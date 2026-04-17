Zehntägige Feuerpause zwischen Israel und Libanon
- Israel und die USA haben am 28. Februar mit Militärschlägen gegen den Iran begonnen.
- Am 8. April einigten sich die Konfliktparteien auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand. Die Friedensverhandlungen sind jedoch gescheitert. Wie es nach dem 22. April weitergeht, ist offen. Am Donnerstag wurde bekannt, dass am Wochenende wieder Gespräche aufgenommen werden könnten.
- Der Iran soll eine teilweise Öffnung der Straße von Hormus in Erwägung ziehen, verlangt aber ein Ende des Sanktionen.
- Teheran ist laut Trump zur Übergabe von Uran bereit.
- Der Chef der Internationalen Energieagentur Fatih Birol warnt vor einer gewaltigen Energiekrise: Europa verfüge noch über Kerosin für etwa sechs Wochen.
- Zwischen Israel und dem Libanon ist eine zehntägige Waffenruhe in Kraft getreten, die auch die Hisbollah-Miliz einschließt. Der Libanon wirft Israel vor, Dörfer im Süden angegriffen und so gegen die Waffenruhe verstoßen zu haben.
Iran-Krieg
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Libanon meldet Verstöße gegen die Waffenruhe
In der Nacht auf heute hat die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon begonnen. Der Libanon wirft Israel bereits Verstöße vor. So soll die israelische Armee wiederholt mehrere Dörfer im Süden beschossen haben, teilte die libanesische Armee Freitagfrüh mit.
Kurz vor der Waffenruhe attackierte die Hisbollah wiederum Israel erneut mit zahlreichen Raketen. In mehreren Orten im Norden Israels heulten Donnerstagabend Warnsirenen. Nach Angaben des Nachrichtenportals ynet wurden rund zehn Geschosse auf die israelische Küstenstadt Nahariya abgefeuert. Die meisten davon seien von Israels Raketenabwehr abgefangen worden.
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Feuerpause in Kraft getreten
Die zehntägige Feuerpause zwischen Israel und dem Libanon hat zur Stunde (23.00 Uhr MESZ) begonnen. Sie soll für Verhandlungen zwischen beiden Staaten genutzt werden, um ein Friedensabkommen auszuhandeln. Abzuwarten bleibt ob die Erzfeinde Israel und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz die Feuerpause einhalten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat bereits die Hisbollah-Forderung nach einem Rückzug aus dem Südlibanonen zurückgewiesen. Dies fordert auch der Iran.
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USA verzögern wegen Iran-Krieg Waffenlieferungen an Europa
Die USA werden Insidern zufolge wegen des Krieges im Iran voraussichtlich einige bereits vereinbarte Waffenlieferungen an europäische Länder verzögern. US-Regierungsvertreter hätten ihre europäischen Kollegen darüber informiert, dass der Konflikt an den Waffenbeständen zehre, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen am Donnerstag. Betroffen seien mehrere Staaten, darunter Länder im Baltikum und in Skandinavien.
Bei den Rüstungsgütern handle es sich um Käufe im Rahmen des US-Programms für ausländische Militärverkäufe (FMS), die noch nicht ausgeliefert worden seien. Das Weiße Haus, das US-Verteidigungsministerium und das Außenministerium in Washington nahmen zunächst nicht Stellung.
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Iran fordert vollständigen israelischen Abzug aus Südlibanon
Der Iran fordert einen vollständigen Abzug der israelischen Truppen aus dem Südlibanon. Das teilt das Außenministerium in Teheran laut iranischen Medienberichten mit.
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Teheran laut Trump zur Uran-Übergabe bereit
Laut US-Präsident Donald Trump sei Teheran außerdem bereit, seine Bestände von angereichertem Uran zu übergeben - eine der Bedingungen der USA für ein Abkommen mit dem Iran. "Sie haben zugestimmt, uns den Atomstaub zurückzugeben", sagte Trump, ohne nähere Angaben dazu zu machen. Trump verwendet das Wort Atomstaub für die Bestände von angereichertem Uran, die Washington zufolge für den Bau von Nuklearwaffen genutzt werden können.
Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies und versichert, sein Atomprogramm lediglich zur zivilen Nutzung zu betreiben. Trump hatte den Krieg gegen den Iran unter anderem damit begründet, Teheran stehe kurz vor dem Bau von Atomwaffen und könne damit "bald" sogar die USA angreifen.
Nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist der Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert. Zur Herstellung von Atomsprengköpfen ist auf 90 Prozent angereichertes Uran nötig, zur Stromerzeugung mit Atomkraft ist eine Anreicherung auf 3,67 Prozent ausreichend.
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Libanons Regierung soll Hisbollah-Angriffe verhindern & Israel fordert Zerschlagung von Hisbollah
Nach dem vom US-Außenministerium veröffentlichten Abkommen zur Feuerpause zwischen Israel und dem Libanon soll die Regierung in Beirut Angriffe der Hisbollah-Miliz und anderer bewaffneter Gruppen auf Israel verhindern.
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigt die von US-Präsident Donald Trump angekündigte zehntägige Waffenruhe mit dem Libanon. Eine zentrale Forderung Israels sei die Zerschlagung der Hisbollah-Miliz, bekräftigt Netanjahu. Israel stimme der Forderung der Hisbollah nach einem Rückzug aus dem Südlibanon an die Grenze zu Israel nicht zu. Vielmehr werde Israel eine weitreichende Sicherheitszone einrichten. Trump habe ihm zudem versichert, dass er entschlossen sei, die Blockade der Straße von Hormus fortzusetzen und die nuklearen Fähigkeiten des Iran zu zerstören
Israel behält sich der Vereinbarung zufolge das Recht auf Selbstverteidigung gegen geplante oder laufende Angriffe vor, verzichtet jedoch während der zehntägigen Feuerpause auf Offensiven. Beide Länder bekräftigen, dass sie sich nicht im Krieg befänden, und bitten die USA um die Vermittlung direkter Verhandlungen. Ziel sei es, alle verbleibenden Streitfragen wie die Festlegung der internationalen Landesgrenze zu klären und ein umfassendes Abkommen für dauerhafte Sicherheit und Stabilität zu erreichen.
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Iran bietet laut Trump Verzicht auf Atomwaffen für 20 Jahre
Das nächste Treffen zwischen den USA und dem Iran findet US-Präsident Donald Trump zufolge möglicherweise am Wochenende statt. Er sei sich außerdem nicht sicher, ob die Waffenruhe verlängert werden müsse, sagte Trump. Zudem biete Teheran an, für mehr als 20 Jahre auf Atomwaffen zu verzichten. "Wir haben eine Erklärung, eine sehr starke Erklärung, dass sie über 20 Jahre hinaus keine Atomwaffen haben werden", erklärte Trump vor Journalisten vor dem Weißen Haus in Washington.
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Treffen zwischen Iran und USA möglicherweise am Wochenende
Das nächste Treffen zwischen den USA und dem Iran findet US-Präsident Donald Trump zufolge möglicherweise am Wochenende statt. Er sei sich außerdem nicht sicher, ob die Waffenruhe verlängert werden müsse, sagte Trump im Weißen Haus. Außerdem hält er es für "sehr wichtig", dass Papst Leo XIV. den Iran als weltweite Bedrohung begreift. "Der Papst kann sagen, was er will, und ich möchte, dass er sagt, was er will, aber ich kann anderer Meinung sein", erklärte Trump.
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Zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und Libanon vereinbart
Laut Trump stimmten beide Konfliktparteien einer Waffenruhe zu. Sie soll um 23:00 in Kraft treten.
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Israel und Libanon vereinbaren zehntägige Waffenruhe
Israel und der Libanon haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf eine zehntägige Feuerpause verständigt. Diese solle noch am Donnerstag beginnen, teilte Trump in seinem Online-Netzwerk Truth Social mit.
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Merz sagt Hilfe für Hormus-Sicherung unter Bedingungen zu
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor einer Konferenz in Paris zur Absicherung der Straße von Hormus die Bereitschaft der Bundesregierung betont, bei der künftigen Absicherung der Schifffahrt in der Meerenge vor Irans Küste zu helfen. Er habe innerhalb der Regierung die Position abgestimmt, sagte Merz am Donnerstag in Berlin. Voraussetzung seien aber ein internationales Mandat - vorzugsweise der UNO, ein Beschluss der Bundesregierung sowie ein Bundestags-Mandat.
"Davon sind wir insgesamt noch weit entfernt", sagte der deutsche Kanzler. Bei dem Treffen europäischer Staaten in Paris am Freitag werde es auch um die Frage gehen, ob bei einer europäischen Mission nach einem Waffenstillstand zwischen den USA, Israel und Iran auch die US-Streitkräfte eingebunden sein müssten. "Das werden wir noch diskutieren und gegebenenfalls auch zur Entscheidung kommen."
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Europäische Forschungsakademien für rasche Energiewende
Angesichts der neuerlichen Verwerfungen auf den internationalen Energiemärkten infolge des Iran-Kriegs plädiert der europäische Akademienverbund EASAC für rasches Handeln in Sachen Energiewende. "Es scheint, dass Europa von einer Energiekrise zur nächsten taumelt", sagte Neven Duić, Professor an der Universität Zagreb und Co-Vorsitzender des EASAC-Energieprogramms, in einem Pressebriefing. Er kritisierte unter anderem Europas Import-Abhängigkeit bei fossilen Brennstoffen.
Die Problematik hinter der Import-Abhängigkeit habe sich zuerst mit dem russischen Angriff auf die Ukraine gezeigt. Damals sei die Gasversorgung als Waffe genutzt worden, um europäische Volkswirtschaften anzugreifen. "Wir waren nicht darauf vorbereitet, wir waren zu abhängig und die Preise verzehnfachten sich", sagte Duić. Heuer sei man in die nächste Energiekrise gestolpert, die ein Ergebnis des Krieges in der Golfregion und der Schließung der Straße von Hormuz sei. "Glücklicherweise sind wir nicht zu abhängig von Importen aus dem Golf", sagte Duić, doch der Anstieg der Öl- und Gaspreise auf den globalen Märkten führe auch zu höheren Preisen in Europa.
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IEA-Chef: EU hat nur mehr Kerosin für sechs Wochen
Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, warnt vor einer gewaltigen Energiekrise: Europa verfüge noch über Kerosin für etwa sechs Wochen. Lieferengpässe aufgrund des Iran-Konflikts und der Blockade der Straße von Hormus könnten Flugausfälle zur Folge haben.
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Neue Verhandlungsrunde Iran-USA? Entscheidung steht noch aus
Vermittler Pakistan bestätigt Spekulationen über schnelle weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA bislang nicht. Das Land habe „offene Gesprächskanäle mit den betroffenen Parteien aufrechterhalten“, sagte ein Außenamtssprecher in Islamabad. Aus Diplomatenkreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass ein neuer Gesprächstermin zwischen den Kriegsparteien erst nach der Rückkehr des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif am Samstag festgelegt werde.
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Papst Leo verurteilt Kriegstreiber als "Tyrannen"
Papst Leo übt bei einem Besuch in Kamerun scharfe Kritik an Staats- und Regierungschefs, die Milliarden für Kriege ausgeben. Die Welt werde „von einer Handvoll Tyrannen verwüstet“, sagt das Oberhaupt der katholischen Kirche. Zuvor hat US-Präsident Donald Trump den ersten US-Papst in den sozialen Medien erneut angegriffen.
Leo verurteilt zudem Anführer, die Kriege mit religiöser Sprache rechtfertigen, und fordert einen „entscheidenden Kurswechsel“. „Die Herren des Krieges tun so, als wüssten sie nicht, dass es nur einen Moment braucht, um zu zerstören, aber oft ein ganzes Leben nicht ausreicht, um wieder aufzubauen“, sagt der Pontifex. Sie verschlössen die Augen davor, dass Milliarden Dollar für Tötung und Verwüstung ausgegeben würden, während die Mittel für Heilung, Bildung und Wiederaufbau fehlten.
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Dax arbeitet sich nur mühsam nach oben - Iran-Sorgen bleiben
Trotz möglicher Fortschritte bei den Bemühungen um eine Beendigung des Iran-Krieges bleiben die Dax-Anleger vorsichtig. Der deutsche Leitindex notierte am Donnerstag mit 24.141 Punkten nur leicht im Plus, der EuroStoxx50 rückte um 0,4 Prozent vor. „Die Märkte befinden sich aktuell im 'Standby-Modus'“, resümierte Timo Emden von Emden Research. „Investoren warten ab, ob sich die Lage im Nahen Osten weiter beruhigt oder erneut eskaliert.“
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Kriege und Inflation setzen Handel unter Druck
Inflation, Kriege und Bürokratie setzen aus Sicht des Handelsverbandes (HV) den österreichischen Handel unter Druck. „Wir sind in veränderlichen Zeiten. Wir erleben strukturelle Wandel, massive Veränderungen beim Konsumenten und damit auch innerhalb einer geopolitischen Krise, die die andere jagt“, kommentierte HV-Geschäftsführer Rainer Will die Lage des Handels am Donnerstag. Er sprach sich gegen die geplanten Plastik- und Paketsteuern aus, die am Ende der Konsument zahle.
An den aktuellen Inflationszahlen sehe man, dass sich die Preise der Lebensmittel „sogar rückläufig entwickeln“, sagte Will bei der Präsentation der Studie „Der große Wandel. So shoppt Österreich 2026“ (gemeinsam mit RegioPlan Consulting). Mit 2,3 Prozent Steigerung liege die Lebensmittel-Teuerung im März deutlich unter der Inflation, die von der Statistik Austria mit 3,2 Prozent angegeben wurde. Generell sehe man, dass die großen Treiber Tanken, Heizen und Dienstleistungskosten seien.
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China pocht auf freie Schifffahrt in der Straße von Hormus
China dringt auf eine Wiederherstellung der freien Schifffahrt in der Straße von Hormus. In einem Telefonat mit dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi sagte Außenminister Wang Yi laut chinesischer Mitteilung, Irans "Souveränität, Sicherheit und legitime Rechte und Interessen" als Küstenstaat der Meerenge müssten respektiert und geschützt werden.
Zugleich müsse aber auch die "Freiheit und Sicherheit der internationalen Schifffahrt" garantiert werden. Bemühungen um eine Wiederherstellung der normalen Passage durch die Straße von Hormuz seien "der einhellige Ruf der internationalen Gemeinschaft".
Für China ist die Meerenge von großer Bedeutung, weil ein erheblicher Teil seiner Energieimporte aus dem Nahen Osten kommt. Zudem war China zuletzt der wichtigste Abnehmer des verschifften iranischen Öls.
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Fifa-Präsident: Iran kommt "auf jeden Fall" zur WM
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bekräftigt, dass der Iran trotz des Kriegs mit den USA "auf jeden Fall" an der Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen wird. "Die iranische Mannschaft kommt ganz sicher", sagte Infantino auf dem "Invest in America Forum" des Fernsehsenders CNBC. Er betonte, wie wichtig die Teilnahme des Landes sei. "Sie vertreten ihr Volk, sind qualifiziert, wollen spielen", sagte Infantino, der Irans Team vor zwei Wochen in Antalya getroffen hatte.
Auch das iranische Team hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt. "Es gibt derzeit keinen Grund, nicht teilzunehmen, und das werden wir so Gott will dann auch tun", hatte Teamchef Amir Ghalenoei gesagt. Auch Sportminister Ahmed Donjamali hatte sich optimistisch geäußert, solange die zwischen den Kriegsparteien vereinbarte Waffenruhe halte. "Je normaler die Lage, desto wahrscheinlicher die Teilnahme", sagte er. "Wir hoffen natürlich, dass sich die Lage bis dahin beruhigt hat", sagte Infantino nun in Washington.
Die Entscheidung über eine Teilnahme Irans an der WM solle vom Nationalen Sicherheitsrat des Landes in Abstimmung mit der Regierung getroffen werden, hieß es zuletzt. Dieser Rat ist das höchste Entscheidungsgremium und steht unter der Aufsicht des Obersten Führers Modschtaba Chamenei sowie der Leitung von Präsident Massud Peseschkian. Sportminister Donjamali hatte zudem die Bedingung gestellt, dass die Sicherheit von Spielern und Trainerstab von den USA gewährleistet werde.
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USA-Iran-Gespräch: Noch ein Datum
Pakistan zufolge gibt es noch kein Datum für die Fortsetzung der Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Es gebe auch noch keine Informationen zum Ort der Verhandlungen, teilt das pakistanische Außenministerium mit. Es würden aber alle Kommunikationskanäle zwischen Washington und Teheran offen gehalten.
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Iran soll Öffnung der Straße von Hormus überlegen
Der Iran zieht in den Verhandlungen mit den USA Insidern zufolge eine teilweise Öffnung der Straße von Hormus in Erwägung. Damit rückt die Islamische Republik erstmals von Maximalforderungen ab. Bislang wollte die Regierung in Teheran Gebühren für die Durchfahrt durch die internationale Wasserstraße erheben und die Souveränität über die Meerenge beanspruchen. Um ein Wiederaufflammen des Krieges mit den USA abzuwenden, könnte der Iran Schiffen die freie Durchfahrt auf der omanischen Seite der Meerenge gestatten, sagte eine von der iranischen Regierung unterrichtete Person am Mittwoch. Voraussetzung sei jedoch, dass die US-Regierung auf die übrigen Forderungen Irans eingehe. Dazu gehören unter anderem die Freigabe eingefrorener Vermögen und ein Ende der Sanktionen. Unklar blieb, ob alle Schiffe - auch solche mit Verbindungen zu Israel - die Route passieren dürften. Ein westlicher Sicherheitsinsider bestätigte, dass der Vorschlag erörtert werde. Das US-Präsidialamt und das iranische Außenministerium nahmen zu dem Vorstoß zunächst nicht Stellung.
Seit Beginn des Krieges am 28. Februar sitzen Hunderte Tanker und andere Schiffe sowie 20.000 Seeleute im Golf fest. Die USA hatten am Montag zudem eine Blockade gegen Öltanker verhängt, die iranische Häfen verlassen.
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USA: Sprunghafter Anstieg von Rohölexporten
Die USA sind wegen des Iran-Kriegs in der vergangenen Woche erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg beinahe zum Netto-Exporteur von Rohöl geworden. Die Netto-Importe von Rohöl in die USA sanken auf 66.000 Barrel pro Tag, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Regierungsdaten hervorgeht. Die Nachfrage aus Asien und Europa ist demnach stark gestiegen. Raffinerien dort suchen nach Alternativen für Lieferungen aus dem Nahen Osten, die wegen des Konflikts ausfallen. Die Rohölexporte aus den USA sind auf 5,2 Millionen Barrel pro Tag gestiegen, den höchsten Wert seit sieben Monaten.
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Gespräche zwischen Israel und dem Libanon
Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wird es heute Gespräche zwischen Israel und dem Libanon geben. Am Mittwochabend sagte Trump, es sei lange her, dass die Staats- und Regierungschefs beider Länder miteinander gesprochen hätten, etwa 34 Jahre. "Das wird morgen geschehen." Man versuche, Israel und dem Libanon eine kleine Atempause zu verschaffen.
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US-Behörde prüft verdächtige Öl-Wetten vor Trumps Iran-Entscheidungen
Die US-Derivateaufsicht CFTC untersucht Insidern zufolge eine Reihe von Öl-Termingeschäften, die kurz vor wichtigen Kurswechseln in der Iran-Politik von US-Präsident Donald Trump getätigt wurden. Im Zentrum der Ermittlungen stünden Transaktionen auf den Plattformen der CME Group und der Intercontinental Exchange (ICE) vom 23. März und 7. April, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Mittwoch.
CFTC-Chef Michael Selig betonte in einem vorab veröffentlichten Redetext für eine Anhörung im Kongress am Donnerstag, die Behörde werde gegen Fehlverhalten vorgehen. "Ich möchte unmissverständlich klarstellen: Wer auf unseren Märkten betrügt, manipuliert oder Insiderhandel betreibt, den werden wir finden und mit der vollen Härte des Gesetzes bestrafen." Zu konkreten Ermittlungen äußerte er sich in dem Text jedoch nicht.
Die zeitlich gut abgepassten Geschäfte dürften Gewinne in Millionenhöhe abgeworfen haben. So platzierten Investoren in der vergangenen Woche wenige Stunden vor der Bekanntgabe einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran Wetten auf den Ölpreis im Volumen von rund 950 Millionen Dollar. Ähnlich auffällige Transaktionen gab es am 23. März.
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Nobelpreisträgerin Mohammadi in kritischem Gesundheitszustand
Die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi befindet sich nach Angaben ihres Bruders in einem kritischen Gesundheitszustand. Hamid-Reza Mohammadi schrieb auf X, seine Schwester sei nach einem Herzinfarkt Ende März stark geschwächt und habe erheblich an Gewicht verloren. Die Familie sei sehr besorgt. Zudem soll die medizinische Versorgung im Gefängnis unzureichend sein, was Unterstützer bereits in der Vergangenheit beklagten.
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USA drohen Iran mit neuen Sanktionen
Angesichts der festgefahrenen Situation drohte die US-Regierung der Führung in Teheran mit weiteren Sanktionen. So könnten beispielsweise Strafmaßnahmen gegen Unternehmen und Länder verhängt werden, die weiterhin iranisches Öl kaufen oder iranische Vermögenswerte verwalten, sagte US-Finanzminister Scott Bessent. "Die Iraner sollten wissen, dass dies das finanzielle Äquivalent zu den Bombenangriffen ist."
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26 Millionen Menschen melden sich für Kriegsdienst
Trotz einer Waffenruhe melden sich nach Angaben des staatlichen Senders Irib immer mehr Iraner freiwillig für den Kriegsdienst. Demnach sollen sich mehr als 26 Millionen Menschen für die Kampagne "Leben opfern" registriert haben. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben ist derzeit nicht möglich. Im Iran leben rund 90 Millionen Menschen.
Beobachter weisen darauf hin, dass die Führung in Teheran den im Land entstandenen Nationalismus seit Beginn des Konflikts mit den USA und Israel zunehmend für Propaganda nutzt. Laut Staatsfunk sollen die Freiwilligen zusätzlich zu den Truppen der Revolutionsgarden und der Armee eingesetzt werden. Zudem sind Menschenketten zum Schutz möglicher Angriffsziele geplant.
Zu den Registrierten sollen Irib zufolge auch Präsident Massoud Pezeshkian, die meisten seiner Minister sowie zahlreiche Amtsträger, Sportler und Künstler gehören. Auch der derzeit einflussreiche Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf hat sich registrieren lassen.
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Die USA werden Ausnahmegenehmigungen für US-Sanktionen auf iranisches und russisches Öl nicht verlängern.
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Experten uneins, wie lange Iran Blockade durchhalten kann
Experten sind sich uneins, wie lange der Iran den Stopp seiner Ölexporte infolge der US-Blockade ohne Folgen für die Förderung durchhalten kann. Das Beratungsunternehmen FGE NextantECA geht davon aus, dass die Islamische Republik über eine Tanklagerkapazität von etwa 90 Millionen Barrel verfügt. Damit könne der Iran die derzeitige Produktion von rund 3,5 Millionen Barrel pro Tag für etwa zwei Monate aufrechterhalten, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.
Die Fachleute von Energy Aspects gehen dagegen von einer deutlich geringeren Kapazität von etwa 30 Millionen Barrel aus. In diesem Szenario wären die Lager bei einem Exportausfall von 1,8 Millionen Barrel pro Tag bereits nach etwa 16 Tagen voll. Der Iran dürfte jedoch auch Öltanker als schwimmende Lager nutzen und so Produktionskürzungen hinauszögern, erklärte Richard Bronze, Mitbegründer von Energy Aspects.
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Trump-Sprecherin zu möglicher Waffenruhe
Die USA und der Iran haben laut einem Reporter des Nachrichtenportals Axios Fortschritte bei Verhandlungen zur Beendigung des Krieges gemacht. Beide Seiten hatten sich bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen angenähert, schrieb der Reporter am Mittwoch auf X.
Berichte, wonach das Weiße Haus eine Waffenruhe im Iran-Krieg gefordert habe, sind laut der Sprecherin des US-Präsidialamts, Karoline Leavitt, falsch. Die Gespräche über eine zweite Verhandlungsrunde mit den Iranern seien produktiv. Diese Verhandlungen dürften wahrscheinlich wieder in Pakistan stattfinden.
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UN geben zehn Millionen Euro für Notfallhilfe frei
Die Vereinten Nationen (UN) stellen Notfallhilfe für die vom Krieg betroffene Bevölkerung im Iran bereit. Er habe umgerechnet gut zehn Millionen Euro aus dem Globalen Notfallfonds der UN zugeteilt, erklärte Nothilfekoordinator Tom Fletcher. Tausende Zivilisten seien getötet, Infrastruktur zerstört und lebenswichtige Dienste unterbrochen worden. "Diese Finanzierung wird unseren Partnern helfen, lebensrettende Hilfe im großen Maßstab zu leisten", meinte er.
Schon vor Wochen hatte Fletcher vor den Folgen des Iran-Kriegs für dringend hilfsbedürftige Menschen gewarnt. Millionen Menschen seien in Gefahr. Humanitäre Hilfsgüter erreichten das Land wegen der Zerstörung und Behinderung von Verkehrswegen nur verzögert. Lebensmittel, Medikamente, Düngemittel und andere Hilfsgüter ließen sich schwerer transportieren und ihre Lieferung werde teurer.
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Befehl zur Tötung von Hisbollah-Kämpfern
Die im Süden des Libanon stationierten israelischen Soldaten haben den Befehl zur Tötung jedes Hisbollah-Kämpfers im Gebiet südlich des Litani-Flusses erhalten. Nach den ersten direkten Gesprächen zwischen Vertretern Israels und des Libanon seit Jahrzehnten sind unterdessen die gegenseitigen Angriffe zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz unvermindert weitergegangen. Das israelische Sicherheitskabinett berät über eine Waffenruhe.
"Ich habe angeordnet, dass das ganze Gebiet im Südlibanon bis zur Litani-Linie zu einer Tötungszone für Hisbollah-Terroristen wird", sagte der israelische Generalstabschef Eyal Zamir am Mittwoch bei einem Truppenbesuch in dem Gebiet. "Wir rücken vor und treffen die Hisbollah und sie ziehen sich zurück", fügte Zamir hinzu. Die israelische Armee habe seit dem Beginn des Einsatzes am 2. März "mehr als 1700" Kämpfer getötet, die Hisbollah sei "geschwächt und im Libanon isoliert". Der Litani ist rund 30 Kilometer von der israelisch-libanesischen Grenze entfernt.
Bei mehreren israelischen Angriffen im Süden des Libanon wurden indes nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens drei Rettungskräfte getötet. Israel habe "dreimal hintereinander Rettungsteams angegriffen", teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Ein vierter Rettungshelfer werde nach den Angriffen in der Ortschaft Maifadun vermisst. Zudem seien sechs Menschen verletzt worden.
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Österreich plant Teilnahme an Konferenz
Auch Österreich plant eine Teilnahme an der Hormus-Konferenz in Paris. "Österreich plant, daran teilzunehmen. Da der Bundeskanzler bis inklusive Freitag in Indien ist, sind Details zum jetzigen Zeitpunkt noch offen", hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage aus dem Bundeskanzleramt in Wien.
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USA und Iran erwägen Verlängerung der Waffenruhe
Die USA und der Iran erwägen einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge, ihre Waffenruhe um zwei Wochen zu verlängern. Wie ein US-Insider zuvor mitteilte, hat Washington einer Verlängerung der Waffenruhe noch nicht offiziell zugestimmt.
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Merz fliegt zur Hormus-Konferenz nach ParisDer deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fliegt an diesem Freitag zu den Beratungen über eine mögliche Militärmission zur Absicherung der Straße von Hormuz nach einem Ende des Iran-Kriegs nach Paris. Die physische Teilnahme des CDU-Chefs an der teilweise als Videoschaltung geplanten Konferenz wurde der Deutschen Presse-Agentur aus deutschen Regierungskreisen in Berlin bestätigt. Die Konferenz wurde von Frankreich und Großbritannien initiiert. Auch der britische Premierminister Keir Starmer wird in der französischen Hauptstadt erwartet. Wer sonst noch alles teilnimmt, ist noch unklar. Ziel der Konferenz am Freitagnachmittag ist es, die Arbeiten an einem "koordinierten, unabhängigen und multinationalem Plan" zur Sicherung der internationalen Schifffahrt nach dem Iran-Krieg voranzutreiben, wie ein Sprecher Starmers sagte. Die kriegführenden Länder USA, Israel und der Iran sind nicht dazu eingeladen.
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Insider: Merz reist am Freitag nach Paris
Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz reist am Freitag nach Paris. Das verlautete aus Regierungskreisen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron organisiert dort Beratungen über eine europäische Absicherung der Straße von Hormus. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet. Auch andere europäische Staats- und Regierungschefs werden in Paris erwartet.
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Pakistan soll noch am Mittwoch Botschaft aus den USA an den Iran überbringen
Pakistan betätigt sich weiter als Vermittler im Iran-Krieg. Das iranische Außenministerium teilt staatlichen Medien zufolge mit, man erwarte am Mittwoch eine pakistanische Delegation, die Botschaften aus den USA überbringen solle. Ein Datum für eine Fortsetzung der Gespräche zwischen Teheran und Washington stehe jedoch noch nicht fest, berichtet die Nachrichtenagentur Mehr. Seit der Rückkehr der iranischen Delegation aus Pakistan am Samstag laufe der Nachrichtenaustausch weiter. Bei den Gesprächen gehe es um ein vollständiges Ende des Krieges, die Aufhebung von Sanktionen sowie um Entschädigungen für US-israelische Angriffe auf den Iran. Berichte über eine Verlängerung der Waffenruhe bestätigt das Ministerium nicht.
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US-Insider: USA haben Waffenruhe mit Iran noch nicht verlängert
Die USA haben einem Insider zufolge einer Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran noch nicht offiziell zugestimmt. „Es gibt weiterhin Gespräche zwischen den USA und dem Iran, um eine Einigung zu erzielen“, sagt ein hochrangiger US-Vertreter zu Reuters.
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Israel und Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an
Nach den ersten direkten Gesprächen zwischen Vertretern Israels und des Libanon seit Jahrzehnten sind die gegenseitigen Angriffe zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz unvermindert weitergegangen. Israel beschoss am Mittwoch eine Reihe von Zielen im Südlibanon. Die pro-iranische Hisbollah feuerte ihrerseits zahlreiche Raketen auf den Norden Israels ab.
Am Dienstag hatten Vertreter Israels und des Libanon in Washington direkte Gespräche geführt. Die israelische Armee teilte am Mittwoch mit, sie habe innerhalb von 24 Stunden mehr als 200 Hisbollah-Ziele im südlichen Libanon angegriffen.
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Iran droht wegen Seeblockade mit Angriffen
Irans Militärführung hat angesichts der US-Seeblockade mit einer Wiederaufnahme von Angriffen gedroht. Sollte die Blockade die Sicherheit von iranischen Handelsschiffen und Öltankern bedrohen, werde sie einen Bruch der Waffenruhe einleiten, hieß es in einer Mitteilung der Militärführung, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Als mögliche Konsequenzen auf einen Bruch der Waffenruhe nannte die Militärführung laut Nachrichtenagentur Irna auch eine Blockade im Roten Meer. Konkret könnte die mit Teheran verbündete Huthi-Miliz im Jemen den Schiffverkehr in der Meerenge Bab al-Mandab mit Drohungen und Angriffen blockieren. Sie verbindet über den Suezkanal Europa mit Asien und gehört zu den wichtigsten Routen für den Handel auf See.
Die Seeblockade durch das US-Militär begann am Montag. Vorgesehen ist, Schiffe zu blockieren, die einen iranischen Hafen anlaufen oder von dort kommen. Dies schließe iranische Häfen am Persischen Golf und am Golf von Oman ein, teilte das US-Militär mit. Die Durchfahrt durch die Straße von Hormus ohne iranischen Start- oder Zielhafen bleibe davon unberührt. Nach vorerst gescheiterten diplomatischen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag die Seeblockade angekündigt. Trump will verhindern, dass Teheran Gebühren von Reedereien für die Passage durch die Meerenge erhebt, und zugleich die Öleinnahmen des Landes treffen.
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Trump: Habe China gebeten, Iran keine weiteren Waffen zu liefern
US-Präsident Donald Trump hat den chinesischen Präsidenten Xi Jinping nach eigenen Angaben in einem Brief gebeten, dem Iran keine Waffen zu liefern. Xi habe daraufhin geantwortet, dass China die Regierung in Teheran nicht beliefere, sagte Trump in einem am Dienstag aufgezeichneten Interview mit dem US-Sender Fox Business Network. Wann der Briefwechsel stattfand, ließ er offen. Trump hatte in der vergangenen Woche Ländern mit sofortigen Zöllen von 50 Prozent gedroht, sollten sie Waffen an den Iran liefern. Die Entwicklungen auf dem globalen Ölmarkt wegen des Krieges im Iran und der Veränderungen in Venezuela dürften sich Trump zufolge nicht auf sein geplantes Treffen mit Xi im kommenden Monat auswirken. „Er ist jemand, der Öl braucht. Wir nicht“, sagte Trump.
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Türkei bemüht sich um Verlängerung der US-iranischen Waffenruhe
Die Türkei setzt sich nach den Worten von Präsident Tayyip Erdoğan für eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ein. Ankara arbeite daran, die Spannungen abzubauen und die Fortsetzung von Gesprächen zu sichern, sagt Erdogan vor Abgeordneten in Ankara. Die Angriffe Israels auf den Libanon schadeten den Friedenshoffnungen. Das durch die Waffenruhe geschaffene Zeitfenster müsse genutzt werden.
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Hisbollah-Abgeordneter: Spaltung im Libanon könnte sich vertiefen
Die Spaltung im Libanon könnte sich laut der Hisbollah wegen der Gespräche zwischen Israel und der libanesischen Regierung vertiefen. Der Hisbollah-Abgeordnete Hassan Fadlallah fordert die Regierung auf, diesen Schritt zu überdenken. Die mit dem Iran verbündete Gruppe strebe einen umfassenden Waffenstillstand an und keine Rückkehr zu den fast täglichen israelischen Angriffen und Attentaten, wie es sie nach dem Abkommen auf eine Waffenruhe vom November 2024 gegeben habe, fügt er hinzu.
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Stimmung in der Wirtschaft wegen des Iran-Krieges eingetrübt
Die Stimmung in der Wirtschaft hat sich wegen des Iran-Krieges deutlich eingetrübt. Im März fiel der Konjunkturindikator der UniCredit Bank Austria auf minus 1,3 Punkte - den niedrigsten Wert seit vier Monaten. "Wir haben für 2026 unsere Wachstumsprognose erneut um ein Zehntelprozentpunkt auf 0,8 Prozent zurückgenommen und gehen für 2027 nur noch von einem BIP-Anstieg von 1,2 Prozent aus", sagte UniCredit-Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl am Mittwoch in einer Aussendung.
Im ersten Quartal erreichte der Indikator durchschnittlich minus 0,8 Punkte. "Das beste Ergebnis seit fast drei Jahren signalisiert eine Fortsetzung der Erholung der österreichischen Wirtschaft mit einem geringfügigen Anstieg des BIPs zu Jahresbeginn 2026. Allerdings spricht die Stimmungsverschlechterung im März für eine einsetzende Verlangsamung des Aufwärtstrends", so UniCredit-Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.
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Bericht: USA wollen Tausende weitere Truppen nach Nahost verlegen
Die USA bereiten einem Medienbericht zufolge die Verlegung Tausender weiterer Soldaten in den Nahen Osten vor. Dies solle in den kommenden Tagen geschehen, berichtet die Washington Post unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute US-Regierungsvertreter. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wolle so den Druck auf den Iran erhöhen, einem Abkommen zuzustimmen. Der Bericht ließ sich zunächst nicht bestätigen.
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Ölpreise am Mittwoch stabil unter 100-Dollar-Marke
Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Nach einem deutlichen Preisrückgang am Vortag stabilisierten sich die Notierungen am Vormittag vorerst klar unter der Marke von 100 US-Dollar. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Juni kostete 95,43 Dollar und damit etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für Öl der US-Sorte WTI tendierte kaum verändert bei 91,03 Dollar je Fass.
An den Finanzmärkten besteht die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs. US-Präsident Donald Trump sieht den Konflikt kurz vor dem Ende. „Ich glaube, er ist fast vorbei“, sagte er dem US-Fernsehsender Fox News. Zuvor hatte Trump vage Andeutungen über eine mögliche weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran gemacht.
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Trump legt bei Kritik an Papst Leo über Iran-Politik nach
US-Präsident Donald Trump legt im Streit mit Papst Leo über seine Iran-Politik nach. „Könnte bitte jemand Papst Leo sagen, dass der Iran in den letzten zwei Monaten mindestens 42.000 unschuldige, völlig unbewaffnete Demonstranten getötet hat, und es absolut inakzeptabel ist, dass der Iran über eine Atombombe verfügt?“, schrieb Trump in der Nacht auf Mittwoch in seinem Online-Netzwerk Truth Social. Er bekräftigte damit seine Kritik an dem aus den USA stammenden Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.
Leo hatte sich zuletzt deutlich gegen den von den USA und Israel Ende Februar begonnenen Iran-Krieg ausgesprochen. Am Dienstag warnte er davor, dass Demokratien ohne moralisches Wertefundament Gefahr liefen, in eine Tyrannei der Mehrheit abzugleiten. Trump hat die Kritik des Papstes massiv verärgert. Wiederholt überzog er Leo deshalb mit rhetorischen Attacken und forderte ihn auf, sich zusammenzureißen und aus der Politik herauszuhalten.
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Nach Gesprächen: Pakistans Premier reist zu Vermittlern
Inmitten von Spekulationen über weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten in Islamabad bricht Pakistans Premier zu einer mehrtägigen Reise in andere Vermittlerstaaten auf. Premierminister Shehbaz Sharif reise nach Saudi-Arabien, Katar und in die Türkei, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Die viertägige Reise beginne am Mittwoch in Saudi-Arabien mit bilateralen Gesprächen. Auch in Katar seien Gespräche geplant.
In der Türkei will Sharif am fünften Diplomatieforum von Antalya teilnehmen und sich mit Präsident Recep Tayyip Erdogan sowie anderen Staatschefs treffen. Saudi-Arabien, Katar und die Türkei sind in den Vermittlungen zwischen den Kriegsparteien eingebunden.
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Israel und Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an
Kurz nach den ersten direkten Gesprächen zwischen Israel und dem Libanon seit Jahrzehnten gehen die Angriffe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz weiter. Die Nachrichtenagentur NNA meldete Tote bei israelischen Luftangriffen in der Nacht und Mittwochfrüh im Süden des Landes.
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