zwei Wochen in der Nacht auf Donnerstag MESZ aus.
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Welche Szenarien im Iran-Krieg möglich sind
In der Nacht auf Mittwoch läuft die 14-tägige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran aus. Am Dienstag soll – so kündigte es US-Präsident Donald Trump am Wochenende an – in Islamabad über eine Verlängerung der Feuerpause oder sogar ein Ende des Krieges verhandelt werden. Bis Mittag (MESZ) blieb jedoch unklar, ob überhaupt beide Konfliktparteien in die pakistanische Hauptstadt reisen und Gespräche stattfinden können.
Welche Szenarien sind denkbar? Ein Überblick
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Kondom-Hersteller Karex kündigt Preiserhöhung wegen Iran-Krieg an
Der weltgrößte Kondomhersteller Karex will wegen gestörter Lieferketten infolge des Iran-Kriegs die Preise um 20 bis 30 Prozent anheben. "Die Lage ist definitiv sehr heikel, die Preise sind hoch ... Wir haben keine andere Wahl, als die Kosten jetzt an die Kunden weiterzugeben", sagte Firmenchef Goh Miah Kiat am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.
Die Nachfrage nach Kondomen sei in diesem Jahr um rund 30 Prozent gestiegen, da viele Kunden wegen hoher Frachtkosten und Lieferverzögerungen nur noch geringe Lagerbestände hätten. Zudem seien die Kosten für Rohstoffe wie synthetischen Kautschuk, Verpackungsmaterial und Silikonöl gestiegen.
Das malaysische Unternehmen produziert jährlich mehr als fünf Milliarden Kondome und beliefert bekannte Marken wie Durex und Trojan sowie staatliche Gesundheitssysteme und UN-Hilfsprogramme. Sollten die Probleme in den Lieferketten andauern, seien weitere Preiserhöhungen möglich, sagte der Firmenchef.
Karex reiht sich in die wachsende Liste von Unternehmen ein, darunter auch Hersteller medizinischer Handschuhe, die sich auf Engpässe in der Lieferkette einstellen müssen. Der Iran-Krieg belastet die Energie- und Petrochemielieferungen aus dem Nahen Osten und beeinträchtigt die Rohstoffbeschaffung.
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Iran vollstreckt weiteres Todesurteil
Inmitten einer Welle von Hinrichtungen hat Irans Justiz am Dienstag einen weiteren Mann hingerichtet. Das berichtete die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Mizan. Dem Mann wurde demnach vorgeworfen, Anführer eines mit dem israelischen Geheimdienst verbundenen Netzwerks zu sein und während der Proteste im Jänner eine Moschee in Teheran in Brand gesetzt zu haben. Bereits am Montag exekutierte die Regierung nach Angaben von Mizan zwei Männer nach Spionagevorwürfen. Auch ihnen wurde Zusammenarbeit mit dem israelischen Geheimdienst Mossad und die Planung von Anschlägen vorgeworfen. Die Männer hätten in diesem Zusammenhang im Ausland eine Ausbildung erhalten. Sie seien aufgrund von „Feindschaft gegen Gott“ und der Zusammenarbeit mit feindlichen Gruppen verurteilt worden.
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Erstmals wieder Inland-Flüge im Iran
Nach mehr als 50 Tagen will der Iran den Luftverkehr im Inland wieder aufnehmen. Erstmals nach Kriegsbeginn sei am Mittwoch wieder ein Flug der staatlichen Fluggesellschaft Iran Air aus der Hauptstadt Teheran in die nordöstliche Millionenmetropole Maschhad geplant, hieß es in übereinstimmenden iranischen Medienberichten. Die Maschine soll danach Passagiere aus Maschhad zurück nach Teheran fliegen. Im Krieg waren im Iran Dutzende Passagierflugzeuge außer Betrieb genommen worden, wie die Zeitung Shargh jüngst berichtete. Sieben Flughäfen seien Ziel der israelisch-amerikanischen Bombardierungen geworden. Die größten Schäden entstanden demnach an den Flughäfen Mehrabad in Teheran sowie in der nordwestlichen Metropole Tabris. Besonders betroffen waren die Airlines Mahan Air und Iran Air.
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Israel: Hisbollah Chef wird "mit seinem Kopf bezahlen"
Vor neuen Gesprächen Israels und des Libanons in Washington hat der israelische Verteidigungsminister erneut mit der Tötung des Hisbollah-Chefs gedroht. Naim Qassem werde "mit seinem Kopf bezahlen", sagte Minister Israel Katz nach Medienberichten bei einer Veranstaltung zum israelischen Soldatengedenktag. Am Donnerstag sollen in Washington Gespräche auf Botschafterebene zwischen Israel und dem Libanon stattfinden.
Auch während einer Waffenruhe bleibe die Entwaffnung der libanesischen Hisbollah-Miliz das übergreifende Ziel, sagte Katz nach Angaben des Nachrichtenportals ynet. Die Hisbollah habe Israel "im Dienste ihrer iranischen Herren angegriffen" und werde dafür den Preis zahlen. "Jeder, der die Hand gegen Israel erhebt, dem wird sie abgeschlagen. Wir werden nicht zur Realität vor dem 7. Oktober 2023 zurückkehren", sagte Katz demnach.
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Deutschland fordert Iran zu Verhandlungen auf
Die deutsche Bundesregierung fordert von der politischen Führung in Teheran ein Eingehen auf das Gesprächsangebot der USA. „Wir rufen den Iran jetzt dringend dazu auf, nach Islamabad zu kommen und konstruktiv mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu verhandeln“, sagte der deutsche Außenminister Johann Wadephul am Rande eines Treffens mit EU-Kollegen in Luxemburg. Der Krieg gehe bald in den dritten Monat und man haben ein Interesse, dass der Konflikt rasch gelöst werden könne. Wadephul kritisierte zudem die iranische Blockade der Meerenge zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel. „Wir fordern den Iran dazu auf, die freie und sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormus unverzüglich wiederherzustellen“, sagte er. Als Europäer teile man dieses Ziel mit den Partnern am Golf und stehe bereit, nach Ende der Auseinandersetzung die Lage abzusichern.
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Ölpreise sinken
Die Hoffnung auf Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran lässt die Ölpreise wieder sinken. Rohöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligen sich jeweils um rund zwei Prozent auf bis zu 93,86 und 87,76 Dollar je Barrel. Anleger setzen darauf, dass die Gespräche in dieser Woche stattfinden und zu einem größeren Angebot aus der wichtigen Förderregion im Nahen Osten führen werden. Zum Wochenauftakt hatten die Preise noch um jeweils rund sechs Prozent zugelegt, nachdem der Iran die Straße von Hormus erneut geschlossen und die USA im Rahmen ihrer Blockade der iranischen Häfen ein iranisches Frachtschiff beschlagnahmt hatten.
„Wir gehen weiterhin davon aus, dass diese Woche eine Absichtserklärung unterzeichnet und/oder die Waffenruhe verlängert wird, die sich möglicherweise zu einem umfassenderen Abkommen entwickelt“, konstatierten die Analysten von Citi. „Sollten die Verhandlungen diese Woche jedoch scheitern, sind wir darauf vorbereitet, uns auf ein Szenario mit längerfristigen Störungen einzustellen.“
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Trump: Verlängerung der Waffenruhe "höchst unwahrscheinlich"
US-Präsident Donald Trump sagte, eine Verlängerung der Waffenruhe sei "höchst unwahrscheinlich". Er drohte dem Iran erneut mit massiven Angriffen, falls die Feuerpause ohne neue Einigung ausläuft. Die vereinbarte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran läuft Trump zufolge Mittwochabend Washingtoner Zeit aus.
Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, gab sich dem Sender Fox News gegenüber zuversichtlich, dass die USA ein "wirklich gutes Abkommen" schließen würden. Die USA stünden kurz vor einer Einigung, sagte Leavitt weiter. Aktuell ist ungewiss, ob es zu weiteren Verhandlungen zwischen Washington und Teheran kommt. Der Iran hat "noch keine Entscheidung" getroffen.
Zentraler Streitpunkt ist die US-Seeblockade iranischer Schiffe und Häfen. US-Präsident Donald Trump teilte auf Truth Social mit, dass er an der Blockade festhalte, bis es eine Vereinbarung gebe. Teheran knüpft die Teilnahme an Gesprächen nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen jedoch an die Aufhebung der Seeblockade.
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Iran: "Neue Trümpfe auf dem Schlachfeld"
Im Falle einer Wiederaufnahme des Iran-Krieges stehen Teheran dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf zufolge "neue Trümpfe auf dem Schlachtfeld" zur Verfügung. "In den vergangenen zwei Wochen haben wir uns darauf vorbereitet, neue Trümpfe auf dem Schlachtfeld auszuspielen", schrieb Ghalibaf, der iranische Chefunterhändler in den Gesprächen mit den USA, am Montag auf X. Er bekräftigte, Teheran akzeptiere "keine Verhandlungen im Schatten von Drohungen".
Zwei Tage vor dem Ende der zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg herrschte zunächst weiter Ungewissheit über die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. Der Iran hat nach Angaben seines Außenministeriums "noch keine Entscheidung" über eine Teilnahme an Gesprächen mit den USA in Pakistan getroffen. Eine US-Delegation unter der Leitung von Vizepräsident JD Vance wurde unterdessen in Islamabad erwartet.
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Iran schließt neue Verhandlungen nicht aus
Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat den USA neue Vorwürfe gemacht - eine neue Verhandlungsrunde aber nicht ausgeschlossen. "Die Provokationen, die Drohrhetorik und die anhaltenden Verstöße der USA gegen die Waffenruhe, insbesondere die Angriffe auf iranische Handelsschiffe, sind ein erhebliches Hindernis für eine Fortsetzung des diplomatischen Prozesses", sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim in einem Telefonat mit seinem pakistanischen Kollegen.
"Der Iran wird die Umstände genauestens abwägen und dann über den weiteren Weg entscheiden", sagte Araqchi. Irans Außenamtssprecher hatte zuvor bei einer Pressekonferenz in Teheran gesagt, der Iran habe noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen mit den USA getroffen. Eine weitere Verhandlungsrunde sei aktuell nicht geplant, so der Sprecher.
Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar appellierte an Araqchi, den Dialog schnellstmöglich fortzusetzen, um Frieden sowie Stabilität in der Region zu fördern, wie das Außenministerium auf der Plattform X zu dem Telefonat mitteilte. Ähnlich hatte er sich bereits in einem Telefonat am Sonntag geäußert.
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Libanon: Weiter Beschuss durch israelisches Militär
Bei zwei Einsätzen hätten israelische Soldaten im Südlibanon "Terroristen ausgeschaltet", teilte die Armee mit. Diese verstießen demnach gegen die Waffenruhe und näherten sich den Soldaten; es habe eine "unmittelbare Bedrohung" gegeben. Die Luftwaffe habe auf Anweisung von Bodentruppen geschossen. Es war zunächst unklar, wie viele Tote es bei den Vorfällen gab.
Das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Beirut meldete, dass bei einem Angriff in der Provinz Nabatiya im Südlibanon sechs Menschen verletzt wurden. Das israelische Militär teilte auf Nachfrage mit, die Angelegenheit zu prüfen. Laut der vom US-Außenministerium veröffentlichten Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und dem Libanon darf Israel alle notwendigen Maßnahmen zur Selbstverteidigung gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe ergreifen.
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Trump: Waffenruhe-Verlängerung ohne Deal "unwahrscheinlich"
US-Präsident Donald Trump hält eine Verlängerung der Waffenruhe für "sehr unwahrscheinlich", sollte es keine Vereinbarung mit Teheran geben.
Die aktuell geltende Feuerpause laufe am Mittwochabend (Ortszeit Washington) aus, zitierte die Nachrichtenagentur Bloomberg Trump nach einem Telefoninterview.
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Iran erwägt nun doch Teilnahme an Friedensgesprächen
Der Iran erwägt nun doch eine Teilnahme an Friedensgesprächen mit den USA. Die Waffenruhe zwischen den beiden Ländern schien zunächst gefährdet zu sein, nachdem die USA am Sonntag ein iranisches Frachtschiff gekapert hatten. Der Iran drohte mit Vergeltung. US-Vizepräsident JD Vance ist nach Angaben eines Insiders noch nicht nach Pakistan aufgebrochen, da die Aussichten auf eine zweite Verhandlungsrunde unklar sind. Irans Regierung steht einer Beteiligung "positiv" gegenüber.
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Trump: Israel hat mich nicht zum Krieg überredet
US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten nicht von Israel zum Angriff auf den Iran überredet worden. "Israel hat mich nicht zum Krieg mit dem Iran überredet, das haben die Ereignisse vom 7. Oktober getan, zusammen mit meiner lebenslangen Überzeugung, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzen darf", schrieb Trump auf seiner Plattform "Truth Social".
Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, dass Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu Trumps Entscheidung beeinflusst hat. Der Großangriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte den Krieg im Gazastreifen ausgelöst.
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Vance soll in Kürze in Islamabad landen
Entgegen früheren Äußerungen von US-Präsident Donald Trump wird Vizepräsident JD Vance nun doch in einigen Stunden in Islamabad landen, um die Verhandlungen mit dem Iran fortzusetzen. Das sagt Trump der New York Post und wideruft damit frühere Aussagen. Vance wird von einer Delegation begleitet, der auch Trumps Gesandter Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner angehören. Trump sagt dem Blatt, er sei bereit zu einem Treffen mit den iranischen Anführern, falls es Fortschritte in den Verhandlungen gebe.
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Gespräche zwischen Israel und dem Libanon diese Woche in Washington
Die zweite Verhandlungsrunde zwischen Israel und dem Libanon findet israelischen Medienberichten zufolge in dieser Woche in Washington statt. Es sind die ersten Gespräche der beiden Länder seit dem Inkrafttreten einer zehntägigen Feuerpause.
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Israel: Iran habe Anschläge auf Pipeline in Aserbaidschan geplant
Israelische Geheimdienste decken nach eigenen Angaben ein iranisches Netzwerk auf, das Anschläge auf eine Ölpipeline sowie auf israelische und jüdische Ziele in Aserbaidschan geplant hat. Wie Mossad und Schin Bet mitteilen, vereiteln aserbaidschanische Behörden die Pläne der iranischen Revolutionsgarden und nehmen die Mitglieder der Zelle fest. Dabei stellen sie unter anderem Sprengstoffdrohnen sicher. Eine Stellungnahme des iranischen Außenministeriums liegt zunächst nicht vor.
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Israel sprengt seit Waffenruhe Häuser in 39 Dörfern im Südlibanon
Israelische Streitkräfte haben nach Angaben eines libanesischen Politikers seit der Waffenruhe in der vergangenen Woche in 39 Dörfern im Südlibanon Zerstörungen unterschiedlichen Ausmaßes angerichtet. Ali Hassan Chalil, ein hochrangiger Berater von Parlamentspräsident Nabih Berri, sagt, die israelischen Truppen hätten zivile Wohnhäuser gesprengt. Dies sei ein Kriegsverbrechen. Das israelische Militär erklärt, es gehe gegen die Infrastruktur der Hisbollah im Süden vor.
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Straße von Hormus: Kein Schiffverkehr mehr
Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus steht fast vollständig still. In den vergangenen zwölf Stunden hat es lediglich drei Durchfahrten gegeben, wie Schifffahrtsdaten zeigen. Der mit britischen Sanktionen belegte Öltanker Nero habe den Golf verlassen und die Meerenge passiert. Dies geht aus Satellitenanalysen der Spezialfirma SynMax und Tracking-Daten der Plattform Kpler hervor. Zudem seien ein Chemikalientanker und ein Flüssiggastanker in den Golf eingefahren.
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Iran: Keine zweite Verhandlungsrunde geplant
Der Iran plant nach eigenen Angaben derzeit keine zweite Verhandlungsrunde mit den USA. Ismail Baghai, Sprecher des Außenministeriums in Teheran erklärte, die Vereinigten Staaten hätten gezeigt, dass sie es mit der Diplomatie nicht ernst meinten. Die USA hätten sich aggressiv verhalten und gegen die Bestimmungen der Waffenruhe verstoßen. Baghai wies darauf hin, dass Pakistans Armeechef Asim Munir vor wenigen Tagen bei einem Besuch in Teheran einen neuen US-Vorschlag überbracht habe. "Dieser wird derzeit geprüft", sagte der Sprecher. "Unter Berücksichtigung der Interessen Irans werden wir die notwendige Entscheidung darüber treffen, wie wir weiter vorgehen", sagte Baghai.
Ein hochrangiger Vertreter des Iran sagt der Nachrichtenagentur Reuters, dass nach Ansicht der Teheraner Führung die Friedensgespräche durch die anhaltende US-Blockade der Straße von Hormus untergraben werden. Inhaltlich gebe es noch keine Einigung und auch keine Annäherung im Streit über das iranische Atomprogramm. Die iranischen "Verteidigungskapazitäten", einschließlich des Raketenprogramms, stünden nicht zur Disposition.
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China kritisiert USA
China kritisierte das Vorgehen der USA in der Straße von Hormus. "Wir sind besorgt über das gewaltsame Eingreifen der USA gegenüber betreffenden Schiffen", sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun am Montag in Peking. China hoffe, dass sich die jeweiligen Seiten verantwortungsvoll verhalten und an die Vereinbarung zur Waffenruhe halten würden, sagte er. China forderte, dass das "Fenster für Frieden" genutzt werden sollte. Zudem sollten Bedingungen für ein frühes Ende des Krieges geschaffen werden, sagte Guo.
Das US-Militär teilte am Sonntag mit, es habe auf ein unter iranischer Flagge fahrendes Frachtschiff geschossen, als dieses versuchte, die US-Blockade zu durchbrechen. "Wir haben ihr Schiff vollständig in unserer Gewalt und sehen nach, was an Bord ist!", schrieb Präsident Donald Trump in den sozialen Medien. Ein iranischer Militärsprecher bezeichnete den Vorfall als "bewaffnete Piraterie" und kündigte eine baldige Reaktion an.
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Gerichtsmedizin: Mehr als 3.300 Kriegstote im Iran
Im Iran sind bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen nach Worten eines Mediziners 3.375 Menschen getötet worden. Dabei handle es sich um endgültige Zahlen, sagte der Leiter der iranischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Abbas Masjedi Arani, laut einem Bericht des Onlineportals „Jamaran“. Der Gerichtsmedizin zufolge waren unter den Toten 496 Frauen sowie 383 Kinder und Minderjährige. Die meisten Opfer gab es demnach in der Hauptstadt Teheran, Isfahan im Zentrum des Landes sowie der Küstenprovinz Hormuzgan. Die tatsächliche Zahl der Toten dürfte deutlich höher liegen. Aktivisten hatten in ihren eigenen Zählungen schon vor Wochen mehr als 3.000 Tote gemeldet. Die Menschenrechtsorganisation Hengaw mit Sitz in Norwegen berichtete jüngst, dass mindestens 7.650 Menschen ums Leben kamen, darunter 1.030 Zivilisten. Unabhängig überprüfen lassen sich die Opferzahlen derzeit nicht.
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Peseschkian für diplomatische Entspannung
Der iranische Präsident Massud Peseschkian spricht sich für einen Abbau der Spannungen mit den USA auf dem Wege der Diplomatie aus. Dafür sollte jeder vernünftige Weg genutzt werden, sagt Peseschkian der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge. Zugleich betont er jedoch, dass Wachsamkeit und Misstrauen im Umgang mit der Regierung in Washington eine „unbestreitbare Notwendigkeit“ seien. Am Mittwoch läuft eine zweiwöchige Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA aus.
Am Montag wurden US-Vertreter zu Verhandlungen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad erwartet. Pakistan vermittelt zwischen den beiden Kriegsparteien. Unklar ist bisher, ob die Teheraner Regierung ebenfalls eine Delegation nach Pakistan entsenden wird. Laut einer Irna-Meldung von Sonntagabend hat sie die neue Verhandlungsrunde abgesagt. In einer pakistanischen Mitteilung zu dem Gespräch blieb die Absage dagegen unerwähnt.
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Trotz Waffenruhe: Israel fährt Angriffe im Libanon
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge trotz der Waffenruhe im Libanon in der Nacht eine Raketenabschussrampe im Süden des Nachbarlandes angegriffen. Diese sei feuerbereit und eine „direkte Bedrohung für die Ortschaften in Nordisrael“ sowie für Soldaten gewesen, teilte das israelische Militär am Morgen mit.
Die Armee werde sich weiterhin gegen Gefahren verteidigen und Sicherheit für israelische Zivilisten und Soldaten gewährleisten, hieß es in einer Erklärung weiter.
Die Hisbollah wiederum verkündete am Morgen, gepanzerte Fahrzeuge der israelischen Armee seien in der Nacht von Sprengsätzen getroffen worden, die die vom Iran unterstützte Miliz zu einem früheren Zeitpunkt in der Gegend platziert habe. Israels Armee erklärte auf Anfrage, sie gehe dem nach.
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Europäischer Gaspreis legt wieder zu
Der Preis für europäisches Erdgas ist am Montag nach einer Rücknahme der Öffnung der Straße von Hormus durch den Iran deutlich gestiegen. An der Börse in Amsterdam legte die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat um fast sechs Prozent auf 41,02 Euro je Megawattstunde (MWh) zu. Im März lag der Gaspreis meist über 50 Euro.
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Israel warnt Zivilisten im Südlibanon vor Rückkehr
Das israelische Militär hat die Bewohner im Südlibanon am Montag davor gewarnt, sich südlich einer bestimmten Linie von Dörfern zu bewegen oder sich dem Fluss Litani zu nähern. Die israelischen Streitkräfte blieben während der geltenden Waffenruhe in dem Gebiet stationiert, teilte das Militär mit. Grund seien anhaltende Aktivitäten der Hisbollah-Miliz. Militärsprecher Avichay Adraee rief die Zivilbevölkerung zudem dazu auf, wegen Sicherheitsrisiken bis auf Weiteres nicht in mehrere Grenzdörfer zurückzukehren.
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Zwei Männer im Iran hingerichtet
Der Iran hat einem Medienbericht zufolge erneut zwei Männer hingerichtet, die wegen Zusammenarbeit mit dem israelischen Geheimdienst Mossad und der Planung von Anschlägen verurteilt worden waren. Den beiden Männern sei vorgeworfen worden, einem mit dem Mossad verbundenen Spionagenetzwerk anzugehören, berichtet das Nachrichtenportal der iranischen Justiz, Mizan. Sie hätten in diesem Zusammenhang im Ausland, unter anderem in der irakischen Region Kurdistan, eine Ausbildung erhalten. Sie seien unter anderem wegen „Feindschaft gegen Gott“ und der Zusammenarbeit mit feindlichen Gruppen verurteilt worden. Das Oberste Gericht habe die Todesurteile vor der Vollstreckung bestätigt, heißt es in dem Bericht weiter.
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Goldpreis gibt nach
Der Goldpreis ist am Montag um mehr als ein Prozent gefallen, belastet durch einen festeren Dollar und die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Eine Feinunze verbilligte sich auf 4.762,09 Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 13. April. Der stärkere Dollar macht das Edelmetall für Anleger außerhalb des Dollar-Raums teurer.
Hintergrund der Nervosität ist die Beschlagnahmung eines iranischen Frachtschiffs durch die USA, woraufhin Teheran mit Vergeltung drohte und eine neue Verhandlungsrunde ablehnte. Die Spannungen trieben die Ölpreise an und ließen Inflationssorgen wieder aufleben. US-Notenbankgouverneur Christopher Waller sagte, der Konflikt werde die kurzfristige Inflation wahrscheinlich anheizen. Ein schnelles Ende würde jedoch Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf ermöglichen.
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Bericht: Iraner befürchten Überraschungsangriff
Einem Bericht des US-Nachrichtenportals „Axios“ zufolge argwöhnen iranische Beamte, dass Trump mit seinen Worten über ein Abkommen die Führung in Teheran täuschen wolle. Sie befürchteten einen Überraschungsangriff der USA. Irans Präsident Peseschkian sagte laut seiner Homepage in einem Telefonat mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif: „Die fortgesetzten provokanten und illegalen Handlungen der USA“ im Rahmen der Seeblockade gegen den Iran stellten einen klaren Verstoß gegen die auslaufende Waffenruhe dar. Solche Maßnahmen sowie die Drohungen von Trump vertieften das Misstrauen. Man sei entschlossen, das Land gegen „erneutes Abenteurertum“ der USA und Israels konsequent zu verteidigen.
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Iran plant keine Teilnahme an Verhandlungen mit USA
Laut Staatsmedien
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Irans Teilnahme an Gesprächen mit US-Vertretern in Pakistan noch offen
Der Iran habe über seine Beteiligung an den erneuten Gesprächen mit den USA noch nicht entschieden, berichteten am Sonntagabend mehrere iranische Nachrichtenagenturen.
Es gebe keine "eindeutige Aussicht auf fruchtbare Verhandlungen", schrieb die amtliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf anonyme Quellen. Zur Begründung verwies die Agentur auf "unvernünftige und unrealistische Forderungen, häufige Änderungen der Haltung, andauernde Widersprüche und die Fortsetzung der sogenannten Seeblockade" durch die USA. In Berichten der Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim wurden nicht näher bezeichnete Quellen mit der Einschätzung zitiert, dass die Atmosphäre insgesamt "nicht als sehr positiv eingeschätzt" werden könne. Fars zitierte eine Quelle, wonach die Aufhebung der US-Blockade gegen iranische Häfen Voraussetzung für weitere Gespräche sei.
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Zwei Ausländer wegen Import von Starlink-Komponenten in HaftIm Iran sind zwei Ausländer wegen des Imports von Komponenten für das Satelliten-Netzwerk Starlink festgenommen worden. Den beiden Verdächtigen werde die "Einfuhr von Ausrüstung für Satelliten-Internet" vorgeworfen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Sie wurden demnach in der Stadt Jolfa im Nordwesten des Iran festgenommen. Sie seien Teil eines Netzwerks, dem "die Zusammenarbeit im Geheimdienstbereich mit Gruppen mit Verbindungen in die USA und nach Israel" zur Last gelegt werde. Den Angaben zufolge wurden in Zusammenhang mit dem Fall auch zwei Iraner festgenommen. Einer von ihnen soll demnach versucht haben, "Informationen an feindliche Satellitennetzwerke weiterzugeben", der andere sei wegen Geheimdienstaktivitäten im Visier der Ermittler.
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US-Delegation reist nach Islamabad
Im Konflikt mit dem Iran reist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wieder eine Delegation aus Washington für Verhandlungen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad. Seine Vertreter würden dort am Montagabend sein, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social ohne Angaben zur Zeitzone zu machen.
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Türkei fordert Verlängerung der Waffenruhe
Die Türkei fordert eine Verlängerung der am Dienstag auslaufenden Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran. Beide Seiten hätten den Willen, die Gespräche zur Beendigung des Krieges fortzusetzen, sagt der türkische Außenministers Hakan Fidan. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran seien zwar weitgehend abgeschlossen, es gebe jedoch noch einige Meinungsverschiedenheiten. Deshalb müsse die Waffenruhe verlängert werden.
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Bericht: Zwei Tanker in der Straße von Hormus gestoppt
Die iranischen Streitkräfte hindern nach einem Medienbericht zwei Tanker an der Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Die unter den Flaggen von Botswana und Angola fahrenden Schiffe seien nach Warnungen zur Kursänderung gezwungen worden, meldet die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim. Als Grund für das Vorgehen nennt die Agentur die anhaltende Seeblockade der USA gegen den Iran und spricht von einer unbefugten Durchfahrt.
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Bericht: Iran nimmt Ausländer wegen Starlink-Schmuggels fest
Im Iran sind einem Medienbericht zufolge vier Personen unter Spionagevorwürfen festgenommen worden, darunter zwei Ausländer. Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim meldet, die Gruppe sei Teil eines mit den USA und Israel verbundenen Spionagenetzwerks. Den Ausländern, deren Nationalität nicht genannt wird, wird demnach vorgeworfen, Satelliten-Internet-Ausrüstung wie Starlink ins Land gebracht zu haben. Dies ist im Iran eine Straftat. Der Land hat seit sieben Wochen das Internet im Landblockiert. Seit Beginn des Krieges mit den USA und Israel sind Hunderte Iraner unter dem Vorwurf der Zusammenarbeit mit feindlichen Staaten festgenommen worden.
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Bericht: Israel teilt Südlibanon in drei Zonen auf
Die israelische Armee hat den weiter von ihr kontrollierten Südlibanon laut einem Medienbericht nach der Waffenruhe in drei Abschnitte unterteilt, in denen sie aktiv ist. Die sogenannte rote Linie bezeichne die erste Reihe von Dörfern direkt an der israelisch-libanesischen Grenze, berichtete die israelische Zeitung Jediot Achronot. Dort seien die meisten Gebäude bereits zerstört, in dem Gebiet hielten sich keine Kämpfer der libanesischen Hisbollah-Miliz mehr auf, in einigen Orten hätten israelische Bodentruppen fest Stellungen bezogen. Die Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Bericht.
Die "gelbe Linie" - nach dem Modell des auch nach einer Waffenruhe weiter zur Hälfte von Israel besetzten Gazastreifens - verlaufe in sechs bis zehn Kilometer entfernt von der Grenze, berichtete das Blatt. In dieser Zone, in der Dutzende von Dörfern liegen, solle Beschuss von Orten im Norden Israels unterbunden werden, hauptsächlich durch Raketen. In dieser Zone seien israelische Bodentruppen noch im Einsatz, es gebe etwa im Bereich der Hisbollah-Hochburg Bint Dschubail auch noch vereinzelt Kämpfe. Die dritte Linie reiche bis zum Litani-Fluss, der in etwa 30 Kilometer Entfernung von der Grenze reicht. In dem Bereich wolle die Armee ihre Kontrolle vor allem durch "Feuerkraft und Beobachtungsposten durchsetzen".
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Protest gegen Waffenruhe: Streik in nordisraelischer Stadt
Aus Protest gegen die Waffenruhe im Konflikt mit der libanesischen Hisbollah-Miliz sind Einwohnerinnen und Einwohner der größten israelischen Stadt an der Nordgrenze in den Streik getreten. In Kiryat Shmona blieben die Stadtverwaltung und das Bildungssystem am Sonntag geschlossen, wie der israelische Sender Kan berichtete. Auch in Jerusalem waren Proteste von Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadt geplant. Die israelische Arbeitswoche beginnt am Sonntag.
Wie andere Einwohner des israelischen Nordens fordern auch Repräsentanten von Kiryat Shmona eine vollständige Entwaffnung der Hisbollah und besseren Raketenschutz in dem Grenzort. Dies gelte besonders für Schulen und Kindergärten. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor zweieinhalb Jahren, in den auch die Hisbollah eingestiegen war, haben viele der rund 24.000 Bewohnerinnen und Bewohner die besonders betroffene Stadt Kiryat Shmona verlassen.
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