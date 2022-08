In Kiew steigt die Angst vor heftigen Raketenangriffen

Zum europĂ€ischen Tag des Gedenkens an die Opfer totalitĂ€rer und autoritĂ€rer Regime hat EU-KommissionsprĂ€sidentin Ursula von der Leyen schwere VorwĂŒrfe gegen Wladimir Putin erhoben. „Putin hat in diesem Jahr die Schrecken des Krieges nach Europa zurĂŒckgebracht und daran erinnert, dass Frieden nicht selbstverstĂ€ndlich ist“, schrieb die deutsche Politikerin am Montag. Russlands Krieg gegen die Ukraine sei unrechtmĂ€ĂŸig und ungerechtfertigt. Zudem verzerre die staatlich kontrollierte Propaganda die Geschichte und verbreite Verschwörungstheorien. Wer sich dagegen stelle, werde bestraft.

Der europaweite Tag des Gedenkens an die Opfer totalitĂ€rer und autoritĂ€rer Regime wird seit 2009 am 23. August begangen. Damit wird auch an den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt erinnert. Der am 23. August 1939 unterzeichnete deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag gilt als ein Dokument, das den Weg zum deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 ebnete.